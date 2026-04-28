Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ανακοίνωνε την ετυμηγορία του για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο νομικός κόσμος έκανε λόγο για μια «ιστορική απόφαση» και πολλοί έσπευσαν να διατυπώσουν την άποψη ότι ένα κατώτερο ιεραρχικά δικαστήριο κατάφερε μετά από μια υποδειγματική διαδικασία να …επουλώσει ένα θεσμικό τραύμα, όπως αυτό που αφορούσε στο χειρισμό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Όταν καθαρογραφηκε το σκεπτικό από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκο Ασκιανάκη, ανοίγοντας πια πέραν πάσης αμφιβολίας τους προβολείς της έρευνας προς πλευρές που κρίθηκε ότι δεν είχαν επαρκώς φωτιστεί σε προηγούμενα δικονομικά στάδια, πολλοί συμφώνησαν ότι είχε φτάσει η ώρα επιτέλους η δικαιοσύνη να πιάσει το νήμα της σκοτεινής αυτής υπόθεσης από εκεί που το άφησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για να μπορέσει να βγει από τον… λαβύρινθο των υποκλοπών.

Είναι αλήθεια πως πολλοί από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ τηρούσαν στάση αναμονής για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης της σοβαρής αυτής υπόθεσης που ακουμπά τους θεσμούς, αφορά στη λειτουργία του κράτους δικαίου και συνδέεται με την ίδια τη λειτουργία τους δημοκρατικού πολιτεύματος.

Και τελικά τι συνέβη; Η δικαιοσύνη, όπως λένε νομικοί που γνωρίζουν σε βάθος τη δικογραφία, όχι μόνο δεν έπιασε το νήμα από τα νέα στοιχεία που ένας δικαστικός λειτουργός και ένας εισαγγελέας ανέδειξαν στο πλαίσιο μιας δημόσιας διαδικασίας με τη συνδρομή της υποστήριξης κατηγορίας, αλλά… έσβησε και τους προβολείς των νέων ερευνών πριν καν ανάψουν.

Το αποτέλεσμα; Για δεύτερη φορά κρίθηκε και μάλιστα από το ανώτερο επίπεδο της εισαγγελικής αρχής ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας. Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας. Παρά τους νέους μάρτυρες που κλήθηκαν να καταθέσουν. Παρά τα νέα πρόσωπα που προέκυψαν και θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αποκάλυψη κοινού κέντρου ΕΥΠ και predator. Παρά τα νέα έγγραφα που εισφέρθηκαν στη δίκη που προηγήθηκε, παρά τη δηλώσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας .Παρά την στέρεη δικανική κρίση που κατέληξε ένα δικαστήριο σταθμίζοντας τα νέα στοιχεία που αποδομούσαν το κυβερνητικό αφήγημα που περιόριζε την υπόθεση των υποκλοπών σε τέσσερις ιδιώτες και μόνο σε πλημμελήματα.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός από τη δική του πλευρά μελέτησε την απόφαση των υποκλοπών, τη … ζύγισε και τελικά δεν βρήκε ούτε ένα νέο στοιχείο ικανό να τον οδηγήσει να ανασύρει την βαριά θεσμική αυτή δικογραφία από το αρχείο.

Το ενδεχόμενο της κατασκοπείας ,ο ρόλος των προσώπων που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φέρονται να ενεπλάκησαν στη διαδρομή του μολυσμένου μηνύματος με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, η ποινική αξιολόγηση των εννέα μαρτύρων που φέρονται να είχαν γνώση και ρόλο στην υπόθεση, θεωρήθηκε ότι δεν συνιστούν νέα στοιχεία και ότι σε κάθε περίπτωση έχουν ελεγχθεί και είναι όλα καλώς καμωμένα.

Η δικαιοσύνη δεν μίλησε, όπως συνήθως λέμε ως δημοσιογραφικό κλισέ. Στην υπόθεση των υποκλοπών επελέγη για δεύτερη φορά να μην μιλήσει, παρατηρούν νομικοί σημειώνοντας όμως, πως ο επίλογος δεν έχει ακόμα γραφτεί.

Και αυτό γιατί τα ανοιχτά δικαστικά κεφάλαια, όπως και οι μηνύσεις που ακολουθούν μπορεί να δημιουργήσουν νέα δεδομένα και να αναδείξουν νέα στοιχεία, ικανά να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας.

Οι γνωρίζοντες εξάλλου επιμένουν ότι η νέα αρχειοθέτηση δεν προδικάζει ότι η δικογραφία θα μένει για πάντα στο αρχείο,και η κοινή γνώμη χωρίς απαντήσεις στα ερωτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Το έδειξε έμπρακτα αυτό το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας .Ας μην βιαστεί λοιπόν κανείς να… γράψει τους τίτλους τέλους πριν πει τη τελευταία λέξη ο φυσικός δικαστής που θα κρίνει τους ιδιώτες και σε δεύτερο βαθμό. Όσο για το πού βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα όσων παραβιάστηκαν από το κακόβουλο λογισμικό Predator και στα χέρια ποιών προσώπων μπορούν να χρησιμεύσουν ως «όπλα» ουδείς πλην των «κατόχων» είναι σε θέση να αποκαλύψουν.

Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, αλλά και στις σελίδες των μηνύσεων που θα καταθέσουν πρόσωπα που έστω και τώρα θα αποφασίσουν να μιλήσουν και να εμπιστευτούν τη δικαιοσύνη. Πότε, ποιοι και πώς θα το πράξουν θα το δείξει σύντομα η ιστορία. Και τότε η δικαιοσύνη θα χρειαστεί εκ νέου να σταθμίσει τα νέα στοιχεία που θα συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα του σκανδάλου των υποκλοπών.