Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε σύγχυση και πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς φαίνεται πως δεν υπάρχει ενιαία γραμμή για την αντιμετώπισή του.

Μόνο και μόνο στην ιδέα ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να ανακοινώσει μία νέα πολιτική πρωτοβουλία , Μαξίμου και στελέχη της κυβέρνησης φαίνεται πως διατυπώνουν δύο γραμμές με τις χυδαιότητες να περισσεύουν.

Από τις χυδαιότητες του Παύλου Μαρινάκη κατά Τσίπρα, ήρθε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακολουθήσει διαφορετική γραμμή αδειάζοντας επί της ουσίας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ενώ λίγο αργότερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης φανέρωνε την ένδεια επιχειρημάτων του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στα όσα ακούγονται περί δυναμικής επιστροφής του.

Ερωτηθείς για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε μεταξύ άλλων για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του ενώ υποστήριξε ότι παραμένει ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος.

«Έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη της πολιτικής του σταδιοδρομίας σχεδόν από την αρχή που έγινε γνωστός. Τον παρακολουθώ από το 2006 που κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος στην Αθήνα. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του αφού κατέβηκε με τον Συνασπισμό που έπαιρνε 3% και πήρε 12% στην Αθήνα όντας παντελώς άγνωστος σημαίνει ότι είχε σπάνιο πολιτικό ταλέντο. Το σπατάλησε, όμως, όπως κάποιοι αθλητές που γεννιούνται φοβερά ταλέντα και δεν δουλεύουν και ενώ θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι ΝΒΑ, έφτασαν μέχρι την άνω Ραχούλα.

Δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του, αυτό είναι ο Τσίπρας, δεν εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, παρέμεινε ο ίδιος. Παραμένει όμως ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος. Αν αποφασίσει να κάνει κόμμα, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα τον καλωσορίσω στην πολιτική αρένα» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Σε άλλο σημείο ο υπουργός Υγείας μίλησε υποτιμητικά για τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης.

«Οι βασικοί μας αντίπαλοί αυτή την ώρα δεν έχουν κάποια πολιτική λάμψη για τους δικούς του λόγου» είπε μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Σωκράτη Φάμελλο».

Ο Τσίπρας κατά τη γνώμη μου έχει μία άλφα χάρη».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «αν τον διαβάζω σωστά, θα εκφράσει προβληματισμούς για την κοινωνία αριστερίστικους και τους λίγο νεφελώδεις. Θα ξεκινήσει περιοδεία για το βιβλίο του, θα μετρήσει τον σφυγμό της κοινωνίας και θα επανέλθει».

Χυδαιότητες Φλωρίδη

Την ίδια ώρα, σε άλλο κανάλι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, φανέρωνε την ένδεια επιχειρημάτων του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στα όσα ακούγονται περί δυναμικής επιστροφής του κάνοντας μία ακόμη χυδαία επίθεση εκ μέρους της κυβέρνησης.

Αντί να κάνει έστω και μία αναφορά στα απανωτά σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και τα σενάρια επιστροφής του, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία «κίνηση απελπισίας όχι μόνο του ιδίου αλλά και από τα συστήματα που τον στηρίζουν».

Με την γνωστή μέθοδο εκτόξευσης λάσπης, ο κ. Φλωρίδης , συνέχισε λέγοντας ότι «στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τα συστήματα πώς κινούνται και πώς εκφράζονται. Ασυζητητί τον στηρίζει η διαπλοκή. Τέτοια φροντίδα για έναν ο οποίος δεν έχει πει λέξη όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι κάποιος που δεν έχει πει ούτε μια λέξη και ξαφνικά είναι παντού».

Ο κ. Φλωρίδης φαίνεται πως ζήλεψε τις πρόσφατες χυδαιότητες του Παύλου Μαρινάκη, και μίλησε για τον νόμο Παρασκευόπουλο.

«Ο κ. Τσίπρας το πρώτο 5μηνο της διακυβέρνησης του δυο πράγματα έκανε: έκλεισε τις τράπεζες και έβγαλε όλους τους ποινικούς από τις φυλακές» τόνισε ο κ. Φλωρίδης διαστρεβλώνοντας με τη σειρά του την πραγματικότητα.