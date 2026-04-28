Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Ρήγμα στο εσωτερικό της ΝΔ με σαφείς αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου καταγράφεται μετά την κοινή παρέμβαση πέντε βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Βάζουν στο στόχαστρο το μοντέλο διακυβέρνησης και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Με άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ασκούν σφοδρή κριτική στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κέντρο λήψης αποφάσεων.

Οι αιχμές αγγίζουν και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Με την κοινή τους παρέμβαση, οι πέντε βουλευτές ζητούν ουσιαστικά επαναξιολόγηση του κυβερνητικού μοντέλου, υποστηρίζοντας ότι η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε κλειστούς πυρήνες εξουσίας έχει υποβαθμίσει τον ρόλο των υπουργείων, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της περιφέρειας.

Οι Αθανάσιος Ζεμπίλης, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Γιάννης Οικονόμου και Ιωάννης Παππάς ζητούν ένα πιο αποκεντρωμένο και θεσμικά ισορροπημένο σύστημα άσκησης εξουσίας, με μεγαλύτερο ρόλο για τα υπουργεία, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την περιφέρεια.

Από τα βασικά τους μηνύματα είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται ένα κράτος στο οποίο «λίγοι αποφασίζουν για όλους», αλλά ένα σύστημα που συντονίζει αποτελεσματικά.

Επισημαίνουν πως το επιτελικό κράτος μπορεί να αποδείχθηκε αποτελεσματικό σε περιόδους κρίσεων, ωστόσο σε συνθήκες πολιτικής ομαλότητας εμφανίζει δυσλειτουργίες και δημιουργεί ζητήματα θεσμικής ισορροπίας.

Τονίζουν πως ότι η ενίσχυση του κεντρικού μηχανισμού διακυβέρνησης υποβάθμισε τον ρόλο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αφήνουν αιχμές για την πρακτική κατά την οποία οι επιτυχίες πιστώνονται στο κέντρο λήψης αποφάσεων, ενώ οι ευθύνες για σοβαρές παθογένειες μετακυλίονται προς τα κάτω.

Για τους βουλευτές αναφέρουν πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλοί μεταφορείς ειλημμένων αποφάσεων ή ως αποδέκτες πολιτικού κόστους για προβλήματα που γεννώνται από τον τρόπο λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας.

Επίσης απορρίπτουν τη λεν υποκατάσταση των εκλεγμένων από εξωκοινοβουλευτικούς τεχνοκράτες, σημειώνοντας ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση προέρχεται από την ψήφο των πολιτών και όχι από κλειστά κέντρα τεχνοκρατικής διαχείρισης.

Προτείνουν ισχυρότερα υπουργεία, σαφείς αρμοδιότητες, πραγματική πολιτική ευθύνη, ενισχυμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και μεγαλύτερη συμμετοχή της περιφέρειας.