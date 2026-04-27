Την απόφαση να καταθέσει για ακόμα μια φορά πρόταση για σύσταση Eξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής -αυτή τη φορά- για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Αρείου Πάγου να τη θέσει στο αρχείο, πήρε το ΠΑΣΟΚ.

Η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να καταθέσει την πρότασή της με δύο τρόπους: τον παραδοσιακό, που χρειάζεται πρόταση υπογεγραμμένη από το 1/5 του όλου αριθμού των βουλευτών (60 υπογραφές) η οποία όμως για να εγκριθεί χρειάζεται πλειοψηφία 2/5 (120 βουλευτές) και σε κάθε περίπτωση, την υπερψήφιση ή έστω την ανοχή από την κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ η οποία αν την αρνηθεί μπορεί και να τη σταματήσει.

120 θετικές ψήφους, ανεξαρτήτως των αρνητικών

Μετά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση ωστόσο, στο Σύνταγμα προστέθηκε εδάφιο που επιτρέπει στην αντιπολίτευση (δικαίωμα μειοψηφίας) να καταθέτει δύο σχετικές προτάσεις κάθε τετραετία, με μόλις 10 υπογραφές.

Η διαφορά με την παραδοσιακή μέθοδο είναι πως στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται στην ψηφοφορία η υπερψήφιση ούτε καν η ανοχή της πλειοψηφίας καθώς αν η πρόταση λάβει συνολικά 120 θετικές ψήφους (ανεξαρτήτως των αρνητικών) εγκρίνεται από το Σώμα. Με λίγα λόγια, θα μπορούσε μια σχετική πρόταση να εγκριθεί με 120 «ναι» και 177 «όχι».

Παράλληλα, στο άρθρο 68 του Συντάγματος υπάρχει η πρόβλεψη πως για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, απαιτείται πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως για τα δύο αυτά ζητήματα για να εγκριθεί η πρόταση σύστασης Εξεταστικής από το Σώμα, απαιτείται η υπερψήφιση και από τους βουλευτές της ΝΔ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 151.

Στην πράξη ωστόσο και παρά τη φαινομενική γειτνίαση της εθνικής άμυνας (Συνταγματική επιταγή) και της εθνικής ασφάλειας (ΕΥΠ), υπάρχει το θεσμικό προηγούμενο της 29/08/2022 όπου η Βουλή ενέκρινε τη σύσταση εξεταστικής με 142 θετικές ψήφους μετά από πρόταση που -και πάλι- είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ.

Η Βουλή δηλαδή είχε δεχθεί πως για την έγκριση της πρότασης δεν απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών αλλά αρκεί η διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας.

Το μόνο ίσως που θα μπορούσε να κάνει η ΝΔ για να αποτρέψει την Εξεταστική είναι να πει πως δεν έχουν προκύψει νέα πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεύτερη Εξεταστική για το ίδιο θέμα.

Οι συνεδριάσεις

Αυτό πάντως που ενδεχομένως να συμβεί είναι οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να παραμείνουν μυστικές, να μην υπάρχει δηλαδή τηλεοπτική κάλυψη και να μη δίνονται στη δημοσιότητα τα πρακτικά, για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες, όπως ακριβώς συνέβη και στην εξεταστική του 2022 αλλά και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας την ίδια περίοδο.