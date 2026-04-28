Με «βόμβα» μεγατόνων ξεκίνησε η εβδομάδα πυροδοτώντας την έκρηξη της αντιπολίτευσης και μέρους του νομικού κόσμου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν ανέσυρε από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών γιατί έκρινε ότι δεν αποδεικνύονται ουσιωδώς νέα δεδομένα με πολλούς να μιλούν για «προκλητική πράξη συγκάλυψης».

Νομικοί και πολιτικά πρόσωπα καταγγέλλουν τη διαδικασία ως μια πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης της αλήθειας

Υπό αυτές τις συνθήκες το σκάνδαλο των υποκλοπών εισέρχεται σε μια νέα, σκοτεινή φάση, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και καταγγελίες για «θεσμική εκτροπή». Η δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ότι το Predator πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις, δεν αξιολογήθηκε από τον εισαγγελέα και ο ίδιος ο Ντίλιαν δεν κλήθηκε καν να καταθέσει.

Το χρονικό της αρχειοθέτησης από τον Άρειο Πάγο

Κεντρικό πρόσωπο στην αποκάλυψη των παρασκηνιακών κινήσεων που προηγήθηκαν της αρχειοθέτησης είναι ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος εκπροσωπεί θύματα του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο κ. Κεσσές, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που κάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν μια εσπευσμένη προσπάθεια της δικαιοσύνης να κλείσει την υπόθεση ακριβώς τη στιγμή που νέα, επιβαρυντικά στοιχεία έρχονταν στο φως.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο διαβίβασε αιτιολογημένα τη δικογραφία ζητώντας την διερεύνηση μεταξύ άλλων 3 αδικημάτων στη βάση νέων αποδεικτικών στοιχείων

— Zac Kesses (@ZacKesses) April 27, 2026

Την Παρασκευή 24 Απριλίου (2026), ο κ. Κεσσές ενημέρωσε εγγράφως τον Άρειο Πάγο για την πρόθεσή του να καταθέσει νέα εμπιστευτικά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στη μέχρι τότε δικογραφία.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι επίκειται η κατάθεση έξι νέων μηνύσεων από κρίσιμα πρόσωπα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν είχαν εμφανιστεί στην έρευνα. Ο Άρειος Πάγος ενημερώθηκε πλήρως για την ταυτότητα αυτών των προσώπων ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του in ανάμεσά τους βρίσκεται και «γαλάζιο» στέλεχος.

Για τις μηνύσεις ξεκαθάρισε πως «έχουν να κάνουν με το Predator, τις παγιδεύσεις και τη σχέση Intellexa με ΕΥΠ».

Μόλις μία εργάσιμη ημέρα μετά την επίσημη αυτή ενημέρωση, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας εξέδωσε διάταξη αρχειοθέτησης, αγνοώντας τις νέες καταγγελίες και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση.

Οι καταγγελίες του Ζαχαρία Κεσσέ για «θεσμική εκτροπή»

Ο κ. Κεσσές χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για «σκοτάδι» και «διάβρωση της Δημοκρατίας».

Ο δικηγόρος κατήγγειλε ότι ο εισαγγελέας απέφυγε σκόπιμα να παραλάβει τα νέα ευαίσθητα έγγραφα που αποδεικνύουν αξιόποινες πράξεις. «Ο κύριος Τζαβέλλας βιάστηκε να κλείσει την υπόθεση φοβούμενος τις νέες μηνύσεις και τα νέα στοιχεία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της κριτικής αφορά το πρόσωπο του κ. Τζαβέλλα. Ο κ. Κεσσές τόνισε ότι ο εισαγγελέας είχε σαφές κώλυμα και θα έπρεπε να είχε δηλώσει αποχή, καθώς κατά την επίμαχη περίοδο ήταν εποπτεύων της ΕΥΠ και ήταν ο ίδιος που είχε υπογράψει την παρακολούθηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη.

Ο Ζαχαρίας Κεσσές, «αφιέρωσε» το άρθρο 239 του Ποινικού Κώδικα που αφορά το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας στους εισαγγελικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν την υπόθεση (τους κ.κ. Ζήση, Τζαβέλλα και την κα Αδειλίνη), καταγγέλλοντας μια «προκλητική πράξη συγκάλυψης».

Ενώ από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (27/04) η απόφαση Αρείου Πάγου για να «θαφτεί» εκ νέου η υπόθεση έχει φέρει ορυμαγδό αντιδράσεων, δικηγόροι, γνώστες της υπόθεσης ξεκαθαρίζουν ότι μπορεί με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παραγράφονται τα πλημμελήματα, αλλά τα κακουργήματα δεν πρόκειται να παραγραφούν.

Ο δικηγόρος και γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η διάταξη αρχειοθέτησης δεν δημιουργεί δεδικασμένο και μπορεί να ανατραπεί.

Η απόφαση προκάλεσε σοκ

Ο Χρήστος Ράμμος (πρώην πρόεδρος ΑΔΑΕ) δήλωσε «άφωνος» από την απόφαση, έχοντας προειδοποιήσει στο παρελθόν για τον κίνδυνο «άνωθεν επεμβάσεων» στην υπόθεση.

Ο Μανώλης Βελεργάκης (συνήγορος Ν. Ανδρουλάκη) χαρακτήρισε τις λέξεις «συγκάλυψη» και «μπάζωμα» ως ανεπαρκείς για να περιγράψουν την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η έρευνα εξήγαγε συμπεράσματα χωρίς καν να αναζητήσει τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Αντώνης Καραμπατζός (καθηγητής ΕΚΠΑ) υπογράμμισε ότι η άρνηση περαιτέρω διερεύνησης μιας υπόθεσης που αφορά την εθνική ασφάλεια εντείνει τη δυσπιστία των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη.

Ο Κώστας Μενουδάκος που διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σημείωσε πως «είναι πολλοί οι παράγοντες και οι υπεύθυνοι που οδήγησαν τη Δικαιοσύνη σε πολύ χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας» αποδίδοντας την κύρια ευθύνη «στα δικά της όργανα και σε δικές τους ενέργειες και παραλείψεις». Ως κραυγαλέο παράδειγμα τέτοιας ενέργειας είναι «η παρεμπόδιση να φωτιστεί ξ υπόθεση των υποκλοπών».

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση

Σε πολιτικό επίπεδο, έχει προαναγγελθεί από το ΠΑΣΟΚ η κατάθεση πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και η εξέταση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα, είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε κλήση του Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να προσκομίσει στη Βουλή τα έγγραφα που επικαλείται, εκβιάζοντας τον πρωθυπουργό.

«Έχουμε εκτροπή. Έχει υπονομευθεί ευθέως η διάκριση των εξουσιών. Η απόφαση δείχνει ότι δεν έχουμε γίνει Ουγγαρία. Πάμε και βήματα παρακάτω. Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό» σημείωσε σε υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με μια σφοδρή ανακοίνωση απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολιάζει πως «πλέον η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» και σημειώνει πως «είναι προφανές ότι η δικαστική εξουσία στήνει ένα πέπλο προστασίας γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό, που έχει προφανείς ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν ως πολιτικός υπεύθυνος για την ΕΥΠ».

Το ΚΚΕ αναφέρει πως «η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”».

Με μια σκληρή ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει «έκπληκτος για την ταχύτητα της ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης όταν επίκειται για την αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το κράτος δικαίου». Παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι καθώς «ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Για «αρχειοθέτηση των ωτακουστών της ντροπής» κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού.

-H κυβέρνηση υπεραμύνεται των δικαστικών αποφάσεων, παρά τη γενικευμένη δυσπιστία της κοινής γνώμης.