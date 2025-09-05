newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
Ο Τσίπρας ανοίγει τη ΔΕΘ – Παρέμβαση για «να μην χάσει η χώρα άλλο χρόνο» με κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ομιλία με σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρόταση διεξόδου και αλλαγής οικονομικού μοντέλου

Σωτήρης Μπολάκης
ΡεπορτάζΣωτήρης Μπολάκης
Ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη σήμερα το απόγευμα στο συνέδριο του economist και του power game μάλλον θα απογοητεύσει εχθρούς και φίλους που θα περίμεναν να κατεβάσει πολιτική πλατφόρμα και να φωτογραφίσει το νέο πολιτικό υποκείμενο.

Αυτό που θα περιγράψει ο κ. Τσίπρας θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες τη δική του πρόταση για βγει η χώρα από το τέλμα που αισθάνονται οι πολίτες.

Και αυτό αφού πρώτα περιγράψει με τον σκληρό τρόπο την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και επαγγελματίες στη χώρα.

Ο κ. Τσίπρας σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες θα ασκήσει σκληρή και δομική κριτική στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα θα περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030

Οι συγκρίσεις μεταξύ των κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη όπως όλα δείχνουν θα είναι αναπόφευκτες με τον πρώην πρωθυπουργό να καταθέτει όπως όλα δείχνουν την πρότασή του για μια οικονομία που θα λειτουργεί με όρους ασφάλειας για τους πολλούς.

«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος»

Ο πρώην Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος τροχιά και ότι με αυτή την κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα, διαφθορά και κατασπατάληση δημόσιων πόρων δεν έχει τη δυνατότητα να χάσει και άλλο χρόνο.

Για αυτό το λόγο ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης ώστε η χώρα όπως θα πει να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.

«Δείκτες ντροπής»

Αυτό θα το κάνει παρουσιάζοντας μια σειρά από στοιχεία και οικονομικά μεγέθη που αποτυπώνουν με σαφήνεια την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής που πρέπει να ανατραπεί όπως αναμένεται να πει είναι η μεροληψία υπέρ του πλούτου και θα χαρακτηρίσει κάποιες από τις «επιδόσεις» της κυβέρνησης Μητσοτάκη «δείκτες ντροπής».

Αποδόμηση των εξαγγελιών Μητσοτάκη

Και μόνο η παρουσία του κ. Τσίπρα την παραμονή της καθιερωμένης ομιλίας του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ χαλάει τα σχέδια της κυβέρνησης και σε μεγάλο βαθμό βάζει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης το επόμενο διήμερο μέχρι και την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής.

Μια συζήτηση που όσο και να θέλει η κυβέρνηση να φανεί τα τελευταία 24ωρα ότι δεν θα συνεχίσει δεν μπορεί παρά να την ακολουθήσει καθώς τα σενάρια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα μέρα με την μέρα ενισχύονται.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Τσίπρας μπαίνει σφήνα στη φιέστα του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως αναμένεται να πει, δεν αρκούν οι προεκλογικού τύπου παροχές, αλλά η χώρα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σοκ με παράλληλη αλλαγή του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει ο κ. Τσίπρας και στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.

