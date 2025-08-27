Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Το τρίπτυχο με βάση το οποίο θα βαδίσει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ αλλά και μετά από αυτήν, έδειξε η επίσημη επιστροφή της κυβέρνησης από τις καλοκαιρινές διακοπές, η οποία ουσιαστικά σηματοδοτήθηκε μέσω της προώθησης συνολικά της κεντρικής κυβερνητικής γραμμής, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το τρίπτυχο αυτό, που στην κυβέρνηση επιλέγουν να θέσουν σε εφαρμογή, σε μια φάση που προσπαθούν εναγωνίως να βγουν από την κρίση στην οποία έχουν περιέλθει μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοψίζεται: α) στην εμφατική και απροκάλυπτη, πλέον, ακροδεξιά στροφή (πασχίζοντας να μαζέψουν τις διαρροές στα δεξιά της ΝΔ), β) στην προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και γ) στην επένδυση στην πόλωση και τις τοξικές επιθέσεις στους πολιτικούς τους αντιπάλους, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσουν το δικό τους ακροατήριο.

Η ακροδεξιά στροφή

Όσον αφορά την ακροδεξιά στροφή, είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα κυβερνητικά κλειδιά έχουν συνειδητά δοθεί από το μέγαρο Μαξίμου στο, προερχόμενο από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, δίδυμο Γεωργιάδη – Πλεύρη, το οποίο έχει αφεθεί να υλοποιεί την πιο ακραία γραμμή και να επιδίδεται στις πιο ακραίες πρακτικές και αυτές να τις υπερασπίζεται το Μαξίμου.

Μέχρι και για την ακραία επίθεση σε βάρος της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάλυψε τον κ. Γεωργιάδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ με τις δηλώσεις του έδειξε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη στοχοποίηση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Προσφυγικό και στην προσπάθεια εκφοβισμού τους, υπό την απειλή ότι εάν διαφωνούν με τις ακραίες κυβερνητικές πρακτικές θα τιμωρηθούν, με τον Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι «την κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό, τη χαράσσει η κυβέρνηση με βάση το συμφέρον των πολιτών και όχι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».

Όλα για το ακροδεξιό ακροατήριο

Μέχρι και τη διαβόητη θεωρία των δύο άκρων και την προσπάθεια εξίσωσης Κομμουνισμού – Ναζισμού, που ξεπλένει τον ναζισμό, θέλησε να επαναφέρει ο Αδ. Γεωργιάδης και υποστηρίχτηκε και σε αυτό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Το Μαξίμου τα παίζει όλα για όλα πλέον για την περιχαράκωση του ακροδεξιού ακροατηρίου, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά του και ιδίως σε ένα μελλοντικό κόμμα Σαμαρά, το οποίο αισθάνεται ως μια μεγάλη εν δυνάμει απειλή.

Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές

Το δεύτερο είναι η προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές, τις οποίες μάλιστα το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εμφανίσει ως θέσφατο, προσπαθώντας να απαξιώσει οποιαδήποτε άλλη αντίληψη για την Οικονομία που απορρίπτει τον νεοφιλελευθερισμό.

Είναι χαρακτηριστικός ο απαξιωτικός τρόπος με τον οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «τη στιγμή που ζητάνε τα πάντα: ΕΚΑΣ, 13ο μισθό, 14ο μισθό, 13η σύνταξη, 14η σύνταξη, καταγγέλλουν και την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή και λένε «μα γιατί έχει το κράτος παραπάνω έσοδα;» που είναι ο μόνος τρόπος για να δώσει πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία δικαιούται η κοινωνία και ταυτόχρονα ζητάνε και την Άρτα με τα Γιάννενα. […] Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό λέγεται πολιτική εξαπάτηση».

Στην πραγματικότητα το μέγαρο Μαξίμου επιτίθεται στους πολιτικούς του αντιπάλους, με βάση τη δική του νεοφιλελεύθερη αντίληψη, που εξαρτά την κοινωνική πολιτική από τα περισσεύματα που αφήνει η συνολική αύξηση της πίτας των εσόδων (με τους έμμεσους -και πιο άδικους- φόρους να έχουν την μερίδα του λέοντος) και όχι από την αναδιανομή και εντέλει τη δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων.

Η επένδυση στην πόλωση

Αλλά η επιχείρηση απαξίωσης του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε ότι «πολιτεύεται με όρους πολιτικής εξαπάτησης», όπως και η, απολύτως αγοραία και εκτός ορίων, επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «στον μόνο που έχει λείψει ο κ. Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του» (η οποία αποτελεί την πιο ακραία έκφραση του ποινικού λαϊκισμού και βέβαια τη γνωστή χυδαιότητα της Ακροδεξιάς και εντάσσεται και πάλι στην ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης) φανερώνει την επιλογή του μεγάρου να Μαξίμου να επενδύσει στην τοξικότητα.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι επενδύοντας στην πόλωση και στις τοξικές επιθέσεις σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων, θα συσπειρώσουν το δικό τους ακροατήριο, κάτι το οποίο κυνηγούν απεγνωσμένα στην προσπάθειά τους να ανακάμψουν, μετρώντας ακόμα τις ανοιχτές πληγές που τους έχει αφήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η απόφασή τους να μπλοκάρουν την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης για τους δύο πρώην υπουργούς τους Βορίδη – Αυγενάκη.

Ο δρόμος προς τη ΔΕΘ

Εξ ού και το Μαξίμου επιλέγει να δηλητηριάσει το πολιτικό κλίμα προκειμένου να στρώσει τις πλάκες της πόλωσης στο δρόμο προς τη ΔΕΘ, στην οποία αυτή τη στιγμή έχει ποντάρει τα ρέστα του για την αντιστροφή του σε βάρους του κλίματος και για τη δημιουργία ενός θετικού μομέντουμ μέσω των παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός (ο οποίος την Πέμπτη θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου θα έχει τις καθιερωμένες συναντήσεις με παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι στη φετινή ΔΕΘ οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα είναι προς την κατεύθυνση της μείωσης άμεσων φόρων» και πως οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη στο μέγαρο Μαξίμου, «ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων», ενώ προσέθεταν ότι «τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη και την οικογένεια, με πρόβλεψη να στηριχθούν ακόμα παραπάνω οι πολύτεκνοι ή υπερπολύτεκνοι ή όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», σημειώνοντας πάντως ότι η παρέμβαση θα είναι «μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες».

Πλειοδοσία

Τη δική του πλειοδοσία στην προσπάθεια καλλιέργειας προσδοκιών έκανε βέβαια ο Αδωνις Γεωργιάδης (που μαζί με τον Θ. Πλεύρη είναι αυτή την περίοδο μπροστάρηδες στην επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης). Ο υπουργός Υγείας θέλησε να πει (OPEN) ότι «εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός για να κάνω ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, θα σας πω όμως να δείτε την ομιλία του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στη ΔΕΘ και προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση».

Αλλά όσες προσδοκίες και να θέλουν να καλλιεργήσουν στην κυβέρνηση για τη ΔΕΘ, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι παροχές στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι πολλές είτε λίγες, ό,τι μπουστάρισμα και να δώσουν στην κυβερνητική πλευρά, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει στάχτη, με την έλευση νέων δικογραφιών και νέων ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.