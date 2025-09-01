10 Ιουνίου 2025. Ο Αλέξης Τσίπρας βάζει τη «σφραγίδα» του στη 2η «Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και κοινωνική Δικαιοσύνη». Μια εκδήλωση με κορυφαίους ομιλητές, διεθνούς εμβέλειας, πιο επίκαιρη από ποτέ με δεδομένη την πολιτική συγκυρία τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Ο πρώην πρωθυπουργός, κόντρα στις χυδαίες επιθέσεις της κυβέρνησης, επιλέγει να μιλά πολιτικά πυκνώνοντας τις εμφανίσεις τους και ανεβάζοντας το «θερμόμετρο» στο Μαξίμου που μόνο στην ιδέα μιας ενδεχόμενης επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή «ανεβάζει παλμούς».

Πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας λίγες ημέρες πριν την ομιλία του στο The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist

Σε νέα πολιτική του παρέμβαση, υπερασπιζόμενος το έργο της κυβέρνησής του, μίλησε για ουσιαστικά βήματα στην αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Μειώσαμε το κατώφλι της φτώχειας»

«Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας. Το παραλάβαμε – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019. Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν την επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη -παραμονή της 89ης ΔΕΘ- καλεσμένος και ομιλητής στο The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist.

Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας.

Το παραλάβαμε – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019.

Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας.

Αντιθέτως, η… pic.twitter.com/Y1mY4lljfV — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) August 31, 2025

Με τα βλέμματα εχθρών, φίλων και ουδέτερων παρατηρητών να στρέφονται προς το πρόσωπό του, λίγες ημέρες μετά την πολυσχολιασμένη παραδοχή του ότι του λείπει η ενεργός πολιτική αλλά και την πρόσφατη δημοσκόπηση που τον φέρνει να «κονταροχτυπιέται» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία, ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται ολοένα και πιο παρεμβατικός.

Στην Ελλάδα που «το 1/5 περνάει καλά»

Μετά την ανάρτηση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, «τη σημερινή κυβέρνηση που τα βρήκε όλα στρωμένα και αύξησε το ποσοστό της φτώχειας», επανήλθε καυτηριάζοντας την Ελλάδα του σήμερα με το τιμόνι στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με ένα απόσπασμα και πάλι από τη 2η «Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και κοινωνική Δικαιοσύνη» περιγράφει πως η κυβέρνηση της ΝΔ «άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις».

Μιλά για τις «10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο» που «είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, με συνολικά κέρδη 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ» και καταλήγοντας στην Ελλάδα σήμερα «το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα».

(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:

Το 1/5 να περνάει… pic.twitter.com/AjL51NaLbJ — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 1, 2025

Ο Σεπτέμβριος θα είναι καυτός μήνας και η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στο 5ο Συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη αναμφίβολα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα προηγηθεί της καθιερωμένης ομιλίας και συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.