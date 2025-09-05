Ο Αλέξης Τσίπρας στο Συνέδριο του Economist για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

«Η ελληνική οικονομία το 2030» είναι το κρίσιμο θέμα της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist και του power game που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Όχι μόνο λόγω συγκυρίας, καθώς συμπίπτει με τη ΔΕΘ και γίνεται λίγες ώρες πριν την ομιλία του πρωθυπουργού, αλλά και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αυξάνοντας τις παρεμβάσεις του τον τελευταίο καιρό επιμένει στην ουσία της πολιτικής, μιλώντας με στοιχεία και αποφεύγοντας τις προσωπικές ανούσιες επιθέσεις, ανεβάζοντας τον πήχη του πολιτικού διαλόγου και θέτοντας την πραγματική ατζέντα.

Με νέα του παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας ορίζει τη σύγχρονη διαχωριστική γραμμή απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές που οξύνουν τις ανισότητες και το άδικο

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε σήμερα φειδωλός στην κριτική της πολιτικής της κυβέρνησης, αναδεικνύοντας τις συνειδητές επιλογές της που πλήττουν τους πολλούς προς το συμφέρον των λίγων εκλεκτών και τις συνέπειες τους. Μιλώντας πρόσφατα για κλεπτοκρατία και διαφθορά που πέραν των άλλων οξύνουν τις ανισότητες και την αδικία, ενώ δηλητηριάζουν τη Δημοκρατία κλονίζοντας την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου, ο πρώην πρωθυπουργός θα επιμείνει φέρνοντας την κυβέρνηση προ των μεγάλων ευθυνών της.

«Ελλάδα 2030»

Ήδη η επιλογή του θέματος «Ελλάδα 2030» προδίδει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα περιοριστεί στη στήλιτευση των κακώς κειμένων, αλλά θα φωτίσει τον εναλλακτικό δρόμο για μια συμπεριληπτική ανάπτυξη, σε ένα κόσμο που αλλάζει με ραγδαία ταχύτητα, με τις γεωπολιτικές συγκρούσεις να αλλάζουν άρδην τα δεδομένα. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει ένα εθνικό σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας με ορίζοντα το 2030.