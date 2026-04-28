28.04.2026 | 09:23
Ντελαπάρισε φορτηγό στη Βουλιαγμένη - Δείτε βίντεο
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28 Απριλίου 2026, 12:40

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ανακοίνωνε την ετυμηγορία του για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο νομικός κόσμος έκανε λόγο για μια «ιστορική απόφαση» και πολλοί έσπευσαν να διατυπώσουν την άποψη ότι ένα κατώτερο ιεραρχικά δικαστήριο κατάφερε μετά από μια υποδειγματική διαδικασία να …επουλώσει  ένα θεσμικό τραύμα, όπως αυτό που αφορούσε στο χειρισμό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Όταν καθαρογραφηκε το σκεπτικό από τον Πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκο Ασκιανάκη, ανοίγοντας πια πέραν πάσης αμφιβολίας τους προβολείς της έρευνας προς πλευρές που κρίθηκε ότι δεν είχαν επαρκώς φωτιστεί σε προηγούμενα δικονομικά στάδια, πολλοί συμφώνησαν ότι είχε φτάσει η ώρα επιτέλους η δικαιοσύνη να πιάσει το νήμα της σκοτεινής αυτής υπόθεσης από εκεί που  το άφησε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για να μπορέσει να βγει από τον… λαβύρινθο των υποκλοπών.

Είναι αλήθεια πως πολλοί από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ τηρούσαν στάση αναμονής για τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης της σοβαρής αυτής υπόθεσης που ακουμπά τους θεσμούς, αφορά στη λειτουργία του κράτους δικαίου και συνδέεται με την ίδια τη λειτουργία τους δημοκρατικού πολιτεύματος.

Και τελικά τι συνέβη; Η δικαιοσύνη, όπως λένε  νομικοί που γνωρίζουν σε βάθος τη δικογραφία, όχι μόνο δεν έπιασε το νήμα από τα νέα στοιχεία που ένας δικαστικός λειτουργός και ένας εισαγγελέας ανέδειξαν στο πλαίσιο μιας δημόσιας διαδικασίας με τη συνδρομή της υποστήριξης κατηγορίας, αλλά… έσβησε και τους προβολείς των νέων ερευνών πριν καν ανάψουν.

Το αποτέλεσμα; Για δεύτερη φορά κρίθηκε και μάλιστα από το ανώτερο επίπεδο της εισαγγελικής αρχής ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας. Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας. Παρά τους νέους μάρτυρες που κλήθηκαν να καταθέσουν. Παρά τα νέα  πρόσωπα που προέκυψαν και θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην αποκάλυψη κοινού κέντρου ΕΥΠ και predator. Παρά τα νέα έγγραφα που εισφέρθηκαν στη δίκη που προηγήθηκε, παρά τη δηλώσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας .Παρά την στέρεη δικανική κρίση που κατέληξε ένα δικαστήριο σταθμίζοντας τα νέα στοιχεία που  αποδομούσαν το κυβερνητικό αφήγημα που περιόριζε την υπόθεση των υποκλοπών σε τέσσερις ιδιώτες και μόνο σε πλημμελήματα.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός από τη δική του πλευρά μελέτησε  την απόφαση των υποκλοπών, τη … ζύγισε και τελικά δεν βρήκε ούτε ένα νέο στοιχείο ικανό να τον οδηγήσει να ανασύρει την βαριά θεσμική αυτή δικογραφία από το αρχείο.

Το ενδεχόμενο της κατασκοπείας ,ο ρόλος των προσώπων που με τον  έναν ή τον άλλον τρόπο φέρονται να ενεπλάκησαν στη διαδρομή του μολυσμένου μηνύματος με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, η ποινική αξιολόγηση των εννέα μαρτύρων που φέρονται να είχαν γνώση και ρόλο στην υπόθεση, θεωρήθηκε ότι δεν συνιστούν νέα στοιχεία και ότι σε κάθε περίπτωση έχουν ελεγχθεί και είναι όλα καλώς καμωμένα.

Η δικαιοσύνη δεν μίλησε, όπως συνήθως λέμε ως δημοσιογραφικό κλισέ. Στην υπόθεση των υποκλοπών επελέγη για δεύτερη φορά να μην μιλήσει, παρατηρούν νομικοί σημειώνοντας όμως, πως ο επίλογος δεν έχει ακόμα γραφτεί.

Και αυτό γιατί τα ανοιχτά δικαστικά κεφάλαια, όπως και οι μηνύσεις που ακολουθούν μπορεί να δημιουργήσουν νέα δεδομένα και να αναδείξουν νέα στοιχεία, ικανά να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας.

Οι γνωρίζοντες εξάλλου επιμένουν ότι η νέα αρχειοθέτηση δεν προδικάζει ότι η δικογραφία θα μένει για πάντα στο αρχείο,και η κοινή γνώμη χωρίς απαντήσεις στα ερωτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Το έδειξε έμπρακτα αυτό το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας .Ας μην βιαστεί λοιπόν κανείς να… γράψει τους  τίτλους τέλους πριν πει τη τελευταία λέξη ο φυσικός δικαστής που θα κρίνει τους ιδιώτες και σε δεύτερο βαθμό. Όσο για το πού βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα όσων παραβιάστηκαν από το κακόβουλο λογισμικό Predator και στα χέρια ποιών προσώπων μπορούν να χρησιμεύσουν ως «όπλα» ουδείς πλην των «κατόχων» είναι σε θέση να αποκαλύψουν.

Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, αλλά και στις σελίδες των μηνύσεων που θα καταθέσουν πρόσωπα που έστω και τώρα θα αποφασίσουν να μιλήσουν και να εμπιστευτούν τη δικαιοσύνη. Πότε, ποιοι και πώς θα το πράξουν θα το δείξει σύντομα η ιστορία. Και τότε η δικαιοσύνη θα χρειαστεί εκ νέου να σταθμίσει τα  νέα στοιχεία  που θα συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα του σκανδάλου των υποκλοπών.

Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Standard & Poor’s: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Κόσμος
Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

Τραμπ: Αν θέλουν να μιλήσουν, υπάρχει το τηλέφωνο – Το Ιράν δίνει διέξοδο για την επανέναρξη των συνομιλιών

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

ΑΔΕΔΥ: Καταδικάζει τη σύλληψη και κράτηση υπαλλήλου – Επιθεωρητή Εργασίας έπειτα από μήνυση της Κωνσταντοπούλου
«Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει σε τι βαθμό είναι εκτεθειμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» αναφέρει η ΑΔΕΔΥ

Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

