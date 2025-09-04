Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Μπορεί στο μέγαρο Μαξίμου να έχουν επενδύσει πολύ στην ομιλία και τις παροχές που θα εξαγγείλει ο Κυρ. Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο στη ΔΕΘ, στην προσπάθειά του να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, όμως αυτή τη φορά ο ορίζοντας μέχρι εκεί δεν είναι καθαρός για την κυβέρνηση.

Το Μαξίμου υποχρεώνεται τώρα να έχει στραμμένο το βλέμμα του στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, η οποία θα προηγηθεί της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, μία μέρα πριν στην ίδια πόλη, τη Θεσσαλονίκη.

Το in έχει πολύ έγκαιρα γράψει για τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της ΝΔ σε σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης του Αλέξη Τσίπρα και των σεναρίων για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Οι διαφωνίες

Έμπειρες «γαλάζιες» φωνές, σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις, εδώ και καιρό δεν κρύβουν τη διαφωνία τους με όλη αυτήν την τακτική του μεγάρου Μαξίμου να εξαπολύει τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα, εμφανιζόμενο να θεωρεί ότι έτσι θα αναστήσει το πεθαμένο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» και θα συσπειρώσει το δικό του ακροατήριο.

Όμως οι ίδιες φωνές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, εδώ και καιρό επισημαίνουν ότι η συσπείρωση του ακροατηρίου της κυβέρνησης έχει ένα όριο και από εκεί και πέρα αρχίζει το ζήτημα του πόσο ισχυρός μπορεί να γίνει ο αντίπαλος που χρήζεις ως βασικό σου. Καθώς, όπως τα ίδια στελέχη τονίζουν, η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού θα γίνει με τρόπο που κανείς δεν φαντάζεται.

Επιπλέον, άλλα «γαλάζια» στελέχη σημειώνουν ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση χτυπάει με τόσο σκληρό τρόπο τον πρώην πρωθυπουργό, δείχνει όχι μόνο ότι τον υπολογίζει ως αντίπαλο, αλλά και ότι τον φοβάται.

Σύγχυση

Και βέβαια όλες αυτές οι εσωκομματικές ενστάσεις φαίνεται ότι τώρα δικαιώνονται από την εικόνα σύγχυσης που επικράτησε στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης του Αλ. Τσίπρα.

Φαίνεται ότι μετά την κορύφωση των τοξικών επιθέσεων κατά του πρώην πρωθυπουργού, η οποία ήρθε με την, εκτός ορίων, επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αρκετοί στην κυβέρνηση κατάλαβαν ότι η επένδυση στην τοξικότητα τους γυρνάει μπούμερανγκ.

Εξ ού και λίγες μέρες πριν τη διαφαινόμενη πολιτική σύγκρουση Τσίπρα-Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, είδαμε το μέγαρο Μαξίμου και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης να μπλέκουν τις γραμμές τους.

Μπλέξιμο γραμμών

Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε ασφαλώς (και συζητήθηκε πολύ στο εσωτερικό της ΝΔ) η προσωπική αναδίπλωση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει εξαπολύσει τις πιο ακραίες επιθέσεις εναντίον της κυβέρνησης και του Αλ. Τσίπρα («θα τους γδάρω!» κ.α.), αλλά τώρα θέλησε να δηλώσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του» και αν και υποστήριξε ότι «δεν οικοδόμησε το ταλέντο του με την προσπάθειά του», είπε ότι «παραμένει ένας υπολογίσιμος πολιτικός αντίπαλος».

Κάποιοι στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, λοιπόν, παρατηρούν ότι και ο τρόπος αυτός του υπουργού Υγείας, που αποδέχεται ως εν δυνάμει υπολογίσιμο πολιτικό αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό, ανεβάζει τον κ. Τσίπρα.

Διαφορετική γραμμή

Σε διαφορετική γραμμή κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παίρνοντας αποστάσεις από τις δηλώσεις Γεωργιάδη: «Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το πω, αν είναι το μεγαλύτερο (σ.σ. πολιτικό ταλέντο της γενιάς του), σίγουρα είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα», κατηγορώντας τον, για άλλη μια φορά, ότι «επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις».

Αλλά ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους της επίθεσής του στον Αλ. Τσίπρα, σε σχέση με την προηγούμενη, εκτός ορίων, επίθεσή του, λέγοντας τώρα ότι «αυτά […] θα τα αποτυπώσει ο ιστορικός του μέλλοντος με ένα αντικειμενικό τρόπο. Σίγουρα από τη στιγμή που είμαστε και εμείς στο πολιτικό σύστημα δεν είμαστε οι αντικειμενικοί εκτιμητές, μίας κατάστασης ούτε είναι η δουλειά μας αυτή», για να υποστηρίξει εντέλει (σε αντίθεση με τον κ. Γεωργιάδη που είπε ότι θα «καλωσορίσει» τον πρώην πρωθυπουργό αν κάνει κόμμα), ότι ο κ. Τσίπρας «είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που εκρίθη πολύ αυστηρά από τους πολίτες».

Τοξικότητα

Αυτός που παρέμεινε προσκολλημένος στην τοξικότητα της πρώτης επίθεσης του κυβερνητικού εκπροσώπου, ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος εξαπέλυσε άλλη μία σκληρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού και σε ένα ακόμα κυβερνητικό κρεσέντο ποινικού λαϊκισμού, είπε ότι «ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες και έβγαλε όλους τους ποινικούς από τις φυλακές», ενώ στην εντελώς αντίθετη γραμμή από τον Αδ. Γεωργιάδη, επιχείρησε να τον υποτιμήσει ως εν δυνάμει πολιτικό αντίπαλο, λέγοντας ότι «ο Τσίπρας, επειδή προέρχεται από μια καταστροφική διακυβέρνηση, είναι το μεγάλο δώρο στον Μητσοτάκη».

Αλλά βέβαια «γαλάζια» στελέχη επιμένουν ότι το μένος τέτοιων επιθέσεων αποπνέει φόβο, ενώ τα ίδια στελέχη σημειώνουν ότι θα παίξει ρόλο η αφετηρία με την οποία ένα κόμμα Τσίπρα θα ξεκινήσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, καθώς αν αποτυπωθεί στη δεύτερη θέση, εκτιμούν ότι θα γίνει δέκτης αναποφάσιστων, όχι μόνο της Κεντροαριστεράς, αλλά ακόμα και της Κεντροδεξιάς, ως όχημα αντίδρασης στον Κυρ. Μητσοτάκη.

Η στάση του Μαξίμου

Πάντως και στο Μαξίμου δείχνουν να έχουν αντιληφθεί ότι η τοξικότητα τους γυρνάει μπούμερανγκ και μάλιστα σε μια εβδομάδα που θέλουν να κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί τις τελευταίες μέρες να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο διαφορετικές κυβερνητικές γραμμές, δίνοντας, από τη μία, εύσημα στον κ. Φλωρίδη, στον οποίο είδε «μία φοβερή τεκμηρίωση ειδικά στο ζήτημα του ποινικού κώδικα που ήταν μία πραγματικότητα» (Παραπολιτικά FM, 2.9.2025) και από την άλλη δείχνει εμφανώς ότι θέλει να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, λέγοντας ότι «ο πήχης για εμάς δεν είναι κανένας πρώην πρωθυπουργός, υπουργός, -είναι η δικιά μας η δουλειά. Από αυτό θα κριθούμε» (OPEN, 3.9.2025)

Άτυπο debate

Την ίδια ώρα η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και του Κυρ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα άτυπο debate. Ούτως ή άλλως το Μαξίμου με την τακτική του έχει χρίσει τον κ. Τσίπρα βασικό του πολιτικό αντίπαλο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist με θέμα την «Ελληνική Οικονομία του 2030», αναμένεται να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική, αλλά και να μιλήσει για το πώς πρέπει να κινηθεί η Οικονομία από εδώ και πέρα.

Όσο για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ποντάρει πολύ στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα μέσω των παροχών που θα εξαγγείλει. Στην ίδια προσπάθεια εντάσσονται και οι 45 υπουργοί και υφυπουργοί που έχουν επιστρατευτεί για επισκέψεις σε πέντε μέρες, 16 περιφερειακών ενοτήτων της βόρειας Ελλάδας, εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Μετά τη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός θα περιμένει να δει τις δημοσκοπήσεις, προκειμένου να αποφασίσει και τις κινήσεις του το επόμενο διάστημα.

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι ο κρίσιμος αριθμός για τον πρωθυπουργό είναι το 28% του κακού αποτελέσματος που πήρε στις ευρωεκλογές. Θα περιμένει, λένε, να δει αν καταφέρει να τσιμπήσει στις δημοσκοπήσεις πάνω από αυτό. Αν όχι, εκτιμούν ότι θα έχει πρόβλημα.