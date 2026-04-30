Υποκλοπές: Οι 10 «μαύρες τρύπες» στην απόφαση του Αρείου Πάγου
Ελλάδα 30 Απριλίου 2026, 06:00

Υποκλοπές: Οι 10 «μαύρες τρύπες» στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Οι λόγοι που καταρρίπτουν τη διάταξη Τζαβέλλα για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Η διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών και μη επανεξέταση του ρόλου οκτώ τουλάχιστον ατόμων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέκυψαν από την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, βασίζεται στα κενά και την προβληματική προηγηθείσα έρευνα από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση. Σε έναν φαύλο κύκλο όπου το αρχικά ‘μη ερευνηθέν’ καταγράφεται τελικά ως ‘μη αποδειχθέν’ για να μη γίνει περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης, παραβλέποντας τα στοιχεία που ανέκυψαν στην πρόσφατη δίκη. Ομως για δέκα διαφορετικούς λόγους η επιλογή μη ανάσυρσης της δικογραφίας είναι προφανώς εσφαλμένη και προκαλεί πλήθος ερωτηματικών για συγκάλυψη».

Δεν εξετάστηκε εάν υπήρχαν διαβαθμισμένα έγγραφα ή επικοινωνίες στα δεδομένα των κινητών που υφάρπαξε το παράνομο λογισμικό

Σε αυτή την αναφορά προχώρησαν μιλώντας στα «ΝΕΑ» νομικοί που παρακολουθούν τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, με τον δικηγόρο Αθηνών Ζαχαρία Κεσσέ, νομικό εκπρόσωπο στόχου του παράνομου λογισμικού Predator, να έχει κύριο ρόλο σε αυτήν την επανεξέταση της υπόθεσης.

Απόφαση για υποκλοπές: Οι «μαύρες τρύπες»

Τα δέκα προβληματικά σημεία της διάταξης του ανώτατου δικαστικού λειτουργού είναι τα εξής:

1. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε την έρευνα για κατασκοπεία γιατί «δεν αποδείχθηκε διαρροή συγκεκριμένου κρατικού απορρήτου» αφού όμως δεν υπήρξε ποτέ σχετική έρευνα καθώς ο αντεισαγγελέας Ζήσης απέφυγε να καλέσει τους δεκάδες πολιτικούς, στρατιωτικούς «στόχους» του Predator ώστε να προσδιορίσει τα αποτελέσματα της παγίδευσης των κινητών τους και τι περιείχαν αυτά. Ετσι απεφάνθη ότι δεν υπήρξε κατασκοπεία ενώ δεν εξετάστηκε εάν υπήρχαν διαβαθμισμένα έγγραφα ή επικοινωνίες στα δεδομένα των κινητών που υφάρπαξε το παράνομο λογισμικό.

2. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας επικαλέστηκε το σκεπτικό ότι «η παγίδευση των τηλεφώνων και μη κρατικών λειτουργών δείχνει ότι δεν υπήρχε κατασκοπευτική στόχευση». Ομως αυτό – όπως επισημαίνουν οι νομικοί – δεν αποκλείει την κατασκοπεία για υπουργούς και υψηλόβαθμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπήρξαν στόχοι του Predator. Το ότι το ίδιο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και εναντίον δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών ή άλλων προσώπων δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε και για κρατικά απόρρητα.

3. Στη διάταξη Τζαβέλλα απορρίπτεται το αίτημα περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου του υπαλλήλου σουπερμάρκετ Αιμίλιου Κ. του οποίου η τραπεζική κάρτα χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή μέρους των μολυσμένων SMS για την παγίδευση με το Predator. O ανώτατος δικαστικός λειτουργός δεν συνεκτίμησε ότι ενώ από την έρευνα Ζήση είχε υποβαθμισθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου προσώπου με επίκληση ότι είχε δηλώσει απώλεια της κάρτας του, από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο προέκυψε ότι η εν λόγω… χαμένη κάρτα χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των SMS-παγίδα αμέσως μόλις αποκτήθηκε και ενεργοποιήθηκε! Ομως αυτό δεν στάθηκε ικανό στοιχείο για να υπάρχει περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης…

4. Η απόφαση μη ανάσυρσης του φακέλου των υποκλοπών οδηγεί στη μη διερεύνηση των ισχυρισμών του ίδιου του υπαλλήλου του σουπερμάρκετ, στην πρόσφατη δίκη, ο οποίος προσδιόριζε ως «σύνδεσμό» του με τις μυστικές υπηρεσίες υπάλληλο καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που ο ίδιος αρνείται ωστόσο τις σχετικές αιτιάσεις.

5. Ακόμη, με την ίδια διάταξη δεν θα ερευνηθεί ο ρόλος των υπαλλήλων της Intellexa Δημήτρη Ξ., Ιωάννη Τ. και Ιωάννη Μπ. οι οποίοι είχαν πρόσβαση στους διακομιστές της εταιρείας που φιλοξενούνταν στην εταιρεία Hostmein και ρόλο στην αφαίρεση αυτών με συνοπτικές διαδικασίες στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα που είχε αποκαλυφθεί από διεθνή έρευνα η ύπαρξη του κακόβουλου λογισμικού, όπως αναδείχθηκε και στην ακροαματική διαδικασία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Επίσης, δεν θα ερευνηθεί ούτε και ο ρόλος στην παραγωγή και ενεργοποίηση του Predator Ισραηλινών και άλλων αλλοδαπών.

6. Με τη διάταξή του ο Κ. Τζαβέλλας δεν αιτιολογεί γιατί δεν πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος του Σωτήρη Ντ., στενού συνεργάτη του καταδικασθέντος για το Predator επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, το αυτοκίνητο του οποίου είχε φωτογραφιστεί εντός των εγκαταστάσεων της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή όπου έχει καταγγελθεί ότι ήταν μία από τις βάσεις επεξεργασίας δεδομένων του παράνομου λογισμικού, αλλά και σημείο συνάντησης πρωταγωνιστών του σκανδάλου με στελέχη της ΕΥΠ. Κάτι που θα επιβεβαίωνε τις σχέσεις των διαχειριστών του παράνομου λογισμικού με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

7. Δεν συνεκτιμήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης προέκυψε ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και της αντίστοιχης μυστικής υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας είχε διορθωθεί και είχε ηλεκτρονικά ίχνη διευθυντικών στελεχών της Intellexa στην Αθήνα, που μάλιστα το κατείχαν, ενώ στο πόρισμα Ζήση (που είχε υπόψη του μόνο το γεγονός ότι το εν λόγω έγγραφο διορθώθηκε από έναν αλλοδαπό υπάλληλο της Intellexa) προσδιοριζόταν ότι η συμμετοχή μπορεί να οφειλόταν σε τυχόν ιδιωτική παροχή υπηρεσιών ως απλού «εμπειρογνώμονα» και μόνο.

8. Δεν ελήφθησαν υπόψη καταθέσεις στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο υπαλλήλων ελληνικών εταιρειών που είχαν άμεση σχέση με το παράνομο λογισμικό και ήταν συνεργάτες ήδη καταδικασθέντων ότι «οι κατηγορούμενοι τούς καθησύχαζαν επικαλούμενοι κυβερνητική κάλυψη, λέγοντάς τους ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν έχουν τίποτα να φοβούνται» όπως και ότι όταν ήταν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή τούς είχαν δοθεί οι ερωτήσεις από βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης!

9. Η διάταξη Τζαβέλλα δεν συνεκτιμά φυλλάδια της εταιρείας Intellexa που παρουσιάσθηκαν στο δικαστήριο – σε συνδυασμό με τις μεταγενέστερες δηλώσεις του ισραηλινού ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν – στα οποία αναφερόταν ότι η εταιρεία προμηθεύει τα κατασκοπευτικά της προϊόντα μόνο σε κρατικές Αρχές και Αρχές επιβολής του Νόμου και ότι κύρια εγκατάσταση της εταιρείας είναι στην Αθήνα. Τα εν λόγω κρίσιμα έγγραφα αναγράφονταν μεν ως σχετικά έγγραφα στο Πόρισμα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) πλην όμως δεν περιλαμβάνονταν στη δικογραφία και χρειάστηκε απόφαση του Δικαστηρίου για να προσκομιστούν από την εν λόγω Αρχή.

10. Δεν συνεκτιμήθηκαν ακόμα οι πρόσφατες αποκαλύψεις των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» για σχέδιο χρηματοδότησης της Intellexa από το κρατικό Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κι αυτό μέσω της τεχνηέντως ένταξής της (έπειτα από άνωθεν εντολές) σε επιδοτούμενη κοινοπραξία εταιρειών καινοτομίας. Ακόμη δεν συνεκτιμήθηκαν αποκαλύψεις στη δίκη ότι το πόρισμα δύο πραγματογνωμόνων που εντάχθηκε στο πόρισμα Ζήση και οδήγησε – με αριθμητικά «τρικ» – στην αποσύνδεση της λίστας των στόχων του Predator από αυτές της ΕΥΠ (τουλάχιστον 30 κοινοί στόχοι) συντάχθηκε έπειτα από σχετικές υποδείξεις δικαστικού λειτουργού…

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Wall Street: Μικτά τα πρόσημα λόγω Fed και σε αναμονή των αποτελεσμάτων των Big Tech

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Σύνταξη
ΕΣΥ: Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»
Ξέσπασμα 29.04.26

Τα δάκρυα απόγνωσης της ειδικευόμενης παιδιάτρου και ο υπουργός Υγείας που βλέπει «επικοινωνιακά παιχνίδια»

Η σκληρή εικόνα μια ειδικευόμενης παιδιατρού στα όρια της κατάρρευσης μετά από πέντε 24ωρα εφημερίας, το αρχικό ενδιαφέρον του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το τελικό «πόρισμα» ότι «δεν θα επιτρέψει επικοινωνιακά παιχνίδια με το ΕΣΥ».

Σύνταξη
Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη
Ελλάδα 29.04.26

Παραιτείται το Δημόσιο από όλα τα ένδικα μέσα κατά των αποζημιώσεων για τα Τέμπη

Όπως επισημαίνεται στο κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα δύο Υπουργεία, η ρύθμιση αφορά τις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες.

Σύνταξη
Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ
Ελλάδα 29.04.26

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε με το πατίνι ελιγμό για να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
Ελλάδα 29.04.26

Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο στην Αλόννησο - Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Ελλάδα 29.04.26

Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Πώς αποκαλύφθηκε η αυτοκτονία του 44χρονου – Γιατί «έστησαν» σκηνικό δολοφονίας οι 6 συλληφθέντες
Ελλάδα 29.04.26 Upd: 21:19

Καλαμάτα: Πώς αποκαλύφθηκε η αυτοκτονία του 44χρονου – Γιατί «έστησαν» σκηνικό δολοφονίας οι 6 συλληφθέντες

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο
Ελλάδα 30.04.26

Απολογείται σήμερα ο 89χρονος για τις δύο επιθέσεις – Βαρύ το κατηγορητήριο

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, με το ενδεχόμενο προφυλάκισης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»
Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Εξαντλείται η υπομονή 30.04.26

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;
Ανάλυση Politico 30.04.26

Η Ευρώπη σε συμπληγάδες: Μπορεί το οικονομικό σοκ να πυροδοτήσει πολιτική κρίση;

Το ενεργειακό σοκ έχει διαχυθεί στην οικονομία και απειλεί την Ευρώπη με νέα πολιτική κρίση. Οι κυβερνήσεις κλυδωνίζονται, καθώς αδυνατούν να προστατεύσουν τους πολίτες από το νέο κύμα ακρίβειας.

Ακίνητα: Ανακαίνιση, ενεργειακή απόδοση και αλλαγή χρήσης – Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου
Παρεμβάσεις 30.04.26

Το τρίπτυχο που ανεβάζει την αξία ενός ακινήτου

30+1 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα ακίνητα που διαθέτουν και να μη χάσουν τα χρήματά τους

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ
Αδιέξοδο 30.04.26

Ο Ψυχρός Πόλεμος του Τραμπ

Παρά τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάρρευσης» του ιρανικού καθεστώτος, το αδιέξοδο στον Περσικό παραμένει - Ανησυχία για τις επιπτώσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι
Κόσμος 30.04.26

Είναι η online πολιτική το μέλλον; Πόσο εμπλέκονται οι νέοι Ευρωπαίοι

Βλέπουν οι νέοι Ευρωπαίοι το ίντερνετ ως πολιτική αρένα; Δεδομένου ότι η online συμμετοχή τους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, πώς συγκρίνονται οι χώρες σε ολόκληρη την ήπειρο;

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

Λίβανος: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα
Λίβανος 30.04.26

Ο Τραμπ παροτρύνει τον Νετανιάχου να σκοτώνει «χειρουργικά»

«Είπα στον Νετανιάχου πως πρέπει να το κάνει πιο χειρουργικά», δηλώνει ο Τραμπ, για τις σφαγές των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο, διότι όταν κατεδαφίζει κτίρια «βλάπτει την εικόνα του Ισραήλ».

Κολομβία: Η EMC ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση με 21 νεκρούς, κάνοντας λόγο για «λάθος»
Κολομβία 30.04.26

Αντάρτες ανέλαβαν την ευθύνη για τους 21 νεκρούς, από «λάθος»

«Με βαθιά οδύνη, οφείλουμε να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη γι αυτό το τακτικό λάθος, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», αναφέρει η EMC, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μακελειό στην Κολομβία.

Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Βιρτζίνια: Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο Κόμι που κατηγορείται ότι απείλησε τη ζωή του Τραμπ
Βιρτζίνια 30.04.26

Ελεύθερος χωρίς όρους ο Κόμι για την «απειλή» κατά της ζωής του Τραμπ

Ο δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Βιρτζίνια διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζέιμς Κόμι, εναντίον του οποίου ασκήθηκε δίωξη για «απειλή» κατά τη ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Δυτική Οχθη: Σκότωσαν έφηβο Παλαιστίνιο οι ισραηλινές δυνάμεις και, απλώς, το επιβεβαίωσαν
Δυτική Οχθη 30.04.26

Ισραηλινές σφαίρες για το στομάχι έφηβου Παλαιστίνιου

Εφηβο Παλαιστίνιο σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβολώντας τον στο στομάχι στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, και όταν ρωτήθηκαν ανέφεραν μόνο ότι «επαληθεύουν» την πληροφορία.

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ
Σιναλόα 30.04.26

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση κυβερνήτη (ναρκω)Πολιτείας του Μεξικού

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον κυβερνήτη της Σιναλόα, όπως και άλλους αξιωματούχους, ότι συνωμότησαν με τους ηγέτες του ομώνυμου καρτέλ για να εισάγουν τεράστια ποσότητα ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν
Media 30.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Γιατί ανησυχούν

Πέντε σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα • Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα δύο ωρών συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης
Μέση Ανατολή 30.04.26 Upd: 03:40

Το Ισραήλ αναχαιτίζει στολίσκο που κατευθύνεται στη Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης

Το Ισραηλινό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τον στολίσκο των ακτιβιστών που πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας. Το περιστατικό επιβεβαιώνουν τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια όσο και πηγές ασφαλείας στο Ισραήλ.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Champions League 30.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)

Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

