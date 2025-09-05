Κολλημένη η «κασέτα» του Μαξίμου στο 2015 – Αμήχανη αντίδραση μετά την ηχηρή παρέμβαση Τσίπρα

H σκληρή κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η πρόταση διεξόδου και αλλαγής οικονομικού μοντέλου που κατέθεσε από το 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit» δεν ήχησαν καλά στην κυβέρνηση, μια ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Κυβερνητικές πηγές, λίγο μετά τη νέα ηχηρή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, με μια μάλλον αμήχανη αντίδραση γύρισαν πίσω την «κασέτα» στο 2015 επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Τα ψευδή στοιχεία και η… αλήθεια

«Ο κ. Τσίπρας, αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες στην «μαύρη περίοδο» 2015-2019» σχολιάζουν πηγές του Μαξίμου.

Θέλοντας να αποδομήσουν τα λεγόμενα Τσίπρα σημειώνουν πως το «πρώτη φορά αριστερά» βαφτίστηκε «νέα πυξίδα», οι νέοι φόροι, «πατριωτική εισφορά» και το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», «9 άξονες».

Λένε πως «το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%» και σημειώνουν πως «η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την υπόλοιπη Ευρώπη, το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει αυξηθεί στο 70% με ανοδική τάση και η χώρα έχει τους υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς στην Ε.Ε, όταν επί των ημερών του κ. Τσίπρα ενώ σε όλη την Ευρώπη «έβρεχε» ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε.».

Αύριο στην ομιλία Μητσοτάκη

Οι ίδιες πηγές προσβλέπουν στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού που όπως λένε «θα μιλήσει με συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής όλων των Ελλήνων, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέμματα και τυχοδιωκτισμούς».

Καταλήγουν σημειώνοντας πως «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά».