Αλέξης Τσίπρας: Οδηγούμαστε στα βράχια αν δεν αλλάξουμε ρότα – Σχέδιο για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Στην ανάγκη χάραξης μιας «νέας εθνικής πυξίδας» που θα καθοδηγήσει τη χώρα με μακροπρόθεσμο σχέδιο και συνεννόηση αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του economist και του power game, περιγράφοντας ταυτόχρονα την μετεξέλιξη και την εμβάθυνση της έννοιας του νέου εθνικού πατριωτισμού που είχε αναφερθεί και πρόσφατα.

Αναφερόμενος στους άξονες που πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία προτείνει μεταξύ άλλων την δημιουργία ενός ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: Τη στήριξη των νέων γενεών.

Ένα «προσοχή, αδιέξοδο» αναβοσβήνει πάνω από τη χώρα επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός

Με χρήματα που θα αντληθούν από τα πολύ υψηλά εισοδήματα μέσα από εισαγωγή της πατριωτικής εισφοράς και μέσω της αναδιανομής ώστε οι έχοντες να συμβάλλουν στο μέλλον αυτού του τόπου. Με στόχο στηριχθεί η νέα γενιά. Δηλαδή τη στήριξη της Παιδείας, την έρευνας και της καινοτομία, αλλά και της νεανικής στέγης.

<br />

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό»

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας «χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα προτείνει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι 9 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Συνολικά παρουσίασε τους εννέα βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας «με στόχο την ευημερία» γιατί όπως ανέφερε «χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη».

Στους άξονες αυτούς περιλαμβάνει: Ισχυρό και δίκαιο κράτος, Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, Στήριξη της εργασίας, Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια, Δημογραφική ανθεκτικότητα, Μείωση ιδιωτικού χρέους, τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία, Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, Εθνική Ασφάλεια.

Σχέδιο, με ορίζοντα το 2030

Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είπε πως «είναι πρωτίστως έργο του κράτους, να κατευθύνει την οικονομία, με μια δέσμη κινήτρων και αντικινήτρων, στο δρόμο της παραγωγικότητας, της καινοτομίας, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ώστε η ανάπτυξη να αποκτήσει ένα σταθερό βηματισμό». Μίλησε για μια αγορά εργασίας γεμάτη αντεργατικές διατάξεις και απαγορεύσεις και έκρινε αναγκαία την «πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων», ως «απαραίτητο όρο για δίκαιες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές». Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια της, «η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις υποδομές της» ανέφερε στον τέταρτο άξονα.

Πρότεινε πλέγμα μέτρων για την δημογραφική ανθεκτικότητα, μείωση του ιδιωτικού χρέους «πριν οδηγηθούμε στο μοιραίο», τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία «με ένα διεθνές δίκτυο επιστημόνων της διασποράς. Και γενναία αύξηση των δαπανών για την έρευνα και τη καινοτομία». Αξιοποίηση ενός μέρους των αδιάθετων του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ και της αξιοποίησης του Υπερταμείου, της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Παρακαταθηκών, ώστε να δημιουργήσουμε ένα Νέο Εθνικό Ταμείο για την χρηματοδότηση της Αναπτυξιακής διαδικασίας. Τέλος, στο ένατο άξονα πρότεινε την ενίσχυση της Εθνικής μας Ασφάλειας λέγοντας πως η Ελλάδα «οφείλει να ανακτήσει την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που υλοποίησε τη περίοδο 15-19. Να λειτουργήσει ως ενεργειακός και εμπορικός κόμβος Ευρώπης-Ασίας-Αφρικής. Να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια. Να στηρίξει όλες τις προσπάθειες να σταματήσει η τραγωδία στη Γάζα. Και να χτίσει στρατηγικές σχέσεις πέραν της ΕΕ: με Ινδία, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Κίνα και Ρωσία».

Σπέρνουμε κοινωνική αδικία, θερίζουμε αδιέξοδο

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, σημείωσε πως «η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου.Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης» επεσήμανε γιατί όπως ανέφερε αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίσουμε αδιέξοδο».

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Τσίπρας στην κυβέρνηση

Με αιχμηρό λόγο και σκληρή κριτική κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πως έχει όλη την ευθύνη γιατί δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται.

Παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο αλλά και σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και δημοκρατίας.

Χαρακτήρισε δείκτες ντροπής όλους τους δείκτες που δείχνουν την προϊούσα κοινωνική και οικονομική αποσάθρωση και έθεσε ως κεντρικό χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Χρόνο με το χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80%, του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%» υπογράμμισε και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια.

«Είναι κενό γράμμα ό,τι κι αν λέμε για καλύτερη Ελλάδα το 2030, αν δεν αποκαταστήσουμε την δυνατότητα του κράτους να υπάρχει και να λειτουργεί με δικαιοσύνη» ανέφερε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη» λέγοντας πως «Χτίζει μία κοινωνία χασμάτων. Κοινωνία του 1/5. Μόνο αυτό το κομμάτι ζει καλά και αποταμιεύει». Εξήγησε πως η «οικονομία και η χώρα εκπέμπουν SOS».

«Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, να περιμένει την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ»

Τόνισε πως η ομιλία του έχει στόχο «να είναι χρήσιμος για τον τόπο και το μέλλον του», αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ευχάριστος.

«Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να περιμένει την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί, θα δώσει τη δική του εικόνα, κατασκευασμένη από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία, και κάποιες παροχές. Πακέτο παροχών, διαβάζω ότι θα εξαγγείλει. Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δις», σημείωσε.

Έδειξε τα λάθη υπογραμμίζοντας πως «το παραγωγικό μας μοντέλο βασίζεται κυρίως στο real estate και στον τουρισμό» και στηλίτευσε τη «γενικευμένη διαφθορά».

Σημείωσε πως «οι ανισότητες διευρύνονται. Το 2015 – 2019 υπήρξε βελτίωση στους βασικούς κοινωνικούς δείκτες, εν συνεχεία η πορεία ήταν αντίθετη. Εχουμε δείκτες ντροπής. Είμαστε 24οι στην αποτελεσματικότητα του δημοσίου, 26οι σε αγοραστική δύναμη».

Δεν τον αγγίζει το τοξικό κλίμα

Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το «όπλο» του και δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω. «Σας ομολογώ, ότι είχα μια ανησυχία, καθώς θέση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες από τον εκπρόσωπό της, είναι πως για όσα λέω ενδιαφέρονται μόνο βιαστές, εμπρηστές και εν γένει εγκληματίες. Ευτυχώς, βλέποντάς σας, κατάλαβα ότι η ανησυχία μου ήταν αβάσιμη. Μπορώ, απλώς να πω, ότι η τοξικότητα βλάπτει σοβαρά το δημοκρατικό διάλογο» είπε ενθυμούμενος τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη προ ημερών.

Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που έχει η χώρα

Με την κυβέρνηση να περιτριγυρίζεται από σκάνδαλα και τη διαφθορά να καλπάζει ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που έχει η χώρα λέγοντας πως «μπορούν να γίνουν αλλαγές που άμεσα θα κάνουν καλύτερη τη ζωή της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και δεν θα εμποδίσουν την υγιή επιχειρήματικότητα» ενώ από την άλλη «θα πλήξουν μόνο τα συμφέροντα που ζουν σήμερα από τη διαπλοκή και διαφθορά που συντηρεί η ΝΔ». Υπάρχουν πόροι, υπάρχουν θεσμικά δυνατότητες, είπε και συμπλήρσε πως «κανένα εμπόδιο δεν θα υπάρξει από την ΕΕ, το ζήτημα είναι η πολιτική βούληση και τελικά η απάντηση στο ποιους και ποια συμφέροντα θέλουμε να υπηρετεί η κυβέρνηση του τόπου».

Σημείωσε πως ο μοναδικός στόχος της κυβέρνηση «είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία». Εξήγησε πως πρόκειται για μία πολιτική –την αποκάλεσε δημοσιονομικό μερκαντιλισμό- «που συσσωρεύει πόρους που στερεί από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος τους με τη μορφή επιδομάτων και ευκαιριακών παροχών στην προσπάθεια αύξησης της εκλογικής επιρροής».

«Η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος»

Αναφερόμενες στις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνηση σημείωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα «που στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο. Την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους «δικούς μας», για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος»

Να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας

Τέλος μίλησε χαρακτηριστικά για ένα νέο όραμα συνεισφοράς για να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας. «Ακούω, συχνά, όλοι πιστεύω το ακούμε, το στερεότυπο της απογοήτευσης: Αυτή είναι η Ελλάδα…

Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά. Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη όμως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε.Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.Του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Αυτή είναι η Ελλάδα!»

Έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε όλοι, ώστε αυτή η φράση να γίνει από μοιρολατρία υπερηφάνεια τόνισε.