06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06 Μαΐου 2026, 12:00

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Μιας και η κυβέρνηση αρέσκεται στην παρελθοντολογία και τα φιλικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης θυμίζουν τι έγινε -από τη δική τους οπτική γωνία- το 2015, λησμονώντας τον πακτωλό σκανδάλων του σήμερα, αξίζει να θυμίσουμε και μια άλλη πτυχή της Ιστορίας: όλες εκείνες τις φορές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λειτούργησε ως… βασιλικότερος των δανειστών και ζητούσε αυστηρή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, επιπλήττοντας όσους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όταν για παράδειγμα είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για τις προσπάθειες της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πόλεμος κατά του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια είναι πως από τότε που εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε έναν ανηλεή πόλεμο κατά της τότε κυβέρνησης, λησμονώντας ότι ο ίδιος υπήρξε κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά που άφησε άδεια ταμία τον Ιανουάριο του 2015 και μία αξιολόγηση -από τους θεσμούς και τους δανειστές- στον «αέρα».

Ο ίδιος, ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης είχε δρομολογήσει σειρά μέτρων που αφορούσαν περικοπές σε προσωπικό και δομές, καθώς από τότε εμφανιζόταν υπέρμαχος του όσο το δυνατόν «μικρότερου» κράτους.

Ποιός να περίμενε βέβαια πως όταν θα γινόταν πρωθυπουργός θα έσπαγε κάθε ρεκόρ πρόσληψης μετακλητών και συνεργατών προκειμένου να στελεχώσει το κατά τα λοιπά, «ευέλικτο» επιτελικό κράτος;

Από το 2016 και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει ευκαιρία να κατηγορεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας προφανώς βάλει στόχο να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία προς δικό του όφελος. Πριν «εκμεταλλευτεί» το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και αρχίσει να διασπείρει τα ψεύδη περί ανταλλαγής με τη μη περικοπή των συντάξεων, θα προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις.

Οι απαιτήσεις από τους Ευρωπαίους

Δημοσιεύματα εκείνης της εποχής (Ιούλιος του 2018) τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι ουδέποτε διαψεύστηκαν από το περιβάλλον Μητσοτάκη ή τον ίδιο, έκαναν λόγο για τις επισκέψεις Μητσοτάκη σε Βερολίνο και Βρυξέλλες όπου στις συνομιλίες που είχε τότε με αξιωματούχους της Κομισιόν αλλά και της γερμανικής κυβέρνησης, ζητούσε να είναι αυστηροί με τον Τσίπρα και να μην του χαριστούν.

Ήταν η περίοδος που η τότε κυβέρνηση πάλευε να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής αποκάλυπταν πως τις ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τις ίδιες απαιτήσεις και από την ίδια την Άνγκελα Μέρκελ, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Συναλλαγές και εξυπηρετήσεις

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί της, της είχε μεταφέρει την ανησυχία του από πληροφορίες και δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα οποία αναφέρονται σε «συναλλαγή» και «εξυπηρετήσεις» της γερμανικής κυβέρνησης προς την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Απαντώντας η κ. Μέρκελ φέρεται να είχε τονίσει ενοχλημένη ότι η ίδια δεν συναλλάσσεται με κανέναν και η σχέση που διατηρεί με τον Ελληνα πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του είναι σχέση αρχών και εντιμότητας.

Υποστήριζε επίσης ότι το ζήτημα που απασχολούσε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν την αφορά, αφού γι’ αυτό «θα αποφασίσουν οι θεσμοί».

Κομματικό συμφέρον πάνω απ’ το εθνικό

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης θα έβαζε το προσωπικό-κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Λίγες μέρες πριν είχε ασκήσει δημόσια κριτική στον τότε Ευρωπαίο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί, επειδή ο τελευταίος… τόλμησε να πει καλά λόγια για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την πορεία του προγράμματος.

Ειδικότερα, σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα του είχε συστήσει να είναι πιο… «προσεκτικός στις δημόσιες δηλώσεις του». Ήταν η ίδια περίοδος που η ΝΔ και τα φιλικά προς αυτήν μέσα είχαν… ανακαλύψει πως έρχεται για την Ελλάδα ένα τέταρτο μνημόνιο, «κεκαλυμμένο» – με ευθύνη πάντα του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκεί όμως που ο Κυριάκος Μητσοτάκης… απασφάλισε ήταν όταν το Eurogroup αποφάσισε και δημιούργησε το πλαίσιο εξόδου της Ελλάδας από τα Μνημόνια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε διστάσει να αφήσει τότε αιχμές και κατά του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζοντας ότι η αισιοδοξία ήταν υπερβολική και πλασματική, καθώς η χώρα είχε ήδη δεσμευτεί σε βαριά μέτρα (περικοπές συντάξεων, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα) για πολλά χρόνια μετά το 2018.

Μητσοτάκης κατά Ευρωπαίων

Παράλληλα, τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της ΝΔ άφηναν να εννοηθεί πως οι Ευρωπαίοι «έκαναν τα στραβά μάτια» στις καθυστερήσεις των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κλείσουν το ελληνικό ζήτημα χωρίς περαιτέρω πολιτικό κόστος για τους ίδιους.

Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον αγαπημένο του ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά, οι Ευρωπαίοι «κανάκευαν» τον Αλέξη Τσίπρα και παρουσίαζαν μια ρόδινη εικόνα, επειδή ήθελαν να πείσουν τα δικά τους κοινοβούλια ότι η ελληνική διάσωση πέτυχε και ότι δεν θα χρειαζόταν άλλα χρήματα.

Βέβαια, όταν το 2019 και αφού είχε αλλάξει η κυβέρνηση, περπατώντας πάνω στον δρόμο που είχε ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίαζε το αφήγημα της «αλλαγής διακυβέρνησης» που έφερε νέο αέρα και εμφάνιζε την περίοδο εκτός των Μνημονίων, σχεδόν ως… επίτευγμα της ΝΔ!

Το πιο προκλητικό όλων είναι ίσως το γεγονός ότι εκεί που έψεγε τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά αισιόδοξους, πλέον υιοθετούσε και διαφήμιζε τις απόψεις τους ως δείγμα επιτυχίας της δικής του διακυβέρνησης!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα
Επερώτηση ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Ποτέ άλλοτε τόσα πολλά χρήματα δεν άφησαν τόσο δυσανάλογα μικρό αποτέλεσμα

Σε μία χώρα που η «ανθεκτικότητά» της κινδυνεύει από τη δημογραφική ερήμωση, τη λειψυδρία, τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, είναι δυνατόν ένα Ταμείο Ανάκαμψης με 36 δισ. να μην δίνει πραγματικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα; Κι όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη το «κατάφερε», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό» - Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023

Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Νοσηλεύεται με χανταϊό στη Ζυρίχη επιβάτης του πλοίου MV Hondius - Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία

Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Κως: Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι και δεν έβρισκε ξαπλώστρα
Δικαιώθηκε Γερμανός που είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για οργανωμένο ταξίδι στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα

Ο Γερμανός πήγε στην Κω τον Αύγουστο του 2024 με την οικογένειά του και όταν επέστρεψε στη χώρα του έκανε μήνυση στον ταξιδιωτικό πράκτορα για τις «συστηματικά δεσμευμένες» ξαπλώστρες του ξενοδοχείου

Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Το «brand Beckham», η χειραγώγηση και η οικογένεια - Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας
Δίκη Μαραντόνα: Τι έδειξε η εξέταση του ιατροδικαστή στην καρδιά του θρύλου της μπάλας

Σημάδια στην καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα που υποδηλώνουν «παρατεταμένη αγωνία» και οίδημα που υπήρχε «για αρκετό καιρό», εντόπισε ο ιατροδικαστής όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του μύθου του ποδοσφαίρου.

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ο Ισπανός Elite διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play offs της Super League, ενώ στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» - Τι λένε οι ειδικοί για την επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

