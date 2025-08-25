Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Βαριά φαίνεται πως έχει καθίσει στο στομάχι του Μαξίμου η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde. Όπως βαριά φαίνεται ότι κάθεται συνολικά η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και η φημολογία για επαναδραστηριοποίησή του μέσω ενός νέου πολιτικού φορέα. Η λέξη βαριά προκύπτει από την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη όταν και ρωτήθηκε σήμερα σχετικά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μόνο… Ρωχάμη δεν αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα ο άνθρωπος που πριν από μερικά χρόνια και πριν γίνει… θεσμικός απειλούσε τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πήγαινε από το.. χέρι του αν βρισκόμασταν ακόμα στον Εμφύλιο! Αλλά τέλος πάντων, το θέμα εδώ δεν είναι οι φαντασιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και της κυβέρνησης που γενικότερα καλλιεργεί κλίμα εμφυλίου, αλλά η πραγματικότητα.

Δεν απάντησε

Και η πραγματικότητα λέει ότι η κυβέρνηση δεν απάντησε στα στοιχεία που παρέθεσε στη συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας. Αγνοώντας λοιπόν την κλιμάκωση εκ μέρους Μαξίμου ως απάντηση ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει μια ανάρτηση πριν λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία παρέθετε τα επίμαχα σημεία από τη συνέντευξή του στο γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Ποιά ήταν αυτά;

– «Η τρέχουσα ανάπτυξη ωφελεί μόνο μία μειοψηφία. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο.

– Η Ελλάδα μπόρεσε να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της, γεγονός που της επέτρεψε να βγει από το διεθνές πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και να ανακτήσει την οικονομική της αυτονομία… και να επωφεληθούμε από χαμηλά επιτόκια μέχρι το 2032.

-Η κυβέρνησή μου επέλεξε να επιβαρύνει τους πλουσιότερους με το βάρος της λιτότητας και μείωσε τις ανισότητες. Υπό τη συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2019, οι ανισότητες αυξάνονται. Μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%.

-Έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχολιάσει αρχικά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη γαλλική εφημερίδα. Επέλεξε τελικά να το κάνει σήμερα και μ΄ ένα τρόπο που μάλλον αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για τον πρώην πρωθυπουργό. Κι αυτό επειδή όταν η μία πλευρά παραθέτει στοιχεία και συ απαντάς με τσιτάτα της κακιάς ώρας, το μόνο που μπορείς να προκαλέσεις είναι το γέλιο.

Γιατί απέναντι στα στοιχεία που επικαλέστηκε η πλευρά Τσίπρα, η κυβέρνηση δεν είχε να πει κάτι. Και τι θα μπορούσε να πει άλλωστε; Για την άλωση των κοινοτικών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προς όφελος των γαλάζιων παιδιών; Για τους διαλόγους στελεχών της ΝΔ που μοιράζουν τα χρήματα; Ή για το γεγονός ότι η ακρίβεια επί ημερών Μητσοτάκη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και αυτό αποτυπώνεται καθημερινά στη συνείδηση και κυρίως στο πορτοφόλι του κόσμου;

Είχε γούστο πάντως ο κ. Μαρινάκης. Ειδικά εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλάει για συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την Ακροδεξιά την ώρα που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σε κορυφαίες θέσεις υπουργών το μισό ακροδεξιό ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.

Ξεχνά επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι τόσο ο Πάνος Καμμένος όσο και τα στελέχη των ΑΝΕΛΛ προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν βουλευτές και στελέχη της πριν διαχωρίσουν τη θέση τους λόγω των μνημονίων. Ξεχνά επίσης ότι οι ΑΝΕΛΛ ποτέ δεν επέβαλλαν την ατζέντα τους στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για όσο διάστημα βρέθηκαν να συγκυβερνούν. Μπορεί άραγε να πει το ίδιο και η ΝΔ ειδικά σήμερα και πιο συγκεκριμένα σε θέματα όπως το προσφυγικό όπου εκφράζει ακροδεξιά ρητορική και πράτει ανάλογα μπας και καταφέρει να σταματήσει τις διαρροές στα δεξιά της;