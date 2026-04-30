Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο

Το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές συνεχίζει να προκαλεί κλυδωνισμούς στον πολιτικό και νομικό κόσμο. Η Νέα Αριστερά, με τις εξελίξεις να «τρέχουν», διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – Αγώνας ενάντια στην εκτροπή», με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη δημοκρατία.

«Ζούμε σε μια εποχή διολίσθησης του Κράτος Δικαίου» ανέφερε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Μίλησε για συστηματική προσπάθεια παραβίασης του Συντάγματος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και αποδόμησε το αφήγημα περί εθνικής ασφάλειας.

Πρότεινε «να μην σταθμούμε στην ανάγκη να υπάρχουν μόνο θεσμικά αντίβαρα» αλλά «να οργανώσουμε τα κοινωνικά αντίβαρα στη θεσμική εκτροπή που οργανώνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Συμμετείχαν:

• Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

• Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη των υποκλοπών

• Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην πρόεδρος ΔΣΑ, πρώην Υπουργός

• Βασίλης Παπαστεργίου, Δικηγόρος

Χαιρετισμό απευθύνει ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

