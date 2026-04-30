Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Στο στόχαστρο βρέθηκε η κυβέρνηση και ο επικεφαλής του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για τη διάταξη – «θάψιμο» του σκανδάλου του υποκλοπών, στην εκδήλωση της Νέας Αριστεράς «Δικαιοσύνη ώρα μηδέν, αγώνας ενάντια στην εκτροπή», που διεξήχθη σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Οι Αντώνης Ρουπακιώτης, Ζαχαρίας Κεσσές, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Ιφιγένεια Καμτσίδου και Βασίλης Παπαστεργίου εκτόξευσαν πυρά κατά της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ενώ αναφέρθηκαν στις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επιχειρώντας να απαντήσουν στις κυβερνητικές αιτιάσεις.

Ρουπακιώτης: Εξάρτηση του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, Αντώνης Ρουπακιώτης εξήρε αρχικώς τους συνηγόρους θυμάτων των παρακολουθήσεων, Ζαχαρία Κεσσέ και Χρήστο Κακλαμάνη.

«Δεν είναι μόνο ο Τζαβέλλας. Είναι η εξάρτηση του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση», επισήμανε και πρόσθεσε πως «το δικαστικό σύστημα αρδεύεται από τον πρωθυπουργό. Στα λόγια μου ο Τζαβέλλας είναι ο πρωθυπουργός».

Ο κ. Ρουπακιώτης επισήμανε «η κυβερνητική εξουσία, η σημερινή, έχει να δώσει λόγο για σειρά ζητημάτων για το δικαστικό σύστημα. Έπραξε ό,τι δεν έπραξαν οι προηγούμενοι στο δικαστικό σύστημα». Παράλληλα, ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για «ιδεολογική συντήρηση» στο δικαστικό σώμα και «θεσμική εξάρτηση».

Κατέληξε λέγοντας ότι πρωτίστως «πρέπει να διεκδικήσουμε τη θεσμική αλλαγή και να στηρίξουμε όσους βρίσκονται σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο».

Κεσσές: Είμαι πεπεισμένος ότι έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα

«Η Intellexa μέσα σε 18 μήνες μετέτρεψε τη χώρα σε μια παγκόσμια παιδική χαρά και συνέχισε να λειτουργεί ως ένας παγκόσμιος εξαγωγέας κατασκοπευτικού λογισμικού», τόνισε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές.

Όπως είπε, «όλα αυτά τα χρόνια έχω μια μεγάλη δυσκολία για να εξηγήσω με τεχνικούς όρους γιατί αφορά τους πάντες η υπόθεσης. Θα αφήσω το έγινε μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά από μια μακρά διαδικασία στο μονομελές πλημμελειοδικείο Αθηνών, έβγαλε μια εμβληματική απόφαση και απέδωσε δικαιοσύνη. Εκδόθηκε αυτή η απόφαση, καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες και διαβίβασε τη δικογραφία για να διερευνηθούν τα αδικήματα της κατασκοπείας και τα άλλα εννέα πρόσωπα. Αποδείχθηκε ότι η Intellexa λειτουργούσε ως το 2024».

Τόνισε πως «αν το 2023 χρειάστηκε να αφαιρεθεί η δικογραφία, το 2026 δεν χρειάστηκε καν αυτό. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας τη διαβίβασε στον Άρειο Πάγο χωρίς καν να ζητηθεί. Επί τρεις βδομάδες, η δικογραφία ήταν κλειδωμένη στο γραφείο του επικεφαλής του Αρείου Πάγου, δεν έκανε καμία απολύτως προανακριτική ενέργεια, δεν έκανε αυτό που ζήτησε το δικαστήριο. Δεν δέχθηκε να δει τον οποιοδήποτε, ούτε υποστηρίζοντες την κατηγορία, ούτε θύμα, ούτε προστατευμένο μάρτυρα που θα ήθελε προστασία».

Ο κ. Κεσσές υπογράμμισε πως «τον ενημέρωσα ότι έξι νέα άτομα θα ζητούσαν τη δίωξη, θα κατέθεταν την αλήθεια. Αντί να παραλάβει τις μηνύσεις, το αποτέλεσμα ήταν να με δει ένας αντιεισαγγελέας που δεν γνώριζε βασικά πράγματα για τη δικογραφία, με ρωτούσε πώς λειτουργεί το Predator».

«Στην αίτηση που έκανα στον Άρειο Πάγο, θεωρούσα ότι ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορούσε να χειριστεί την υπόθεση, έπρεπε να δηλώσει κώλυμα. Και ξέρετε έχει υπερβεί ένα πολύ υψηλό όριο. Είμαι πεπεισμένος ότι έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα. Ο κ. Τζαβέλλας επόπτευε την ΕΥΠ την περίοδο που υπάρχουν αποδείξεις για την εμπλοκή με την υπόθεση. Επειδή είναι δική του ευθύνη θα έπρεπε να απέχει να αποφασίσει αν μέσα στην ΕΥΠ έχουν γίνει αξιόποινες πράξεις. Δεν θα έπρεπε να έχει τολμήσει να το κάνει στο κύρος της δικαιοσύνης.

Το 2020 υπέγραψε την άρση ασυλίας του Θανάση Κουκάκη, κρίνοντας ότι είναι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Τόλμησε να ζητήσει και την παράτασή του. Διέκοψε την παρακολούθησή του τη μέρα που ο κ. Κουκάκης πήγε στην ΑΔΑΕ για την υπόθεση. Ο Τζαβέλλας είναι υπεύθυνος για την επίθεση σε στελέχη και άλλα πρόσωπα του δημόσιου βίου. Θα έπρεπε να προστατεύσει το κύρος της δικαιοσύνης. Ενώ είναι ελεγχόμενος επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντα του ελεγκτή», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κεσσές για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

«Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει βρεθεί ένας εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει ένα πολιτικό πρόσωπο, να εξετάσει τα κινητά των θυμάτων. Δεν διερευνήθηκε το 2026 αν υπήρξε διαρροή κρατικού απορρήτου», πρόσθεσε. Τόνισε με έμφαση ότι «ένας από τους ανθρώπους που προστατεύτηκε, ο κρεοπώλης κ. Κοσμίδης, κατονόμασε φίλο του που δούλευε στην ΕΥΠ. Του ζήτησε το δικαστήριο τον κ. Τζαβέλλα να το διερευνήσει. Και το έκανε; Τίποτα. Δεν του αρκούσε η ομολογία». Καταληκτικά έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σακελλαρίδης: Η κυβέρνηση επιχείρησε να συγκάλυψη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, σε τοποθέτησή του επισήμανε πως «η κυβέρνηση επιχείρησε με κάθε τρόπο να συγκαλύψει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αφορμή για την εκδήλωση είναι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μετά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει όλη αυτή τη διάρκεια. Η συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι διαρκής, επηρεάζει όλο και περισσότερους τομείς της κοινωνίας. Το κράτος δικαίου δεν είναι τίποτα παραπάνω από το όριο που πρέπει να υπάρχει απέναντι στην εξουσία – την κρατική και την ιδιωτική. Είναι σε συστηματική διολίσθηση, ιδιαίτερα από το 2019 και έπειτα, ιδιαίτερα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Εκτόξευσε πυρά κατά του επιτελικού κράτους χαρακτηρίζοντάς το «διαβόητο», βάζοντας στο κάδρο τον πρωθυπουργό. «Το ζήτημα των υποκλοπών στην αιτιολόγησή τους είναι η έννοια της εθνικής ασφάλειας. Που επικαλέστηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η αιτιολόγηση της εθνικής ασφάλειας είναι αμιγώς πολιτικό ζήτημα. Στην πορεία του μετεμφυλιακού κράτους χρησιμοποιήθηκε ως πυρηνικό όπλο», τόνισε ακόμη ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Για την κατασκοπεία, σχολίασε σκωπτικά ότι πιο εύκολα μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος γιατί τράβηξε φωτογραφίες σε έναν στρατιωτικό χώρο παρά στο να παρακολουθεί το τηλέφωνο του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Όσον αφορά το Global Sumud Flotilla, ο κ. Σακελλαρίδης είπε ότι η πράξη των Ισραηλινών δυνάμεων ήταν «πειρατεία» και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση «να σταματήσει να είναι συνένοχος του εγκληματία Νετανιάχου».

Καμτσίδου: Η δικαστική εξουσία υποτάσσεται στην εκτελεστική εξουσία

Η ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, Ιφιγένεια Καμτσίδου, τόνισε πως «τα τελευταία τρία χρόνια η διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών, δημιουργεί την εντύπωση ότι η δικαστική εξουσία υποτάσσεται στην εκτελεστική εξουσία. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα».

Συμπλήρωσε «δεν είναι μια απλή ποινική υπόθεση. Είναι μια σοβαρή υπόθεση λόγω των προσώπων που εμπλέκονται. Δεν είναι απλώς μια παράνομη χρήση λογισμικού παρακολούθησης. Το πραγματικό της υπόθεσης δημιουργεί εύλογα την πεποίθηση ότι υπάρχει παρακρατικός μηχανισμός παρακολουθήσεις, που έχει ως συνέπεια αθέμιτη επιρροή στις πολιτικές εξελίξεις και οι δημόσιες υπηρεσίες να υποτάσσονται στις προσωπικές στοχεύσεις ορισμένων».

Σύμφωνα με την ίδια, «έκπληξη προκαλεί η παράλειψη του εισαγγελέα να δηλώσει την εξαίρεσή του από την υπόθεση του, καθώς ήταν εισαγγελέας που υπέγραψε κάποιες από τις παρακολουθήσεις». Έκανε λόγο, επίσης, για «υποτακτική στάση των βουλευτών της πλειοψηφίας» στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου τόνισε πως «αυτό που κάνει τις υποκλοπές διαφορετικές είναι ότι εντάσσονται σε ένα σχέδιο. Δεν ευτύχησαν να έχουν τη δημοφιλία άλλων ζητημάτων αλλά έχουν διάρκεια».

Παρών Ράμμος και Κακλαμάνης

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος στελεχών της Νέας Αριστεράς, όπως η βουλεύτρια Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου, ο εκπρόσωπος Τύπου Γιώργος Λυκοπάντης, ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Παράλληλα το παρών έδωσε ο Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο Predator και ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος και το πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Κατερίνα Παπανικολάου.