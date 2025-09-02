newspaper
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
A
A
Spotlight

Η συζήτηση γύρω από τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα συντηρείται πρώτα και κύρια από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου την ώρα όμως που τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν να αμφιταλαντεύονται σε πολλές γραμμές για το πώς θα τον αντιμετωπίσουν αυτή τη φορά.

Με δεδομένη την ολική του επαναφορά στο προσκήνιο ο κ. Τσίπρας βλέπει τις επιθέσεις να πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο από το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τον Τσίπρα του παρελθόντος είναι ότι πλέον έχει επιλέξει να μην ακολουθήσει τη ΝΔ στην τοξικότητα όπως διαπνέεται και από το περιεχόμενο των παρεμβάσεών του.

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποσυντονιστεί πλήρως τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου λόγου όσο πλησιάζει το σημείο καμπής της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του economist

Αντί των υψηλών τόνων απέναντι στις τοξικές επιθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου εκείνος επιλέγει τον αιχμηρό λόγο των αριθμών και της τεκμηρίωσης ανατρέποντας βήμα το βήμα της εμπεδωμένη αίσθηση της αναξιοπιστίας από τα χρόνια που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είναι ο δεύτερος «μύθος» που επιχειρεί να ανατρέψει μετά την κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος και τώρα όπως παρατηρούν πρόσωπα με αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό η δουλειά αυτή θα απαιτήσει σαφώς λιγότερη ενέργεια με βάση και την κάκιστη δημοσκοπική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αποσυντονισμός

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποσυντονιστεί πλήρως τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου λόγου όσο πλησιάζει το σημείο καμπής της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του economist την παραμονή της καθιερωμένης ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Από τη μια πλευρά είναι ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Φλωρίδης οι οποίοι στις δημόσιες παρεμβάσεις τους εστίασαν την πολεμική τους απέναντι στον κ. Τσίπρα πάνω στο μοτίβο της απαξίωσής του πιστοί στο πλαίσιο της αντιΣΥΡΙΖΑ ατζέντας.

Από την άλλη πλευρά είναι στελέχη όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος σε διαφορετική γραμμή εξέφρασε δημόσια πλέον τη μερίδα των κυβερνητικών στελεχών λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν πρέπει να υποτιμάται πλέον ο κ. Τσίπρας.

Στις επιθέσεις των πρώτων ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε στην τακτική της απάντησης μέσω στοιχείων και δομικής κριτικής θυμίζοντας το απόσπασμα από την ομιλία του στο 2ο Συνέδριο του Ινστιτούτου στο οποίο αποδομεί τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την ευημερία της οικονομίας.

«Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα» έγραψε αντί απάντησης.

Όπως παρατηρούν πρόσωπα από το ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, που συνδέθηκαν ή συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργού, η στάση γαλάζιων στελεχών όπως του κ. Γεωργιάδη ο οποίος υπήρξε διαχρονικά ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του κ. Τσίπρα, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλέον «ακούγεται» από τους πολίτες.

Τα στελέχη

Με τη σεναριολογία να φουντώνει γύρω από το πότε και με ποιους θα κάνει κόμμα ή ποια στελέχη βρίσκονται στο επιστημονικό του συμβούλιο, ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη έχοντας στο πλευρό του πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί χρόνια και τα οποία συμβουλεύεται μέχρι και σήμερα.

Μαζί του λοιπόν θα είναι ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος.

Η συνοδεία του προδιαθέτει για σκληρό ροκ από την πλευρά του κ. Τσίπρα στα θέματα της οικονομίας.

Ο κ. Τσίπρας δεν δείχνει να βιάζεται όσο και αν καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι φουντώνουν το κλίμα προσμονής δημιουργώντας κλίμα επιτάχυνσης των αποφάσεων από την πλευρά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και όλοι όσοι θα καταφέρουν αρχικά μια πρόσκληση για το Συνέδριο και εν συνεχεία τοπικοί βουλευτές της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Στην Κουμουνδούρου έχουν πάρει απόφαση να στηρίξουν και υποστηρίξουν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβερνητική θητεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος πάντως υπερασπίζεται χωρίς ταμπού τον πρώην πρόεδρο στις επιθέσεις που εξαπολύονται είτε από τα δεξιά είτε από το Κέντρο.

Για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του στον economist με δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πυκνώσει τις περιοδείες του στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει και της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη.

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει
«Τι πιο φυσικό» 01.09.25

Πλήρης κάλυψη του Μαξίμου στον Οδυσσέα Ζώρα και τα νέα καθήκοντα που αναλαμβάνει

Πρύτανης σε ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβαν άδειας λειτουργίας αναλαμβάνει ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Οδυσσέας Ζώρας έχοντας την απόλυτη κάλυψη της κυβέρνησης που εκτιμά πως δεν τίθεται «ηθικό ζήτημα».

Σύνταξη
Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου
Πολιτική 01.09.25

Μεθοδεύεται η επιστροφή Δημητριάδη; – Ανοιχτό το παράθυρο από Μαξίμου

Νέα τροφή στα σενάρια για επάνοδο του Γρηγόρη Δημητριάδη σε επίσημο κυβερνητικό ή κομματικό ρόλο, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την αποπομπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών στο γεύμα θείου - ανιψιού το 2023 και στην εμφάνιση του τελευταίου στην εκδήλωση της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Γεμάτη ψέματα η «Μαύρη Βίβλος» του ΠΑΣΟΚ λέει η ΝΔ – Για «απόδειξη της αποτυχίας τους» απαντά η Χαρ. Τρικούπη

Για ανακριβή στοιχεία στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ανάπτυξη μιλά η Νέα Δημοκρατία. Ραντεβού για τη «Μαύρη Βίβλο» στην ακρίβεια δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Μαρινάκης κατά Τσίπρα ενώ πλησιάζει η ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Επαναλαμβανόμενες οι επιθέσεις Μαρινάκη σε Τσίπρα ενώ πλησιάζει η ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, εξαπολύει επιθέσεις στον πρώην πρωθυπουργό. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «άγχος» του Μαξίμου.

Σύνταξη
Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Παραδοχή Μυλωνάκη στη Βουλή για υπηρεσιακό σημείωμα στο Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν ήταν υπόμνημα αλλά…»

Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης επί της ουσίας παραδέχθηκε ότι υπήρξε ενημερωτικό σημείωμα για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβε στο Μαξίμου. Απέφυγε να απαντήσει για το περιεχόμενό του, αλλά και για την «αποκάλυψη» του Χρ.Μπουκώρου ότι ενημερώθηκε ότι περιλαμβάνεται σε έρευνα 16 μήνες πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»
Πολιτική 01.09.25

Κικίλιας: «Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων»

Το Λιμενικό θα ενισχυθεί με καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό - drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο. Όσα είπε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
