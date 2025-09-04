Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»
Με «χειρουργικές» κινήσεις αποδομεί τα πεπραγμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας, τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας σαφές ότι δεν σκοπεύει να αφήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε… ησυχία.
Ο πρώην πρωθυπουργός, μία ημέρα πριν την παρέμβασή του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist στην Θεσσαλονίκη – και δύο πριν την εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – τονίζει με νέα του ανάρτηση πως «στην πατρίδα μας δοκιμάζονται σήμερα και η δημοκρατία και η δικαιοσύνη».
Και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Γιατί με τις ορατές πολιτικές της και τις ‘αόρατες’ πρακτικές της, η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία που εύλογα, και με βάση επίσημα στοιχεία και μετρήσεις, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως «κοινωνία των χασμάτων».
Η επίμαχη ανάρτηση είναι και πάλι από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στις 10 Ιουνίου.
Τσίπρας: Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Από την Ομιλία στη 2η Διεθνή Διάσκεψη για τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Δικαιοσύνη, 10/06/2025
— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) September 4, 2025
