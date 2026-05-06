Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 14:29

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Να μην μπει οριστική ταφόπλακα στη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο και τη διαφαινόμενη άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να στηρίξει (μέσω της αναγνώρισης του δικαιώματος της μειοψηφίας) την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα, επιχειρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με δηλώσεις – εντός και εκτός του κοινοβουλίου – η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε πως θα ζητήσει (σε συνεννόηση με τους αρχηγούς των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης) να κληθεί με τη διαδικασία των 2/5 στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, προκειμένου να ενημερώσει τη βουλή σχετικά με την απόφαση του να αρχειοθετήσει την υπόθεση των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πόσο ακόμη θα εκτεθεί, γιατί κάθε ενέργεια κουκουλώματος στη Βουλή συνιστά ομολογία ενοχής και εμπλοκής στα κακουργήματα που η δικαιοσύνη θα ερευνήσει θέλει δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα είμαστε εδώ», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προειδοποίησε την ΝΔ να μην ζητήσει 151 ψήφους για την υπερψήφιση της εξεταστικής.

«Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Και δεν θα κουραστούμε να κουράζουμε όσους κουράζονται από τις υποκλοπές γιατί πλέον δεν είμαστε μόνοι. Είναι η νομική κοινότητα είναι η επιστημονική είναι η κοινωνία των πολιτών που παίρνουν θέση. Κανείς δεν θέλουν να συμβαίνουν όλα αυτά», είπε αρχικά ο κ. Μάντζος και πρόσθεσε: «Η πλειοψηφία δεν πρέπει καν να διανοηθεί τυπικά αβάσιμα κωλύματα ώστε να αυξήσει το όριο της πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης στην εξεταστική. Μια εξεταστική που λειτούργησε ως εξεταστική της μειοψηφίας το 2022. Τι άλλαξε από το 2022 που έγινε η εξεταστική; Εκτός από τον ωμό εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον κύριο Ντίλιαν; Ποιος κακοποίησε την έννοια της εθνικής ασφάλειας και ενορχήστρωσε και διεύθυνε ένα παρακρατικό σύστημα;».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης έκανε λόγο για αγωνία της κυβέρνηση για την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα προκειμένου να κλείσει η υπόθεση. «Ηθικό δεν το λες να εκδίδεις διάταξη για αποφυγή διερεύνησης δικών σου πράξεων ή παραλείψεων», είπε και συνέχισε: «αν δεν αρκούν 2.000 σελίδες δικογραφίας χαμηλότερης βαθμίδας δικαστηρίου, που περιέχουν δικαστική βάσανο, έρευνα και αναζήτηση της αλήθειας, για σας δεν είναι ικανό σημείο αναφοράς και αφετηρίας για εξεταστική επιτροπή που οι βουλευτές της πλειοψηφίας πρέπει να έχουν υποχρέωση να συμπεριφερθούν υπέρ συμφέροντος της χώρας και όχι του κόμματος».

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120 (επομένως αν δεν στηρίξουν οι βουλευτές της ΝΔ θα απορριφθεί από τη βουλή}.

Μπαρουτοκαπνισμένοι Κωνσταντοπούλου-Μηταράκης

Την ίδια ώρα, τα ξίφη τους διασταύρωσαν μέσα σε κλίμα έντασης, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας η κ Κωνσταντοπούλου με τον βουλευτή, εγκαλούμενο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τέως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Νότη Μηταράκη. Μια αιχμή της προέδρου της Πλεύσης για τα πεπραγμένα Μηταράκη ήταν αρκετή για να ανάψει φωτιές και να προκαλέσει οργισμένη ανταλλαγή χαρακτηρισμών:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εισηγητής της ΝΔ είναι ο Μηταράκης εδώ; Ήρθη η ασυλία του έφυγε από ΚΟ εκπρόσωπος τώρα είναι εισηγητής στην θεσμών και διαφάνειας.

ΜΠΟΥΡΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ): Είναι βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ – ΝΔ: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της προέδρου της οποίας η ασυλία έχει αρθεί από τη βουλή και 12.33 δεν ξέρω αν έχει υποβάλλει την παραίτηση από πρόεδρος του κόμματος της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα αστειεύεστε βέβαια. Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να ψηφίσετε την σύσταση προανακριτικής και μιλάτε από πάνω; Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση; Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε; Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται επιστημονικός σύμβουλος, έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Θέλω να ελπίζω ότι η κα Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικός και 12.34 γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Σε κανέναν από τους βουλευτές της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε αθώοι λοιπόν αθώοι.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά ελληνικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παραιτήσεις τι ρόλο έχουν; Γιατί παραιτήθηκε από ΚΟ εκπρόσωπος; Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και την διαφάνεια.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Γιατί σε αντίθεση με εσάς οι βουλευτές της ΝΔ έχουν και ευθιξία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πού πήγε η ευθιξία σας σήμερα κύριε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: 12.35 Όσοι μετέχουν εδώ μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: κατά των οποίων ήρθε δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μαζί με άλλους 12. 13 βουλευτές υπόδικοι.

ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση…όχι άλλη διακοπή.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : να αποβληθεί. Να αποβάλλετε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με την Δημοκρατία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι είστε εσείς δημοκράτες να τρώτε με χρυσά κουτάλια τα λεφτά του κοσμάκι.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε τους εκλεγμένους βουλευτές

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: τον Βορίδη και τον Γεωργιάδη τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.

ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ : Προφασίζεστε ότι σαν νοιάζουν οι θεσμοί. Με την συμπεριφορά σας είναι εμφανές…. Παρά τις πολλαπλές διακοπές θέλω να πω ότι η ΝΔ έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του δόκτωρ Μιχαλόπουλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δόκτωρ; Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Εσείς τι πτυχίο έχετε;

ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δόκτωρ του δόκτωρ; Ακούνε και παιδιά. Κορακίστικα μιλάνε.

ΦΩΝΕΣ: Είναι ξενικό και δεν κλίνετε κα Κωνσταντοπούλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το κάνετε όλο και χειρότερο. Στο southeastern πήγατε και εσείς μάλλον.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 3% «βλέπει» τις 2.300 μονάδες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εκδηλωθούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Ryanair: Ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη – Το «παράθυρο» που αφήνει
Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί ποια - λίγα - δρομολόγια θα διατηρήσει η Ryanair για την ερχόμενη χειμερινή σεζόν στη Θεσσαλονίκη - Στις14:30 σύσκεψη με φορείς στο δημαρχείο

Άνδρος: Το χρονικό της βύθισης του «CORSAGE C» – Ο πλοίαρχος αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο – Τι ισχυρίζεται ο ίδιος
Το πλοίο «CORSAGE C» είχε αποπλεύσει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία - Προσάραξε και στη συνέχεια βυθίστηκε στις βόρειες ακτές της Άνδρου - Και τα εννέα μέλη του πληρώματος διασώθηκαν

Δυναμική παρέμβαση φοιτητών στο Μέγαρο Μαξίμου – «Τα σχέδια για αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν θα περάσουν»
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση, όταν οι φοιτητές στην προσπάθειά τους ανοίξουν πανό δέχθηκαν επίθεση από αστυνομικούς με αποτέλεσμα για λίγα λεπτά να κλείσει η Ηρώδου Αττικού

Κρήτη: «Φύγε, θα γίνει το κακό» – Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον 20χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο το 2023
Η οικογένεια του 20χρονου στην Κρήτη τού ζητούσε επί χρόνια να φύγει από το νησί μετά το τροχαίο δυστύχημα το 2023 - Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

