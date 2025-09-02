Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Νέα παρέμβαση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας αμηχανία στο Μαξίμου, βάζοντας στο επίκεντρο της κριτικής του τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο κράτος δικαίου, την Δικαιοσύνη, το κοινωνικό κράτος και, φυσικά, τη διαφθορά.

Με τη νέα του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, που αποτελεί απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, ο πρώην πρωθυπουργός εξαπολύει βολές κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά, μάλιστα, πως «ο όρος ‘Βαλκανοποίηση’, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

Τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του:

«Μ’ ένα κοινωνικό κράτος που συρρικνώνεται, με νοσοκομεία και σχολεία που απαξιώνονται, την ίδια στιγμή που διαφημίζεται και προωθείται με κάθε τρόπο η κερδοσκοπία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς της κοινωνικής προστασίας.

»Αν, δε, συνυπολογίσει κανείς και τα πλήγματα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, στον πλουραλισμό των Μέσων Ενημέρωσης, αν συνυπολογίσει τη διαφθορά, το τρομακτικό μέγεθος των απευθείας αναθέσεων, που είναι πλέον τρεις στις τέσσερις δημόσιες συμβάσεις, και το γεγονός ότι το 87% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πάει σε μόλις 2% των εταιριών της χώρας μας, τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο όρος ‘Βαλκανοποίηση’, που χρησιμοποίησα τις προάλλες, είναι μάλλον επιεικής».

«Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη»

Στην Ελλάδα που «το 1/5 περνάει καλά»

Υπεθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σε χθεσινή του παρέμβαση, επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την οικονομική της πολιτική, αναδεικνύοντας παράλληλα το έργο της κυβέρνησής του και κάνοντας λόγο για ουσιαστικά βήματα που έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Το παραλάβαμε – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019. Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ένα απόσπασμα και πάλι από τη 2η «Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και κοινωνική Δικαιοσύνη», ο κ. Τσίπρας περιέγραψε πώς η κυβέρνηση της ΝΔ «άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις».

«Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα», τόνιε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.