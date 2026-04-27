ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 15:37

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για υποκλοπές πλήττει τη Δημοκρατία

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση

Με μια σφοδρή ανακοίνωση απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επικίνδυνη εξέλιξη για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία, επισημαίνοντας πως κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία.

Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η νέα απόφαση, αυτή την φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να «μπαζώσει» την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη.

Η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης.

Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ.

Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακά κέρδη – Χάλασαν το κλίμα οι τράπεζες

Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Αραγτσί: Ιράν και Ρωσία είναι στρατηγικοί εταίροι – Θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, είπε ο Πούτιν

Αραγτσί: Ιράν και Ρωσία είναι στρατηγικοί εταίροι – Θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, είπε ο Πούτιν

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της

Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
Δείτε ζωντανά 27.04.26 Upd: 17:46

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή

«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική

Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Για θεσμική εκτροπή μιλά ο νομικός κόσμος
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

«Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Ράμμου για την απόφαση του Αρείου Πάγου - Θεσμική εκτροπή βλέπει ο νομικός κόσμος

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου
Πολιτική 27.04.26

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της

Αιχμηρή δήλωση από την Όλγα Γεροβασίλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών που κάνει λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να «θάψει» την υπόθεση στο αρχείο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.04.26

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Open Madrid - Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» – Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης
Woman 27.04.26

Αυτή 18, αυτός 37: «Ο Μέριλιν Μάνσον με κακοποιούσε φρικτά» - Το ναζιστικό μαστίγιο, οι πρακτικές αίρεσης

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ ήταν 18 ετών όταν γνώρισε τον 37χρονο ρόκερ Μέριλιν Μάνσον. Η σχέση τους γρήγορα κατέληξε σε βία, με καταγγελίες για βιασμό και απειλές θανάτου. Ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την ιστορία.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή
Δείτε ζωντανά 27.04.26 Upd: 17:46

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη κυβέρνησή του πρέπει να φύγουν – Αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή

«Να μπει ένα τέλος στην παρακμή» τόνισε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας για διαφθορά την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει.

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Μαξίμου: Επενδύει στη συγκάλυψη των υποκλοπών και θέλει να επιβάλει σιωπητήριο στην κριτική

Πίσω από την επιλογή του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών οχυρώνεται το Μαξίμου δια στόματος του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιτίθεται ευθέως σε όποιον ασκεί κριτική.

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές
Ελλάδα 27.04.26

Βάρρας για απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν «κόλλησε» η τεχνική λύση, βρήκαν τις εικονικές κληρονομιές

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, το Μαξίμου είχε ενημερωθεί από τον Μάιο του 2025 για τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα πρόστιμα που αντιμετώπιζε η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες
Αθλητισμός & Σπορ 27.04.26

Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες

Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και τα έργα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα διαρκέσουν ένα χρόνο.

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
Σκάνδαλο στο σκάνδαλο 27.04.26

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ
Champions League 27.04.26

Champions League 2026-27: Ποιοι είναι ήδη στη League Phase, ποιοι/πώς προκρίνονται, ο χάρτης και τι γίνεται με Ολυμπιακό, ΑΕΚ

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Βασανιστήριο 27.04.26

Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

