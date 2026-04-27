Για «προκλητική πράξη συγκάλυψης», «θεσμική εκτροπή», «δυστοπία» μιλά ο νομικός κόσμος της χώρας, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας είχε ζητήσει να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας ενώ ζητούσε και τη διενέργεια έρευνας για εννέα νέα πρόσωπα για συνέργεια σε πράξεις των ήδη καταδικασμένων επιχειρηματιών.

Πρώτος αντέδρασε ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, που έχει χειριστεί την υπόθεση με τις υποκλοπές, που σημάδεψε την καριέρα του όπως έχει πει, και την έχει χαρακτηρίσει το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης. «Μένω άφωνος» αρκέστηκε να πει.

Βεβαίως, ο κ. Ράμμος σε παλαιότερη ανάρτησή του που αποδεικνύεται μάλλον προφητική, εξαίροντας το έργο των δικαστών του Μονομελούς Πρωτοδικείου είχε πει ότι: «Είναι σαφές ότι η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει τόσο εύκολα και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν άνωθεν επεμβάσεις…»

«Διάβρωση της Δημοκρατίας»

Με σκληρή γλώσσα ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, μιλά για προκλητική πράξη συγκάλυψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους χειρισμούς του Αρείου Πάγου που προηγήθηκαν της απόφασης.

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλας πήρε τη δικογραφία και την κράτησε για 20 ημέρες χωρίς να κάνει καμία προανακριτική ενέργεια, χωρίς να εξετάσει ούτε ένα μάρτυρα, χωρίς να καλέσει οποιονδήποτε και χωρίς να ζητήσει την συνδρομή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

✔ Μάλιστα στις 24.4.2026 του κατατέθηκε επίσημο έγγραφο με το οποίο του ζητήθηκε να μας υποδείξει πως να του δωθούν τα νέα ευαίσθητα-εμπιστευτικά έγγραφα, που έχουμε στα χέρια μας και τα οποία αποδεικνύουν τις αξιόποινες πράξεις, καθώς και πού να κατατεθούν οι νέες μηνύσεις.

✔ Παράλληλα ζητήθηκε να μας γνωστοποιηθεί ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας εν όψει του γεγονότος ότι ο κ. Τζαβέλας είχε ασκήσει καθήκοντα αναπληρωτή επόπτη της ΕΥΠ την επίδικη περίοδο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δηλώσει κώλυμα.

Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο Εισαγγελέας Τζαβέλας ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ και να εκδώσει βιαστικά σήμερα διάταξη αρχειοθέτησης συνολικά της υπόθεσης με ένα έωλο αιτιολογικό που προσβάλει τη νοημοσύνη όλων και έρχεται σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ίδια την απόφαση.»

«Πλέον μιλάμε για διάβρωση της Δημοκρατίας» καταλήγει ο κ. Κεσσές.

Η πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης έλαβε χώρα .

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο διαβίβασε αιτιολογημένα τη δικογραφία ζητώντας την διερεύνηση μεταξύ άλλων 3 αδικημάτων στη βάση νέων αποδεικτικών στοιχείων

1.Τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπίας ακόμη και με τη μορφή της… pic.twitter.com/rpEZ5eT4n2 — Zac Kesses (@ZacKesses) April 27, 2026

Στην θητεία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως επικεφαλής εισαγγελέας στην ΕΥΠ, την περίοδο που υπογράφηκαν αποφάσεις για παρακολουθήσεις, εστιάζει ο Αντύπας Καρίπογλου. «Επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα από μας, γι αυτό δεν βρήκε κανένα νέο στοιχείο. Θα μπορούσε να γράψει ως αιτιολογία στην απόφασή του ‘περσινά ξινά σταφύλια, εσείς τώρα τα μάθατε και θέλετε ανάσυρση;’» είναι το αιχμηρό σχόλιο του.

«Ανεπαρκής πλέον η λέξη συγκάλυψη»

«Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς» τονίζει σε ανάρτησή του ο Μανώλης Βελεργάκης, συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ. Βάζοντας στο στόχαστρό του και τους υπουργούς της κυβέρνησης που παρά το γεγονός ότι έπεσαν θύματα υποκλοπών ή έγινε απόπειρα εναντίον τους, δεν έκαναν καμία απολύτως κίνηση για τη διερεύνηση της υπόθεσης ο κ. Βελεργάκης λέει χαρακτηριστικά: «οι Υπουργοι της Κυβέρνησης που έλαβαν μήνυμα predator δεν υπέβαλαν μήνυση, δεν πήγαν έστω τα τηλέφωνά τους να ελεγχθούν, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Ζήση, δεν κλήθηκαν ως μάρτυρες από τον κ. Τζαβέλα και φυσικά έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι θα διερευνήσει την υπόθεση».

Κρίνοντας το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου για αρχειοθέτηση της υπόθεσης τονίζει: «Νομίζω ότι είναι από τα στοιχειώδη του ποινικού δικαίου και πράξης, ότι ο διενεργών έρευνα πρώτα αναζητεί στοιχεία και μετά εξάγει συμπεράσματα. Δεν εξάγει συμπεράσματα εκ της παραλείψεως αναζήτησης στοιχείων. Ο ισχυρισμός της διάταξης είναι σαν να έρχεται δικηγόρος και να λέει στον εντολέα του, η αξίωσή σου παρεγράφη, διότι δεν άσκησα αγωγή. Σαν να έρχεται ο γιατρός και να λέει στου συγγενείς του μόλις αποθανόντος, αν τον είχα χειρουργήσει, θα ζούσε τώρα. Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς».

«Η δοκιμασία των θεσμών εντείνεται»

«Το να μη κρίνεται καν αναγκαία η περαιτέρω ποινική διερεύνηση μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης που αφορά όχι μόνο το απόρρητο των επικοινωνιών αλλά και την εθνική ασφάλεια της χώρας, μετά τα όσα μάλιστα αποκαλύφθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, δείχνει ότι η δοκιμασία των θεσμών μας συνεχίζεται και δυστυχώς εντείνεται» τονίζει ο καθηγητής Νομικής του ΕΚΠΑ, Αντώνης Καραμπατζός, προσθέτοντας ότι «η κρίση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επιτείνει, δικαίως, την δυσπιστία των πολιτών στη Δικαιοσύνη ιδίως σε σχέση με υποθέσεις μείζονος σημασίας».

Διευκρινίζει ωστόσο με νόημα ότι «η σοβαρή αυτή υπόθεση για τη δημοκρατία και τους θεσμούς στη χώρα δύσκολα μπορεί να «ταφεί», τόσο σε δικαστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο».