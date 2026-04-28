newspaper
Τρίτη 28 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Ελλάδα 28 Απριλίου 2026, 06:00

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Spotlight

Με «βόμβα» μεγατόνων ξεκίνησε η εβδομάδα πυροδοτώντας την έκρηξη της αντιπολίτευσης και μέρους του νομικού κόσμου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ανέσυρε από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών γιατί έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται ουσιωδώς νέα δεδομένα με πολλούς να μιλούν για «προκλητική πράξη συγκάλυψης».

Νομικοί και πολιτικά πρόσωπα καταγγέλλουν τη διαδικασία ως μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας

Υπό αυτές τις συνθήκες το σκάνδαλο των υποκλοπών εισέρχεται σε μια νέα, σκοτεινή φάση, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και καταγγελίες για «θεσμική εκτροπή». Η δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις, δεν αξιολογήθηκε από τον εισαγγελέα και ο ίδιος ο Ντίλιαν δεν κλήθηκε καν να καταθέσει.

Το χρονικό της αρχειοθέτησης από τον Άρειο Πάγο

Κεντρικό πρόσωπο στην αποκάλυψη των παρασκηνιακών κινήσεων που προηγήθηκαν της αρχειοθέτησης είναι ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Κεσσές, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που κάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν μια εσπευσμένη προσπάθεια της δικαιοσύνης να κλείσει την υπόθεση ακριβώς τη στιγμή που νέα, επιβαρυντικά στοιχεία έρχονταν στο φως.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου (2026), ο κ. Κεσσές ενημέρωσε εγγράφως τον Άρειο Πάγο για την πρόθεσή του να καταθέσει νέα εμπιστευτικά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στη μέχρι τότε δικογραφία.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι επίκειται η κατάθεση έξι νέων μηνύσεων από κρίσιμα πρόσωπα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν εμφανιστεί στην έρευνα. Ο Άρειος Πάγος ενημερώθηκε πλήρως για την ταυτότητα αυτών των προσώπων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του in ανάμεσά τους βρίσκεται και «γαλάζιο» στέλεχος.

Για τις μηνύσεις ξεκαθάρισε πως «έχουν να κάνουν με το Predator, τις παγιδεύσεις και τη σχέση Intellexa με ΕΥΠ».

Μόλις μία εργάσιμη ημέρα μετά την επίσημη αυτή ενημέρωση, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας εξέδωσε διάταξη αρχειοθέτησης, αγνοώντας τις νέες καταγγελίες και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση.

Οι καταγγελίες του Ζαχαρία Κεσσέ για «θεσμική εκτροπή»

Ο κ. Κεσσές χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «σκοτάδι» και «διάβρωση της Δημοκρατίας».

Ο δικηγόρος κατήγγειλε ότι ο εισαγγελέας απέφυγε σκόπιμα να παραλάβει τα νέα ευαίσθητα έγγραφα που αποδεικνύουν αξιόποινες πράξεις. «Ο κύριος Τζαβέλλας βιάστηκε να κλείσει την υπόθεση φοβούμενος τις νέες μηνύσεις και τα νέα στοιχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της κριτικής αφορά το πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα. Ο κ. Κεσσές τόνισε ότι ο εισαγγελέας είχε σαφές κώλυμα και θα έπρεπε να είχε δηλώσει αποχή, καθώς κατά την επίμαχη περίοδο ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ και ήταν ο ίδιος που είχε υπογράψει την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, «αφιέρωσε» το άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα που αφορά το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας στους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση (τους κ.κ. Ζήση, Τζαβέλλα και την κα Αδειλίνη), καταγγέλλοντας μια «προκλητική πράξη συγκάλυψης».

Ενώ από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/04) η απόφαση Αρείου Πάγου για να «θαφτεί» εκ νέου η υπόθεση έχει φέρει ορυμαγδό αντιδράσεων, δικηγόροι, γνώστες της υπόθεσης ξεκαθαρίζουν ότι μπορεί με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραγράφονται τα πλημμελήματα, αλλά τα κακουργήματα δεν πρόκειται να παραγραφούν.

Ο δικηγόρος και γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η διάταξη αρχειοθέτησης δεν δημιουργεί δεδικασμένο και μπορεί να ανατραπεί.

Η απόφαση προκάλεσε σοκ

Ο Χρήστος Ράμμος (πρώην πρόεδρος ΑΔΑΕ) δήλωσε «άφωνος» από την απόφαση, έχοντας προειδοποιήσει στο παρελθόν για τον κίνδυνο «άνωθεν επεμβάσεων» στην υπόθεση.

Ο Μανώλης Βελεργάκης (συνήγορος Ν. Ανδρουλάκη) χαρακτήρισε τις λέξεις «συγκάλυψη» και «μπάζωμα» ως ανεπαρκείς για να περιγράψουν την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η έρευνα εξήγαγε συμπεράσματα χωρίς καν να αναζητήσει τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Αντώνης Καραμπατζός (καθηγητής ΕΚΠΑ) υπογράμμισε ότι η άρνηση περαιτέρω διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά την εθνική ασφάλεια εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη.

Ο Κώστας Μενουδάκος που διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σημείωσε πως «είναι πολλοί οι παράγοντες και οι υπεύθυνοι που οδήγησαν τη Δικαιοσύνη σε πολύ χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας» αποδίδοντας την κύρια ευθύνη «στα δικά της όργανα και σε δικές τους ενέργειες και παραλείψεις». Ως κραυγαλέο παράδειγμα τέτοιας ενέργειας είναι «η παρεμπόδιση να φωτιστεί ξ υπόθεση των υποκλοπών».

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση

Σε πολιτικό επίπεδο, έχει προαναγγελθεί από το ΠΑΣΟΚ η κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και η εξέταση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα, είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε κλήση του Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να προσκομίσει στη Βουλή τα έγγραφα που επικαλείται, εκβιάζοντας τον πρωθυπουργό.

«Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η απόφαση δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία. Πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό» σημείωσε σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με μια σφοδρή ανακοίνωση απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολιάζει πως «πλέον η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» και σημειώνει πως «είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ».

Το ΚΚΕ αναφέρει πως «η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”».

Με μια σκληρή ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει «έκπληκτος για την ταχύτητα της ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης όταν επίκειται για την αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το κράτος δικαίου». Παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι καθώς «ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Για «αρχειοθέτηση των ωτακουστών της ντροπής» κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού

-H κυβέρνηση υπεραμύνεται των δικαστικών αποφάσεων, παρά τη γενικευμένη δυσπιστία της κοινής γνώμης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

Επιτόκια: Οι κεντρικές τράπεζες κερδίζουν χρόνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Ύπνος: Η φυσική λύση σε κάθε μας πρόβλημα

Wall Street
Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Νέο ιστορικό υψηλό για S&P 500, οι επενδυτές αγνοούν της στασιμότητα στη Μ. Ανατολή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύνταξη
Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη
Ελλάδα 27.04.26

Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Σύνταξη
Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο
Ελλάδα 27.04.26

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στην 23χρονη για μια θέση πάρκινγκ – Κρυβόταν για να περάσει το αυτόφωρο

Ο δράστης ξυλοκόπησε τη άτυχη γυναίκα και τις έσπασε το πόδι - Μετά την επίθεση κρυβόταν ενώ σήμερα εμφανίστηκε και απομάκρυνε το μηχανάκι από το σημείο

Σύνταξη
Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους
Ελλάδα 27.04.26

Βούλα: Τέσσερις συλλήψεις σε γνωστό κατάστημα για παράνομο πάρκινγκ με αμοιβή σε δημόσιους χώρους

Συνελήφθησαν 3 παρκαδόροι και προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Βούλας για αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου

Σύνταξη
Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 27.04.26

Τροχαία: Πενθήμερο εντατικών ελέγχων στην Αττική – Συνελήφθησαν 20 οδηγοί, οι 10 υπό την επήρεια αλκοόλ

Κατά τους ελέγχους ακινητοποιήθηκαν από την Τροχαία 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Σύνταξη
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Μεγάλες προσδοκίες 28.04.26

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας
Υγεία 28.04.26

Οι τέσσερις άγνωστοι τύποι άνοιας

Εκτός από την απώλεια μνήμης μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, επηρεάζοντας την ομιλία, τη συμπεριφορά, τον ύπνο, ακόμη και την κινητική λειτουργία

Μάρθα Καϊτανίδη
Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Επιθέσεις 28.04.26

Ο Τραμπ (ξανα)πήρε το όπλο του

Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Σύνταξη
Κυπριακό: Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν, δηλώνει ο Ερχιουρμάν
Τουφάν Ερχιουρμάν 28.04.26

Δεν αναμένεται νέο σχέδιο τύπου Ανάν για το Κυπριακό

«Δεν υπάρχει προσδοκία ότι θα προκύψει ένα σχέδιο όπως το Σχέδιο Ανάν», τόνισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν, κρίνοντας ως σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιβάτιδα γέννησε εν πτήσει υγιέστατο κοριτσάκι 2,5 κιλών
ΗΠΑ 28.04.26

Γεννητούρια εν πτήσει

Υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών γεννήθηκε στη διάρκεια πτήσης στις ΗΠΑ, μισή ώρα προτού το αεροσκάφος φτάσει στον προορισμό του.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ινδονησία 28.04.26

Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
Ιράν 28.04.26

Σταθερότητα στον Κόλπο μόνο με «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
«Κλεμμένα σιτηρά» 28.04.26

Διπλωματικό επεισόδιο Ουκρανίας - Ισραήλ

Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Σύνταξη
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη σφαγή τουλάχιστον 29 κατοίκων στη Νιγηρία
Τουλάχιστον 29 νεκροί 28.04.26

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το λουτρό αίματος στη Νιγηρία

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε ένοπλη επίθεση στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας
Media 28.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θέμα Δημοκρατίας

Μια απόφαση «θάβει» τις υποκλοπές • Δεν ανασύρεται από το αρχείο η δικογραφία για την καυτή υπόθεση • Η απόφαση - πρόκληση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που σοκάρει πολιτικούς και κοινωνία

Σύνταξη
Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα
Κόσμος 28.04.26

Η Κορίνθιανς ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν ρατσιστής οπαδός που έβρισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς καταφέρθηκε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του τερματοφύλακα της Παλμέιρας, η διοίκηση δεν τον βρήκε και... ξήλωσε την καρέκλα που κάθονταν.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Σύνταξη
«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας
Ελλάδα 27.04.26

«Δεν τρομοκρατούμαστε» απαντούν στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσαν ανακοίνωση, σχολιάζοντας το περιστατικό με τον επιθεωρητή που διανυκτέρευσε στο ΑΤ Ομονοίας έπειτα από μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Cookies