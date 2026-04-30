Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30 Απριλίου 2026, 22:15

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στο στόχαστρο βρέθηκε η κυβέρνηση και ο επικεφαλής του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για τη διάταξη – «θάψιμο» του σκανδάλου του υποκλοπών, στην εκδήλωση της Νέας Αριστεράς «Δικαιοσύνη ώρα μηδέν, αγώνας ενάντια στην εκτροπή», που διεξήχθη σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Οι Αντώνης Ρουπακιώτης, Ζαχαρίας Κεσσές, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Ιφιγένεια Καμτσίδου και Βασίλης Παπαστεργίου εκτόξευσαν πυρά κατά της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ενώ αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επιχειρώντας να απαντήσουν στις κυβερνητικές αιτιάσεις.

Ρουπακιώτης: Εξάρτηση του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, Αντώνης Ρουπακιώτης εξήρε αρχικώς τους συνηγόρους θυμάτων των παρακολουθήσεων, Ζαχαρία Κεσσέ και Χρήστο Κακλαμάνη.

«Δεν είναι μόνο ο Τζαβέλλας. Είναι η εξάρτηση του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση», επισήμανε και πρόσθεσε πως «το δικαστικό σύστημα αρδεύεται από τον πρωθυπουργό. Στα λόγια μου ο Τζαβέλλας είναι ο πρωθυπουργός».

Ο κ. Ρουπακιώτης επισήμανε «η κυβερνητική εξουσία, η σημερινή, έχει να δώσει λόγο για σειρά ζητημάτων για το δικαστικό σύστημα. Έπραξε ό,τι δεν έπραξαν οι προηγούμενοι στο δικαστικό σύστημα». Παράλληλα, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για «ιδεολογική συντήρηση» στο δικαστικό σώμα και «θεσμική εξάρτηση».

Κατέληξε λέγοντας ότι πρωτίστως «πρέπει να διεκδικήσουμε τη θεσμική αλλαγή και να στηρίξουμε όσους βρίσκονται σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο».

Κεσσές: Είμαι πεπεισμένος ότι έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα

«Η Intellexa μέσα σε 18 μήνες μετέτρεψε τη χώρα σε μια παγκόσμια παιδική χαρά και συνέχισε να λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος εξαγωγέας κατασκοπευτικού λογισμικού», τόνισε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές.

Όπως είπε, «όλα αυτά τα χρόνια έχω μια μεγάλη δυσκολία για να εξηγήσω με τεχνικούς όρους γιατί αφορά τους πάντες η υπόθεσης. Θα αφήσω το έγινε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά από μια μακρά διαδικασία στο μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών, έβγαλε μια εμβληματική απόφαση και απέδωσε δικαιοσύνη. Εκδόθηκε αυτή η απόφαση, καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες και διαβίβασε τη δικογραφία για να διερευνηθούν τα αδικήματα της κατασκοπείας και τα άλλα εννέα πρόσωπα. Αποδείχθηκε ότι η Intellexa λειτουργούσε ως το 2024».

Τόνισε πως «αν το 2023 χρειάστηκε να αφαιρεθεί η δικογραφία, το 2026 δεν χρειάστηκε καν αυτό. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας τη διαβίβασε στον Άρειο Πάγο χωρίς καν να ζητηθεί. Επί τρεις βδομάδες, η δικογραφία ήταν κλειδωμένη στο γραφείο του επικεφαλής του Αρείου Πάγου, δεν έκανε καμία απολύτως προανακριτική ενέργεια, δεν έκανε αυτό που ζήτησε το δικαστήριο. Δεν δέχθηκε να δει τον οποιοδήποτε, ούτε υποστηρίζοντες την κατηγορία, ούτε θύμα, ούτε προστατευμένο μάρτυρα που θα ήθελε προστασία».

Ο κ. Κεσσές υπογράμμισε πως «τον ενημέρωσα ότι έξι νέα άτομα θα ζητούσαν τη δίωξη, θα κατέθεταν την αλήθεια. Αντί να παραλάβει τις μηνύσεις, το αποτέλεσμα ήταν να με δει ένας αντιεισαγγελέας που δεν γνώριζε βασικά πράγματα για τη δικογραφία, με ρωτούσε πώς λειτουργεί το Predator».

«Στην αίτηση που έκανα στον Άρειο Πάγο, θεωρούσα ότι ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορούσε να χειριστεί την υπόθεση, έπρεπε να δηλώσει κώλυμα. Και ξέρετε έχει υπερβεί ένα πολύ υψηλό όριο. Είμαι πεπεισμένος ότι έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα. Ο κ. Τζαβέλλας επόπτευε την ΕΥΠ την περίοδο που υπάρχουν αποδείξεις για την εμπλοκή με την υπόθεση. Επειδή είναι δική του ευθύνη θα έπρεπε να απέχει να αποφασίσει αν μέσα στην ΕΥΠ έχουν γίνει αξιόποινες πράξεις. Δεν θα έπρεπε να έχει τολμήσει να το κάνει στο κύρος της δικαιοσύνης.

Το 2020 υπέγραψε την άρση ασυλίας του Θανάση Κουκάκη, κρίνοντας ότι είναι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Τόλμησε να ζητήσει και την παράτασή του. Διέκοψε την παρακολούθησή του τη μέρα που ο κ. Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ για την υπόθεση. Ο Τζαβέλλας είναι υπεύθυνος για την επίθεση σε στελέχη και άλλα πρόσωπα του δημόσιου βίου. Θα έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης. Ενώ είναι ελεγχόμενος επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντα του ελεγκτή», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κεσσές για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει βρεθεί ένας εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει ένα πολιτικό πρόσωπο, να εξετάσει τα κινητά των θυμάτων. Δεν διερευνήθηκε το 2026 αν υπήρξε διαρροή κρατικού απορρήτου», πρόσθεσε. Τόνισε με έμφαση ότι «ένας από τους ανθρώπους που προστατεύτηκε, ο κρεοπώλης κ. Κοσμίδης, κατονόμασε φίλο του που δούλευε στην ΕΥΠ. Του ζήτησε το δικαστήριο τον κ. Τζαβέλλα να το διερευνήσει. Και το έκανε; Τίποτα. Δεν του αρκούσε η ομολογία». Καταληκτικά έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σακελλαρίδης: Η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκάλυψη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε τοποθέτησή του επισήμανε πως «η κυβέρνηση επιχείρησε με κάθε τρόπο να συγκαλύψει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αφορμή για την εκδήλωση είναι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει όλη αυτή τη διάρκεια. Η συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι διαρκής, επηρεάζει όλο και περισσότερους τομείς της κοινωνίας. Το κράτος δικαίου δεν είναι τίποτα παραπάνω από το όριο που πρέπει να υπάρχει απέναντι στην εξουσία – την κρατική και την ιδιωτική. Είναι σε συστηματική διολίσθηση, ιδιαίτερα από το 2019 και έπειτα, ιδιαίτερα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Εκτόξευσε πυρά κατά του επιτελικού κράτους χαρακτηρίζοντάς το «διαβόητο», βάζοντας στο κάδρο τον πρωθυπουργό. «Το ζήτημα των υποκλοπών στην αιτιολόγησή τους είναι η έννοια της εθνικής ασφάλειας. Που επικαλέστηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η αιτιολόγηση της εθνικής ασφάλειας είναι αμιγώς πολιτικό ζήτημα. Στην πορεία του μετεμφυλιακού κράτους χρησιμοποιήθηκε ως πυρηνικό όπλο», τόνισε ακόμη ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Για την κατασκοπεία, σχολίασε σκωπτικά ότι πιο εύκολα μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος γιατί τράβηξε φωτογραφίες σε έναν στρατιωτικό χώρο παρά στο να παρακολουθεί το τηλέφωνο του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Όσον αφορά το Global Sumud Flotilla, ο κ. Σακελλαρίδης είπε ότι η πράξη των Ισραηλινών δυνάμεων ήταν «πειρατεία» και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση «να σταματήσει να είναι συνένοχος του εγκληματία Νετανιάχου».

Καμτσίδου: Η δικαστική εξουσία υποτάσσεται στην εκτελεστική εξουσία

Η ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Ιφιγένεια Καμτσίδου, τόνισε πως «τα τελευταία τρία χρόνια η διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών, δημιουργεί την εντύπωση ότι η δικαστική εξουσία υποτάσσεται στην εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα».

Συμπλήρωσε «δεν είναι μια απλή ποινική υπόθεση. Είναι μια σοβαρή υπόθεση λόγω των προσώπων που εμπλέκονται. Δεν είναι απλώς μια παράνομη χρήση λογισμικού παρακολούθησης. Το πραγματικό της υπόθεσης δημιουργεί εύλογα την πεποίθηση ότι υπάρχει παρακρατικός μηχανισμός παρακολουθήσεις, που έχει ως συνέπεια αθέμιτη επιρροή στις πολιτικές εξελίξεις και οι δημόσιες υπηρεσίες να υποτάσσονται στις προσωπικές στοχεύσεις ορισμένων».

Σύμφωνα με την ίδια, «έκπληξη προκαλεί η παράλειψη του εισαγγελέα να δηλώσει την εξαίρεσή του από την υπόθεση του, καθώς ήταν εισαγγελέας που υπέγραψε κάποιες από τις παρακολουθήσεις». Έκανε λόγο, επίσης, για «υποτακτική στάση των βουλευτών της πλειοψηφίας» στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου τόνισε πως «αυτό που κάνει τις υποκλοπές διαφορετικές είναι ότι εντάσσονται σε ένα σχέδιο. Δεν ευτύχησαν να έχουν τη δημοφιλία άλλων ζητημάτων αλλά έχουν διάρκεια».

Παρών Ράμμος και Κακλαμάνης

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος στελεχών της Νέας Αριστεράς, όπως η βουλεύτρια Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου, ο εκπρόσωπος Τύπου Γιώργος Λυκοπάντης, ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Παράλληλα το παρών έδωσε ο Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο Predator και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος και το πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Κατερίνα Παπανικολάου.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:24

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Παρασκήνιο 30.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων

Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Για την ΑΑΔΕ 30.04.26

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»

Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
Διεθνής στολίσκος 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;

«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Τέχνη και πολιτική 30.04.26

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
Conference League 30.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
Inbox 30.04.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

