Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Επίθεση κατά της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας την για λαϊκισμό με αφορμή τα συζήτηση που θέλησε να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, «η Υπουργός Εργασίας , στην ίδια φράση, καταγγέλλει ως ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη (!)» είπε για να προσθέσει.

«Αυτό από μόνο του αρκεί για να αξιολογήσει καθένας την αξιοπιστία της κυβερνητικής ρητορικής. Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα , να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση. Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο. Λαϊκισμός είναι η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πρότασης των αντιπάλων σου γιατί δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκτός – συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – και αν η κυβέρνηση θεωρεί πως η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να έχει αλλά πρότυπα .

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε μάλιστα ότι «με παραδείγματα τεκμηριώσαμε την πρόταση μας που βασίζεται στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση της κυρίας Κεραμέως. Είναι δύσκολο να υπερασπιστείς μια αποτυχημένη πολιτική που κατάφερε το αδύνατο, οι εργαζόμενοι στη χώρα να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ταυτόχρονα η πιο χαμηλή παραγωγικότητα και η πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Θέλει πολύ κόπο να μεταφραστεί σε εφαρμοσμένη πολιτική η ιδεοληπτική κοινωνική μεροληψία κατά της μισθωτής εργασίας. Εκτός αν Υπουργός Εργασίας ισχυρίζεται πως λέει ψέματα η Eurostat ».

Τέλος, απευθυνόμενος προς την κ. Κεραμέως ανέφερε ότι η Υπουργός δηλώνει «πως είναι εθνική αποστολή να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό», θα πρέπει να μας απαντήσει:

Πώς θα γυρίσουν όταν η εργασία στην Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για τους νέους με προσόντα;

Πώς θα ερμηνεύσουν τις ανεκδιήγητες τοποθετήσεις της Υπουργού ένας προγραμματιστής, ένας αναλυτής δεδομένων, ένας εργαζόμενος σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης, στον οποίον η κυρία Κεραμέως παρουσιάζει ως «λαϊκισμό» ό,τι εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία;

Πώς θα επιστρέψουν, όταν η κυβέρνηση τους λέει πως πρέπει να εργάζονται περισσότερες ώρες και να αμείβονται λιγότερο;

Πώς θα γυρίσουν όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία για να αναβαθμιστεί το παραγωγικό μοντέλο;»

Τι δήλωσε η Κεραμέως

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία, ανέφερε ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού. Πολιτική λαϊκισμού είναι να λες οριζόντια ότι δουλεύεις τέσσερις ημέρες αντί για πέντε και παίρνεις τα ίδια χρήματα, χωρίς να εξηγείς πώς θα καλυφθεί η διαφορά».

Η ίδια υποστήριξε ότι ήδη υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας: «Υπάρχει δυνατότητα σήμερα, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να συμφωνηθεί τετραήμερη εργασία. Μπορεί να εφαρμοστεί όπου το επιλέξουν εργαζόμενοι και εργοδότες».