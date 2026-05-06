Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων

Μιας και η κυβέρνηση αρέσκεται στην παρελθοντολογία και τα φιλικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης θυμίζουν τι έγινε -από τη δική τους οπτική γωνία- το 2015, λησμονώντας τον πακτωλό σκανδάλων του σήμερα, αξίζει να θυμίσουμε και μια άλλη πτυχή της Ιστορίας: όλες εκείνες τις φορές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λειτούργησε ως… βασιλικότερος των δανειστών και ζητούσε αυστηρή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, επιπλήττοντας όσους Ευρωπαίους αξιωματούχους, όταν για παράδειγμα είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για τις προσπάθειες της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πόλεμος κατά του ΣΥΡΙΖΑ

Η αλήθεια είναι πως από τότε που εξελέγη πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε έναν ανηλεή πόλεμο κατά της τότε κυβέρνησης, λησμονώντας ότι ο ίδιος υπήρξε κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά που άφησε άδεια ταμία τον Ιανουάριο του 2015 και μία αξιολόγηση -από τους θεσμούς και τους δανειστές- στον «αέρα».

Ο ίδιος, ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης είχε δρομολογήσει σειρά μέτρων που αφορούσαν περικοπές σε προσωπικό και δομές, καθώς από τότε εμφανιζόταν υπέρμαχος του όσο το δυνατόν «μικρότερου» κράτους.

Ποιός να περίμενε βέβαια πως όταν θα γινόταν πρωθυπουργός θα έσπαγε κάθε ρεκόρ πρόσληψης μετακλητών και συνεργατών προκειμένου να στελεχώσει το κατά τα λοιπά, «ευέλικτο» επιτελικό κράτος;

Από το 2016 και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χάνει ευκαιρία να κατηγορεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας προφανώς βάλει στόχο να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία προς δικό του όφελος. Πριν «εκμεταλλευτεί» το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και αρχίσει να διασπείρει τα ψεύδη περί ανταλλαγής με τη μη περικοπή των συντάξεων, θα προχωρήσει σε άλλες παρεμβάσεις.

Οι απαιτήσεις από τους Ευρωπαίους

Δημοσιεύματα εκείνης της εποχής (Ιούλιος του 2018) τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι ουδέποτε διαψεύστηκαν από το περιβάλλον Μητσοτάκη ή τον ίδιο, έκαναν λόγο για τις επισκέψεις Μητσοτάκη σε Βερολίνο και Βρυξέλλες όπου στις συνομιλίες που είχε τότε με αξιωματούχους της Κομισιόν αλλά και της γερμανικής κυβέρνησης, ζητούσε να είναι αυστηροί με τον Τσίπρα και να μην του χαριστούν.

Ήταν η περίοδος που η τότε κυβέρνηση πάλευε να μην υπάρξει περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής αποκάλυπταν πως τις ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τις ίδιες απαιτήσεις και από την ίδια την Άνγκελα Μέρκελ, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Συναλλαγές και εξυπηρετήσεις

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί της, της είχε μεταφέρει την ανησυχία του από πληροφορίες και δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τα οποία αναφέρονται σε «συναλλαγή» και «εξυπηρετήσεις» της γερμανικής κυβέρνησης προς την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Απαντώντας η κ. Μέρκελ φέρεται να είχε τονίσει ενοχλημένη ότι η ίδια δεν συναλλάσσεται με κανέναν και η σχέση που διατηρεί με τον Ελληνα πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του είναι σχέση αρχών και εντιμότητας.

Υποστήριζε επίσης ότι το ζήτημα που απασχολούσε τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν την αφορά, αφού γι’ αυτό «θα αποφασίσουν οι θεσμοί».

Κομματικό συμφέρον πάνω απ’ το εθνικό

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης θα έβαζε το προσωπικό-κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Λίγες μέρες πριν είχε ασκήσει δημόσια κριτική στον τότε Ευρωπαίο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί, επειδή ο τελευταίος… τόλμησε να πει καλά λόγια για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την πορεία του προγράμματος.

Ειδικότερα, σε συνάντηση που είχαν στην Αθήνα του είχε συστήσει να είναι πιο… «προσεκτικός στις δημόσιες δηλώσεις του». Ήταν η ίδια περίοδος που η ΝΔ και τα φιλικά προς αυτήν μέσα είχαν… ανακαλύψει πως έρχεται για την Ελλάδα ένα τέταρτο μνημόνιο, «κεκαλυμμένο» – με ευθύνη πάντα του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκεί όμως που ο Κυριάκος Μητσοτάκης… απασφάλισε ήταν όταν το Eurogroup αποφάσισε και δημιούργησε το πλαίσιο εξόδου της Ελλάδας από τα Μνημόνια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε διστάσει να αφήσει τότε αιχμές και κατά του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζοντας ότι η αισιοδοξία ήταν υπερβολική και πλασματική, καθώς η χώρα είχε ήδη δεσμευτεί σε βαριά μέτρα (περικοπές συντάξεων, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα) για πολλά χρόνια μετά το 2018.

Μητσοτάκης κατά Ευρωπαίων

Παράλληλα, τόσο ο ίδιος όσο και στελέχη της ΝΔ άφηναν να εννοηθεί πως οι Ευρωπαίοι «έκαναν τα στραβά μάτια» στις καθυστερήσεις των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κλείσουν το ελληνικό ζήτημα χωρίς περαιτέρω πολιτικό κόστος για τους ίδιους.

Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον αγαπημένο του ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά, οι Ευρωπαίοι «κανάκευαν» τον Αλέξη Τσίπρα και παρουσίαζαν μια ρόδινη εικόνα, επειδή ήθελαν να πείσουν τα δικά τους κοινοβούλια ότι η ελληνική διάσωση πέτυχε και ότι δεν θα χρειαζόταν άλλα χρήματα.

Βέβαια, όταν το 2019 και αφού είχε αλλάξει η κυβέρνηση, περπατώντας πάνω στον δρόμο που είχε ανοίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίαζε το αφήγημα της «αλλαγής διακυβέρνησης» που έφερε νέο αέρα και εμφάνιζε την περίοδο εκτός των Μνημονίων, σχεδόν ως… επίτευγμα της ΝΔ!

Το πιο προκλητικό όλων είναι ίσως το γεγονός ότι εκεί που έψεγε τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά αισιόδοξους, πλέον υιοθετούσε και διαφήμιζε τις απόψεις τους ως δείγμα επιτυχίας της δικής του διακυβέρνησης!