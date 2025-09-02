Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Η συζήτηση γύρω από τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα συντηρείται πρώτα και κύρια από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου την ώρα όμως που τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν να αμφιταλαντεύονται σε πολλές γραμμές για το πώς θα τον αντιμετωπίσουν αυτή τη φορά.

Με δεδομένη την ολική του επαναφορά στο προσκήνιο ο κ. Τσίπρας βλέπει τις επιθέσεις να πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο από το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τον Τσίπρα του παρελθόντος είναι ότι πλέον έχει επιλέξει να μην ακολουθήσει τη ΝΔ στην τοξικότητα όπως διαπνέεται και από το περιεχόμενο των παρεμβάσεών του.

Αντί των υψηλών τόνων απέναντι στις τοξικές επιθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου εκείνος επιλέγει τον αιχμηρό λόγο των αριθμών και της τεκμηρίωσης ανατρέποντας βήμα το βήμα της εμπεδωμένη αίσθηση της αναξιοπιστίας από τα χρόνια που ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Είναι ο δεύτερος «μύθος» που επιχειρεί να ανατρέψει μετά την κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος και τώρα όπως παρατηρούν πρόσωπα με αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό η δουλειά αυτή θα απαιτήσει σαφώς λιγότερη ενέργεια με βάση και την κάκιστη δημοσκοπική εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αποσυντονισμός

Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποσυντονιστεί πλήρως τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου λόγου όσο πλησιάζει το σημείο καμπής της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του economist την παραμονή της καθιερωμένης ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Από τη μια πλευρά είναι ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Φλωρίδης οι οποίοι στις δημόσιες παρεμβάσεις τους εστίασαν την πολεμική τους απέναντι στον κ. Τσίπρα πάνω στο μοτίβο της απαξίωσής του πιστοί στο πλαίσιο της αντιΣΥΡΙΖΑ ατζέντας.

Από την άλλη πλευρά είναι στελέχη όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος σε διαφορετική γραμμή εξέφρασε δημόσια πλέον τη μερίδα των κυβερνητικών στελεχών λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν πρέπει να υποτιμάται πλέον ο κ. Τσίπρας.

Στις επιθέσεις των πρώτων ο πρώην πρωθυπουργός συνέχισε στην τακτική της απάντησης μέσω στοιχείων και δομικής κριτικής θυμίζοντας το απόσπασμα από την ομιλία του στο 2ο Συνέδριο του Ινστιτούτου στο οποίο αποδομεί τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για την ευημερία της οικονομίας.

«Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα» έγραψε αντί απάντησης.

(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:

Το 1/5 να περνάει… pic.twitter.com/AjL51NaLbJ — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 1, 2025

Όπως παρατηρούν πρόσωπα από το ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, που συνδέθηκαν ή συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργού, η στάση γαλάζιων στελεχών όπως του κ. Γεωργιάδη ο οποίος υπήρξε διαχρονικά ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του κ. Τσίπρα, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός πλέον «ακούγεται» από τους πολίτες.

Τα στελέχη

Με τη σεναριολογία να φουντώνει γύρω από το πότε και με ποιους θα κάνει κόμμα ή ποια στελέχη βρίσκονται στο επιστημονικό του συμβούλιο, ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη έχοντας στο πλευρό του πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί χρόνια και τα οποία συμβουλεύεται μέχρι και σήμερα.

Μαζί του λοιπόν θα είναι ο πρώην υφυπουργός Αθλητισμού και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος.

Η συνοδεία του προδιαθέτει για σκληρό ροκ από την πλευρά του κ. Τσίπρα στα θέματα της οικονομίας.

Ο κ. Τσίπρας δεν δείχνει να βιάζεται όσο και αν καλοπροαίρετοι και κακοπροαίρετοι φουντώνουν το κλίμα προσμονής δημιουργώντας κλίμα επιτάχυνσης των αποφάσεων από την πλευρά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και όλοι όσοι θα καταφέρουν αρχικά μια πρόσκληση για το Συνέδριο και εν συνεχεία τοπικοί βουλευτές της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Στην Κουμουνδούρου έχουν πάρει απόφαση να στηρίξουν και υποστηρίξουν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και την κυβερνητική θητεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος πάντως υπερασπίζεται χωρίς ταμπού τον πρώην πρόεδρο στις επιθέσεις που εξαπολύονται είτε από τα δεξιά είτε από το Κέντρο.

Για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του στον economist με δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πυκνώσει τις περιοδείες του στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει και της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη.