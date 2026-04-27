Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Με μια σκληρή ανακοίνωση ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζει την απόφαση του Αρείου Πάγου για το «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών.

Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έκπληκτος για την ταχύτητα της ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης όταν επίκειται για την αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα επισημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι καθώς «ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου.

Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι:

Ότι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο.