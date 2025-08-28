Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Η μεγάλη βιασύνη, που συνοδεύεται από ενδείξεις έντονης πίεσης, αρχίζουν να εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό φανερώνει η συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας, ένα 24ωρο μετά τη χυδαία επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή τα ζητήματα της οικονομίας. Ο Παύλος Μαρινάκης, μετά το κρεσέντο τοξικότητας, προσπάθησε να απαντήσει στα επιχειρήματα που με νηφαλιότητα επανέλαβε ο Αλ. Τσίπρας για τη δεινή θέση που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία με ευθύνη της συντηρητικής κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Βαρυστομαχιά» στην κυβέρνηση εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος, σε τηλεοπτική συνέντευξη του, επικαλέστηκε μια σειρά από στοιχεία για να συγκρίνει τις περιόδους της διακυβέρνησης του Αλ.Τσίπρα και του Κυρ. Μητσοτάκη. Μόνο που μια προσεκτική ματιά στην έρευνα που επικαλέστηκε εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον ίδιο που τα επικαλέστηκε.

Ο δείκτης φτώχειας που εκθέτει τη Νέα Δημοκρατία

Ο Παύλος Μαρινάκης, επικαλούμενος στοιχεία για τη φτώχεια, μίλησε (ΣΚΑΪ) για «ποσοστό που δηλώνει απόλυτη φτώχεια επί Τσίπρα 15,8%» και «επί Μητσοτάκη 14%» περιχαρής για τις περίπου δύο μονάδες που έπεσε το ποσοστό στην πρώτη τετραετία της «γαλάζιας» παράταξης.

Τα στοιχεία αυτά τα άντλησε ο Π. Μαρινάκης από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ: Ελλάδα: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 και όχι από την Eurostat όπως ο ίδιος είπε. Στην έρευνα αυτή υπάρχει ο δείκτης σοβαρής υλικής και κοινωνικής υστέρησης. Όπως όμως προκύπτει ο δείκτης αυτός ήταν το 2015 στο 17,6%, το 2019 στο 15,8% και το 2024 στο 14%.

Δηλαδή στην τετραετία Μητσοτάκη, χωρίς μνημόνια και οικονομικές πιέσεις, κατάφερε να μειώσει το ποσοστό σε αυτό τον δείκτη φτώχειας κατά 2,1% όταν σε μια μνημονιακή τετραετία, με τις γνωστές πιέσεις, η κυβέρνηση Τσίπρα κατάφερε να την μειώσει κατά 1,8%.

Άλλος ένα δείκτης που δεν πρέπει να αισθάνεται περήφανη η «γαλάζια» παράταξη

Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε και έναν άλλο δείκτη που μάλλον δεν θυμόταν που από το 29% πήγε στο 26,9%. Προφανώς πρόκειται για τον δείκτη «Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό» και εδώ είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για την κυβέρνηση ως προς την σύγκριση που προσπαθεί να κάνει.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μείωσε τον δείκτη από το 29% το 2019 σε 26,9% το 2024 δηλαδή κατά 2,1% όταν η κυβέρνηση Τσίπρα σε περίοδο μνημονίων μείωσε τον δείκτη αυτό κατά 3,4%. Αφού το 2015 ο δείκτης ήταν στο 32,4%.

Έκθεση – κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της έκθεσης που στο σύνολό της είναι κόλαφος για την κυβέρνηση και δεν θα έπρεπε να την χρησιμοποιεί επειδή όλοι οι υπόλοιποι δείκτες καταγράφουν με μαύρα χρώματα το φάσμα της φτώχειας στην χώρα μας επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αυτό γιατί, μεγάλωσε το ποσοστό του πληθυσμού που ζεί κάτω από την εθνική γραμμή φτώχειας, αυξήθηκε το ποσοστό των πολιτών που δεν μπόρεσαν να καλύψουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυξήθηκε το ποσοστό των πολιτών που δεν μπόρεσαν να ζεστάνουν το σπίτι τους και το χειρότερο εκτοξεύτηκαν τα ποσοστά των συνταξιούχων που φτωχοποιήθηκαν.

Μερικοί δείκτες επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές:

Αναλογία του πληθυσμού που ζει κάτω από την κατώφλι φτώχειας

21,4% το 2015

17,9% το 2019

19,6% το 2024

Δηλαδή η κυβέρνηση Τσίπρα μείωσε τον δείκτη αυτό σε μνημονιακή περίοδο 3,5%, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη αύξησε σε μη μνημονιακή περίοδο τον δείκτη κατά 1,7%.

Αυτοαναφερόμενη ανάγκη για ιατρική περίθαλψη που δεν ικανοποιήθηκε

12,3% το 2015

8,1% το 2019

12,1% το 2024

Πληθυσμός μη δυνάμενος να διατηρήσει το σπίτι του αρκετά ζεστό, κατά επίπεδο φτώχειας

29,2% το 2015

7,9% το 2019

19,0% το 2024

Το πιο τραγικό όμως είναι ότι εκτόξευσε άνευ προηγουμένου την φτώχεια στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ατόμων +65 ετών

Στις γυναίκες:

15,2% το 2015

13,4 το 2019

21,3% το 2024

Στους άνδρες:

11,9% το 2015

10,9 το 2019

15,6% το 2024

H πραγματικότητα λέει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να απαντήσει στα στοιχεία που παρέθεσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Le Monde ο Αλέξης Τσίπρας αλλά όχι μόνο δεν τα κατάφερε αλλά έπεσε στην «παγίδα» της σύγκρισης που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να στήσει.