Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας απειλεί τον Μητσοτάκη χωρίς να έχει κόμμα

Συνεχίζεται η κυβερνητική και πρωθυπουργική φθορά στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού, με τη ΝΔ να υποχωρεί αισθητά σε σχέση με τον Ιούνιο, σχεδόν πέντε μονάδες, στη μέτρηση της εταιρείας Interview για το Politic, την ώρα που η κρίση εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη αυξάνεται. Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις των πολιτών στην ερώτηση ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία τίθεται ευθέως πλέον -και αυτό έχει μια σημασία- παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος δεν έχει ανακοινώσει κάτι συγκεκριμένο.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών καταδικάζει τη διαχείριση των πυρκαγιών από την κυβέρνηση, σε ποσοστό 48%, με μόλις 17% να εκτιμά ότι η φετινή διαχείριση ήταν καλύτερη. Το 34% θεωρεί ότι παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο.

Στο ερώτημα για τη στάση των πολιτών απέναντι στις ειδοποιήσεις μέσω του 112, που ήταν το πρώτο μέτρο επικοινωνιακής άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στον δήμαρχο Πατρέων, οι πολίτες εκτιμούν πλειοψηφικά (50%) ότι πρέπει να κρίνουν μόνοι τους, αξιολογώντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ το 46% απαντά πως οι οδηγίες θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα και απολύτως.

Μεγάλη υποχώρηση της ΝΔ – Λίγο πάνω από 21% στην πρόθεση

Ενδεικτική της κοινωνικής δυσαρέσκειας είναι η φθορά της κυβέρνησης στην πρόθεση ψήφου του κυβερνώντος κόμματος, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση.

Παρότι η ΝΔ παραμένει πρώτη, αυτό συμβαίνει με μόλις 21,4%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 12,2%, που δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τις απώλειες, η Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 8,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 4,4%, το ΜέΡΑ25 με 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με 3,7%.

Κάτω από το όριο του 3% είναι η Νέα Αριστερά με 1,7% και η Νίκη με 1,1%. Άλλο επέλεξαν 6,5% των ερωτηθέντων και «δεν έχω αποφασίσει» απάντησε το 17,4%.

Ραγδαία φθορά πέντε μονάδων και στην «εμπιστοσύνη» σε Μητσοτάκη

Αξιωσημείωτα είναι τα ευρήματα στο ερώτημα για το «ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα».

Ο πρώην πρωθυπουργός, παραμένει σε απόσταση αναπνοής (26%) από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (31%), ο οποίος μάλιστα καταγράφει ραγδαία φθορά στο συναφές ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποχωρεί αισθητά, από το 31,7% στο 26,5%, χάνοντας πέντε μονάδες σε δύο μήνες.

Την ίδια στιγμή, η απάντηση «Κανέναν» ενισχύεται και, από το 29,4% ανεβαίνει στο 30,9%, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σχεδόν σταθερός (10% τον Ιούνιο, 9,3% τον Αύγουστο). Μικρές μετατοπίσεις καταγράφουν οι υπόλοιποι αρχηγοί, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται κάποια ανατροπή.

Ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλει σύμπλευση με τον Τσίπρα

Στο ερώτημα για το τι θα πρέπει να πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, τα στοιχεία δείχνουν ισορροπία: το 30% θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, ενώ άλλο ένα 30% προκρίνει τη συγχώνευση με τον νέο πολιτικό φορέα.

Σχεδόν ένας στους δύο (48%) ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, θα προτιμούσε σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Αντίθετα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 39%, προκρίνουν την αυτόνομη πορεία του κόμματος, εκτιμώντας ότι μια συγχώνευση με ένα νέο κόμμα Τσίπρα πιθανότατα δεν θα τους συνέφερε πολιτικά ή εκλογικά.

Οι πολίτες ζητούν ελάφρυνση φόρων

Τέλος, στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία, οι πολίτες είναι κατηγορηματικοί: το 57% ζητά μείωση της φορολογίας.

Αντιθέτως, μόλις το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000 – 40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.