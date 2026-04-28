Τα σφοδρά πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης δέχεται από νωρίς στη Βουλή (Ολομέλεια) η κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να βάλει στο «ψυγείο» το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αίσθηση έχει προκαλέσει και το άρθρο των πέντε βουλευτών της πλειοψηφίας προκαλώντας συζητήσεις πέριξ του μεγάρου της Βασιλίσσης Σοφίας.

Εξεταστική ζητάει το ΠΑΣΟΚ

«Κανένας στη κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να πει θέλω να ξέρω και δεν θέλω η χώρα να μείνει στο σκοτάδι. Θέλω να ξέρω τι πήγε λάθος να διορθώσω αυτό που έγινε. Κανένας σας; Κανένας δεν θέλει να ξέρει από την κυβέρνηση, την ηγεσία του στρατού, της δικαιοσύνης;», αναρωτήθηκε από το βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε: «η εμπιστοσύνη στους θεσμούς πάει στα τάρταρα. Δεν σας απασχολεί αυτό ή δεν έχετε θάρρος να μάθετε; Ζητήσαμε εξεταστική και σεις πάλι σφυράτε αδιάφορα…».

ΣΥΡΙΖΑ: Μην τολμήσετε να μεθοδεύσετε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε στίγμα την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, κάνοντας λόγο για ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο παρακολούθησης. «Αλήθεια για ποιο λόγο, ενώ διατυπώθηκε δημόσια ο εκβιασμός του Ντίλιαν, η ηγεσία της δικαιοσύνης έρχεται να κλείσει βιαστικά και άγαρμπα την υπόθεση; Μην τολμήσετε να μεθοδεύσετε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να πέσει ο Ντίλιαν στα μαλακά», είπε.

«Ότι κάνετε αυτή τη στιγμή τα κάνετε εκβιαζόμενοι. Βγαίνει ο Ντίλιαν και δηλώνει ότι ως εταιρεία πουλάνε σε κράτη και κυβερνήσεις. Κλήθηκε από τον Άρειο Πάγο να δώσει εξηγήσεις για τη δήλωση; Όχι! Μπορείτε να μου βρείτε δημοκρατική χώρα που με τέτοια δήλωση δεν θα είχε γίνει έρευνα;», αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Η επιστολή των «5» στη Βουλή

Ο Αλεξάνδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας εστίασε στην επιστολή των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών.

«Οι βουλευτές μιλούν για αναζωπύρωση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτελεί μια υπενθύμιση ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών με το επιτελικό κράτος. Μιλούν για υπερσυγκέντρωση σε μικρούς πυρήνες, κάνουν συγκεκριμένη καταγγελία για ύπαρξη κέντρων και παράκεντρων στη κυβέρνηση», είπε και πρόσθεσε: «αυτά τα λένε οι βουλευτές της ΝΔ, δεν μιλάμε για αντιπολίτευση, θα πρέπει να σας προβληματίσουν σοβαρά στη κυβέρνηση. Δείχνει ξεκάθαρα η επιστολή ότι η κυβερνώσα παράταξη είναι κατακερματισμένη».

Σε θέση άμυνας η πλειοψηφία

Απάντηση στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος ωστόσο στην τοποθέτηση του δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών αλλά έμεινε -βολικά- στη γνωστή πια κυβερνητική γραμμή περί σεβασμού των αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

«Είναι απίστευτη υποκρισία που λένε για σεβασμό στη δικαιοσύνη κόμματα που σήμερα της επιτίθενται ευθέως. Άλλο η πολιτική και άλλο η δικαστική εξουσία, αυτή η λεπτή ισορροπία πολιτικής και δικαστικής εξουσίας έχει καταρρεύσει. Αυτή η ωμότητα κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα κόμματα της σκευωρίας της Novartis και της διαπλοκής, κάποιοι από τα κόμματα αυτά, εκτός από το ότι σπέρνουν τοξικότητα, σπέρνουν και κάτι άλλο: την αμφιβολία κατά των θεσμών και όταν την σπέρνουν κατά της δικαιοσύνης αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο επειδή βιώσαμε τον κίνδυνο του αντισυστημισμού, τον πειραματισμό πολιτικών δυνάμεων και επειδή η πατρίδα δεν αντέχει άλλα σοσιαλιστικά ακροαριστερά πειράματα, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί», είπε.