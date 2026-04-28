Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Βουλή: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 28 Απριλίου 2026, 17:44

Βουλή: Βάλλεται πανταχόθεν η κυβέρνηση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης στη Βουλή με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να βάλει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τα σφοδρά πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης δέχεται από νωρίς στη Βουλή (Ολομέλεια) η κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου να βάλει στο «ψυγείο» το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Αίσθηση έχει προκαλέσει και το άρθρο των πέντε βουλευτών της πλειοψηφίας προκαλώντας συζητήσεις πέριξ του μεγάρου της Βασιλίσσης Σοφίας.

Εξεταστική ζητάει το ΠΑΣΟΚ

«Κανένας στη κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να πει θέλω να ξέρω και δεν θέλω η χώρα να μείνει στο σκοτάδι. Θέλω να ξέρω τι πήγε λάθος να διορθώσω αυτό που έγινε. Κανένας σας; Κανένας δεν θέλει να ξέρει από την κυβέρνηση, την ηγεσία του στρατού, της δικαιοσύνης;», αναρωτήθηκε από το βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε: «η εμπιστοσύνη στους θεσμούς πάει στα τάρταρα. Δεν σας απασχολεί αυτό ή δεν έχετε θάρρος να μάθετε; Ζητήσαμε εξεταστική και σεις πάλι σφυράτε αδιάφορα…».

ΣΥΡΙΖΑ: Μην τολμήσετε να μεθοδεύσετε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε στίγμα την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, κάνοντας λόγο για ένα ενορχηστρωμένο σχέδιο παρακολούθησης. «Αλήθεια για ποιο λόγο, ενώ διατυπώθηκε δημόσια ο εκβιασμός του Ντίλιαν, η ηγεσία της δικαιοσύνης έρχεται να κλείσει βιαστικά και άγαρμπα την υπόθεση; Μην τολμήσετε να μεθοδεύσετε την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να πέσει ο Ντίλιαν στα μαλακά», είπε.

«Ότι κάνετε αυτή τη στιγμή τα κάνετε εκβιαζόμενοι. Βγαίνει ο Ντίλιαν και δηλώνει ότι ως εταιρεία πουλάνε σε κράτη και κυβερνήσεις. Κλήθηκε από τον Άρειο Πάγο να δώσει εξηγήσεις για τη δήλωση; Όχι! Μπορείτε να μου βρείτε δημοκρατική χώρα που με τέτοια δήλωση δεν θα είχε γίνει έρευνα;», αναρωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Η επιστολή των «5» στη Βουλή

Ο Αλεξάνδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας εστίασε στην επιστολή των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών.

«Οι βουλευτές μιλούν για αναζωπύρωση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτελεί μια υπενθύμιση ότι υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσιών με το επιτελικό κράτος. Μιλούν για υπερσυγκέντρωση σε μικρούς πυρήνες, κάνουν συγκεκριμένη καταγγελία για ύπαρξη κέντρων και παράκεντρων στη κυβέρνηση», είπε και πρόσθεσε: «αυτά τα λένε οι βουλευτές της ΝΔ, δεν μιλάμε για αντιπολίτευση, θα πρέπει να σας προβληματίσουν σοβαρά στη κυβέρνηση. Δείχνει ξεκάθαρα η επιστολή ότι η κυβερνώσα παράταξη είναι κατακερματισμένη».

Σε θέση άμυνας η πλειοψηφία

Απάντηση στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος ωστόσο στην τοποθέτηση του δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών αλλά έμεινε -βολικά- στη γνωστή πια κυβερνητική γραμμή περί σεβασμού των αποφάσεων της Δικαιοσύνης.

«Είναι απίστευτη υποκρισία που λένε για σεβασμό στη δικαιοσύνη κόμματα που σήμερα της επιτίθενται ευθέως. Άλλο η πολιτική και άλλο η δικαστική εξουσία, αυτή η λεπτή ισορροπία πολιτικής και δικαστικής εξουσίας έχει καταρρεύσει. Αυτή η ωμότητα κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα κόμματα της σκευωρίας της Novartis και της διαπλοκής, κάποιοι από τα κόμματα αυτά, εκτός από το ότι σπέρνουν τοξικότητα, σπέρνουν και κάτι άλλο: την αμφιβολία κατά των θεσμών και όταν την σπέρνουν κατά της δικαιοσύνης αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο επειδή βιώσαμε τον κίνδυνο του αντισυστημισμού, τον πειραματισμό πολιτικών δυνάμεων και επειδή η πατρίδα δεν αντέχει άλλα σοσιαλιστικά ακροαριστερά πειράματα, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί», είπε.

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Στράτος Ιωακείμ
Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ευθεία υπονόμευση της διάκρισης των εξουσιών, στο τραπέζι και η πρόταση δυσπιστίας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Νέα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για τις υποκλοπές προαναγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να γνωστοποιεί την πρόθεση κατάθεσης πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή και να στρέφει τα πυρά του σε κυβέρνηση και Άρειο Πάγο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη του Μούγιου – Το πουλόβερ «ξηλώνεται» σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου με το ψευδώνυμο Georgy Zhukov, «εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένοντας «με αγωνία το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι γνωστός πολέμιος της τοξικότητας».

Βουλή: Εξεταστική για υποκλοπές – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και καλεί τη δημοκρατική αντιπολίτευση να το στηρίξει. Η απαιτούμενη πλειοψηφία και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη 28.04.26

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Music Stage 28.04.26

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Πάνος Καισσαράτος
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Μπάσκετ 28.04.26

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
«Ήρθα» 28.04.26

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

