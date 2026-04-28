Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Media 28 Απριλίου 2026, 21:58

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η είδηση πως δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας είχε ζητήσει να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας ενώ ζητούσε και τη διενέργεια έρευνας για εννέα νέα πρόσωπα για συνέργεια σε πράξεις των ήδη καταδικασμένων επιχειρηματιών δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διεθνή Τύπο.

Σεισμικές δονήσεις προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να απορρίψει το αίτημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στον πολιτικό και νομικό κόσμο.

Euractiv: Η αναφορά στη «θεσμική εκτροπή»

Ο ανταποκριτής του Euractiv, Σαράντης Μιχαλόπουλος, μεταδίδει τα νέα περιγράφοντας την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που «αποφάνθηκε ότι ο φάκελος της υπόθεσης θα αρχειοθετηθεί παρά το προηγούμενο αίτημα των δικαστών για νέα έρευνα σχετικά με πιθανά αδικήματα κατασκοπείας».

Αφού κάνει μια αναδρομή στο ιστορικό του σκανδάλου φιλοξενεί την ανάρτηση-δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης που «βρίσκει συνεχώς τρόπους να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της».

Κάνει αναφορά στην αντιπολίτευση και τις κατηγορίες που εξαπολύει στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που επιμένει ότι η υπόθεση αφορά μεμονωμένα άτομα και ότι δεν αγόρασε ποτέ το λογισμικό κατασκοπείας Predator.

Υπενθυμίζει πως η υπόθεση ήρθε ξανά στη δημοσιότητα όταν το αφεντικό της Intellexa Ταλ Ντιλιάν δήλωσε στο MEGA ότι η εταιρεία του πραγματοποιεί πωλήσεις αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και πως το Μονομελές Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ζήτησε την επανέναρξη της υπόθεσης προκειμένου να εξεταστούν πιθανά αδικήματα κατασκοπείας.

Τονίζει πως κορυφαίοι νομικοί χαρακτήρισαν την απόφαση ως μια άνευ προηγουμένου «θεσμική εκτροπή» και καταλήγει το ρεπορτάζ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

IBNA: Το ερώτημα που μένει αναπάντητο

Το Independent Balkan News Agency (IBNA), είναι ένας ανεξάρτητος ειδησεογραφικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, φιλοξενεί ένα εκτενές ρεπορτάζ για την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο που προηγήθηκε.

Σημειώνει πως η χρονική στιγμή της απόφασης είναι «σημαντική» καθώς «η διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης και η εξέλιξη της διαδικασίας έλαβαν χώρα την άνοιξη του 2026, σε ένα πλαίσιο όπου είχαν ήδη εκφραστεί ανησυχίες από την κοινή γνώμη σχετικά με πιθανές καθυστερήσεις και τον κίνδυνο παραγραφής ορισμένων αδικημάτων».

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το IBNA υπάρχουν κριτικές που «επισημαίνουν ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεώργιος Τζαβέλλας, είχε προηγουμένως ασκήσει εποπτικό ρόλο σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (…)».

Η νομική προσέγγιση που υιοθέτησε το ανώτατο δικαστήριο «δεν περιορίζεται απλώς στο να κλείσει έναν διαδικαστικό κύκλο. Στέλνει επίσης ένα σαφές θεσμικό μήνυμα: στο ανώτατο επίπεδο της εισαγγελικής αρχής, η δικαστική εξουσία θεωρεί ότι η καταδικαστική απόφαση που εξέδωσε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν αρκεί, από μόνη της, για να ξανανοίξει η έρευνα σχετικά με τα τμήματα της υπόθεσης που είχαν ήδη αρχειοθετηθεί», γράφει το δημοσίευμα.

Καταλήγει μεταξύ άλλων στη «δοκιμασία» που υποβάλλονται τα θεσμικά όργανα και υπογραμμίζει πως «θα παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν το κράτος δικαίου λειτούργησε ως φίλτρο νομιμότητας ή ως όριο ελέγχου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Media
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies