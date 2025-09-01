Τσίπρας: Εμείς μειώσαμε τη φτώχεια, η κυβέρνηση χωρίς μνημόνια την αύξησε
Με νέα παρέμβαση ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί την κυβέρνηση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ενώ ο ίδιος μείωσε το ποσοστό της φτώχειας, η σημερινή κυβέρνηση το αύξησε παρότι «τα βρήκε όλα στρωμένα»
Σε νέα πολιτική παρέμβαση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υπερασπιζόμενος το έργο της κυβέρνησής του που, όπως είπε, έκανε ουσιαστικά βήματα στην αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Η σημερινή κυβέρνηση «αύξησε το ποσοστό της φτώχειας: Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%»
«Μειώσαμε το ποσοστό των νοικοκυριών που βρίσκονταν κάτω από το κατώφλι της φτώχειας» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, παραθέτοντας απόσπασμα από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
«Το παραλάβαμε – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – στο 21,4% το 2015 και το παραδώσαμε στο 17,9% το 2019» επισημαίνει ο κ. Τσίπρας στην ανάρτησή του.
«Τα βρήκε όλα στρωμένα»
«Και πετύχαμε και πολύ μεγάλη βελτίωση στον δείκτη Οικονομικής Ανισότητας», προσθέτει.
Αντιθέτως, τονίζει, η σημερινή κυβέρνηση που «τα βρήκε όλα στρωμένα, τη χώρα έξω από τα Μνημόνια, σε συνθήκες οικονομικής – δημοσιονομικής – χαλάρωσης, με αρκετά δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, τι έκανε;».
Για ν’ απαντήσει ο ίδιος: «Αύξησε το ποσοστό της φτώχειας: Το παρέλαβε από εμάς στο 17,9% και το 2024 ήταν στο 19,6%».
Η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού προέρχεται από την ομιλία του στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Για μία ακόμη φορά και παρά τις χυδαίες επιθέσεις της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίζει να μιλήσει πολιτικά με στοιχεία που αποδομούν το αφήγημα της κυβέρνησης για βελτίωση των οικονομικών δεικτών στη χώρα.
