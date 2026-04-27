Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».
Με μια σκληρή ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών.
Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έκπληκτος για την ταχύτητα της ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης όταν επίκειται για την αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.
Παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι καθώς «ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».
Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα
Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου.
Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι:
Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο.
