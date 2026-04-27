Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο
Πολιτική Γραμματεία 27 Απριλίου 2026, 13:05

Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Για «προκλητική πράξη συγκάλυψης», «θεσμική εκτροπή», «δυστοπία» μιλά ο νομικός κόσμος της χώρας, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας είχε ζητήσει να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας ενώ ζητούσε και τη διενέργεια έρευνας για εννέα νέα πρόσωπα για συνέργεια σε πράξεις των ήδη καταδικασμένων επιχειρηματιών.

Πρώτος αντέδρασε ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, που έχει χειριστεί την υπόθεση με τις υποκλοπές, που σημάδεψε την καριέρα του όπως έχει πει, και την έχει χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης. «Μένω άφωνος» αρκέστηκε να πει.

Βεβαίως, ο κ. Ράμμος σε παλαιότερη ανάρτησή του που αποδεικνύεται μάλλον προφητική, εξαίροντας το έργο των δικαστών του Μονομελούς Πρωτοδικείου είχε πει ότι: «Είναι σαφές ότι η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει τόσο εύκολα και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν άνωθεν επεμβάσεις…»

«Διάβρωση της Δημοκρατίας»

Με σκληρή γλώσσα ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, μιλά για προκλητική πράξη συγκάλυψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς του Αρείου Πάγου που προηγήθηκαν της απόφασης.

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας πήρε τη δικογραφία και την κράτησε για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να εξετάσει ούτε ένα μάρτυρα, χωρίς να καλέσει οποιονδήποτε και χωρίς να ζητήσει την συνδρομή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

✔ Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πως να του δωθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις.

✔ Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα.

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο Εισαγγελέας Τζαβέλας ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και να εκδώσει βιαστικά σήμερα διάταξη αρχειοθέτησης συνολικά της υπόθεσης με ένα έωλο αιτιολογικό που προσβάλει τη νοημοσύνη όλων και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση.»

«Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας» καταλήγει ο κ. Κεσσές.

Στην θητεία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως επικεφαλής εισαγγελέας στην ΕΥΠ, την περίοδο που υπογράφηκαν αποφάσεις για παρακολουθήσεις, εστιάζει ο Αντύπας Καρίπογλου. «Επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα από μας, γι αυτό δεν βρήκε κανένα νέο στοιχείο. Θα μπορούσε να γράψει ως αιτιολογία στην απόφασή του ‘περσινά ξινά σταφύλια, εσείς τώρα τα μάθατε και θέλετε ανάσυρση;’» είναι το αιχμηρό σχόλιο του.

«Ανεπαρκής πλέον η λέξη συγκάλυψη»

«Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς» τονίζει σε ανάρτησή του ο Μανώλης Βελεργάκης, συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ. Βάζοντας στο στόχαστρό του και τους υπουργούς της κυβέρνησης που παρά το γεγονός ότι έπεσαν θύματα υποκλοπών ή έγινε απόπειρα εναντίον τους, δεν έκαναν καμία απολύτως κίνηση για τη διερεύνηση της υπόθεσης ο κ. Βελεργάκης λέει χαρακτηριστικά: «οι Υπουργοι της Κυβέρνησης που έλαβαν μήνυμα predator δεν υπέβαλαν μήνυση, δεν πήγαν έστω τα τηλέφωνά τους να ελεγχθούν, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Ζήση, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Τζαβέλα και φυσικά έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα διερευνήσει την υπόθεση».

Κρίνοντας το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου για αρχειοθέτηση της υπόθεσης τονίζει: «Νομίζω ότι είναι από τα στοιχειώδη του ποινικού δικαίου και πράξης, ότι ο διενεργών έρευνα πρώτα αναζητεί στοιχεία και μετά εξάγει συμπεράσματα. Δεν εξάγει συμπεράσματα εκ της παραλείψεως αναζήτησης στοιχείων. Ο ισχυρισμός της διάταξης είναι σαν να έρχεται δικηγόρος και να λέει στον εντολέα του, η αξίωσή σου παρεγράφη, διότι δεν άσκησα αγωγή. Σαν να έρχεται ο γιατρός και να λέει στου συγγενείς του μόλις αποθανόντος, αν τον είχα χειρουργήσει, θα ζούσε τώρα. Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς».

«Η δοκιμασία των θεσμών εντείνεται»

«Το να μη κρίνεται καν αναγκαία η περαιτέρω ποινική διερεύνηση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης που αφορά όχι μόνο το απόρρητο των επικοινωνιών αλλά και την εθνική ασφάλεια της χώρας, μετά τα όσα μάλιστα αποκαλύφθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δείχνει ότι η δοκιμασία των θεσμών μας συνεχίζεται και δυστυχώς εντείνεται» τονίζει ο καθηγητής Νομικής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Καραμπατζός, προσθέτοντας ότι «η κρίση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επιτείνει, δικαίως, την δυσπιστία των πολιτών στη Δικαιοσύνη ιδίως σε σχέση με υποθέσεις μείζονος σημασίας».

Διευκρινίζει ωστόσο με νόημα ότι «η σοβαρή αυτή υπόθεση για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στη χώρα δύσκολα μπορεί να «ταφεί», τόσο σε δικαστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο».

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Υποκλοπές: Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προαναγγέλλει ο Κεσσές – «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»
Ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως δυστοπική. Έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Αύριο συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών – Σε 4 κατηγορουμένους δήλωσε το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Η πρόεδρος της δίκης ενημέρωσε πως η επόμενη δικάσιμος θα προσδιοριστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα γίνουν διαμορφώσεις στην αίθουσα

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Τέμπη: Ανοίγει ξανά η αυλαία της δίκης στη Λάρισα – Το ελληνικό δημόσιο εξηγεί την απόφαση για παράταση υποστήριξης της κατηγορίας
Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποστήριξης κατηγορίας με τα βλέμματα των παραγόντων της δίκης να είναι στραμμένα στους εκπροσώπους του δημοσίου οι οποίοι αναμένεται να εξηγήσουν την επιλογή και την απόφαση τους να βρεθούν απέναντι από τους 36 κατηγορουμένους στην εμβληματική αυτή δίκη

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

