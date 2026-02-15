Ανδρουλάκης σε ΚΟΕΣ: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το «επιτελικό κράτος»

«Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρωθυπουργός με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, που διεξάγεται σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Να έρθει όλος ο προοδευτικός κόσμος κοντά μας»

«Καλωσορίζω σήμερα στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, όλες τις γενιές του ΠΑΣΟΚ, όλες τις γενιές της Δημοκρατικής Παράταξης αλλά και τους ανθρώπους που ξανασυναντηθήκαμε μπροστά στον στόχο της πολιτικής αλλαγής. Αλλά και τους απλούς πολίτες που ήρθαν με τις απόψεις και τις εμπειρίες τους να συνεισφέρουν στα περιφερειακά συνέδρια για τη δημιουργία του προγράμματος που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης στην αρχή της ομιλίας του.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «καλώ σήμερα από αυτό εδώ το βήμα όλο τον προοδευτικό κόσμο της χώρας να έρθει κοντά μας σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Καλώ όλους τους ανθρώπους που έχουμε κοινό στόχο: να μεγαλώσουν τα παιδιά μας σε μια πιο δίκαιη κοινωνία και σε μια πιο ισχυρή Ελλάδα».

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για ένα κρίσιμο πολιτικό ορόσημο. Tο επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα είναι η αφετηρία ενός μεγάλου αγώνα. Αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργασμένες θέσεις, με αδιαπραγμάτευτα προοδευτικό πρόσημο, ρεαλιστικές, δίκαιες λύσεις για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «ο προσυνεδριακός διάλογος πρέπει να γίνει πολλαπλασιαστής των θέσεων στην κοινωνία. Το πρόγραμμα που δουλέψαμε όλοι μαζί, είναι στο χέρι μας να μην μείνει στα χαρτιά, αλλά να γίνει κτήμα κάθε πολίτη. Σε κάθε χωριό, σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια. Είναι μια ιδεολογική και πολιτική μάχη, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Σκοπός μας δεν είναι απλώς να γίνουμε κυβέρνηση. Στόχος μας δεν είναι η εξουσία για την εξουσία. Σκοπός μας είναι να βγάλουμε τον τόπο από την αξιακή, θεσμική, ηθική παρακμή. Για να δώσουμε ώθηση στη δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας, για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, για να πετύχουμε ουσιαστική αναδιανομή πλούτου υπέρ των εργαζομένων. Να μπει επιτέλους τάξη στην αγορά και φρένο στα καρτέλ».

«Ο Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρωθυπουργός με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή»

«Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε πρωθυπουργός με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Οι εξυπηρετήσεις φίλων και οι απευθείας αναθέσεις έγιναν καθημερινότητα. Αυτές ήταν οι μεταρρυθμίσεις του. Μετέτρεψε τη Βουλή σε ‘πλυντήριο’ σκανδάλων. Έφτασε στο σημείο να μας θυμίσει τις χειρότερες εποχές του κόμματός του, κάνοντας την ΕΥΠ παραμάγαζό του, έναν μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων. Αλλά και για αυτό έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Επιτέθηκε σε θεσμούς και ανεξάρτητες αρχές, όταν αυτές έκαναν τη δουλειά τους για το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια. Δεν εφαρμόζει αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας», συμπλήρωσε.

«Διακομματική συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά στη δεύτερη Βουλή»

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε πως «σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για την συνταγματική αναθεώρηση. Ζητά πλειοψηφία 180 βουλευτών από τώρα, για να δεσμεύσει την επόμενη Βουλή ως προς το περιεχόμενο των αλλαγών στα άρθρα του Συντάγματος. Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: διακομματική συναίνεση, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων. Η ανάγκη για θεσμική ανασυγκρότηση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς δοκιμάζεται καθημερινά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κοινωνία απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο, που δεν αφήνει περιθώρια για φαινόμενα ατιμωρησίας. Γιατί η ατιμωρησία γεννά τη διαφθορά. Και η διαφθορά βαθαίνει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών», προσθέτοντας πως «αποκαλύπτεται το μέγεθος της πολιτικής αναξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη: από τη μία δηλώνει ότι επιθυμεί την αναθεώρηση του άρθρου 86 και, την ίδια στιγμή, το χρησιμοποίησαν κάθε φορά για να δέσει τα χέρια της Δικαιοσύνης».

Όπως είπε, «με εμάς πρώτους στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Και αυτό είναι μια προσωπική μου δέσμευση».

Επισήμανε πως «θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα» και ακολούθως γνωστοποίησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Όπως είπε:

«1. Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος ούτως ώστε να είναι νομικά δεσμευτική η μέγιστη δυνατή συναίνεση στη δεύτερη Βουλή.

2. Προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη.

3. Προτείνουμε την αλλαγή του άρθρου 16 με ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά και τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

4. Αναθέτουμε την Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας -που την κάνουμε ισχυρή, συνταγματική- για να ελέγχει σε βάθος το πολιτικό χρήμα, να ελέγχει σε βάθος τη χρηματοδότηση των κομμάτων και πολιτικών προσώπων καθώς και του ουσιαστικού ελέγχου του πόθεν έσχες. Τέλος με την ασυδοσία και την αδιαφάνεια στο πολιτικό χρήμα. Παντού διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα.

5. Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Για να κατοχυρώσουμε, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, τη διάκριση των εξουσιών. Δεν θα μπορεί ο πρωθυπουργός ο ίδιος να επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης.

6. Θεσπίζουμε τον δικαστικό έλεγχο άσχετων τροπολογιών, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη Βουλή.

7. Τελειώνουμε με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από σχετική πλειοψηφία, διατηρώντας την αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

8. Θεσπίζουμε ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση».

Τέλος, ανέφερε πως «αυτές είναι οι δικές μας προτεραιότητες για τη θεσμική αναβάθμιση της Δημοκρατίας μας, για μια Ελλάδα με καλύτερο Σύνταγμα, με ποιοτικότερη Δημοκρατία».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το ‘επιτελικό κράτος’»

Συνέχισε τονίζοντας πως «ο πρωθυπουργός δηλώνει πως θέλει και τρίτη θητεία… για να ‘τελειώσει οριστικά με το βαθύ κράτος’». Όπως τόνισε, «ένα οικογενειοκρατικό σύστημα που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες με χιλιάδες εξυπηρετήσεις ρουσφέτια και διευθετήσεις συμφερόντων. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να τελειώσουμε οριστικά με το ‘επιτελικό κράτος’. Μια καρικατούρα ‘αποτελεσματικής διακυβέρνησης’ που αποδείχθηκε ό,τι πιο αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό είδε η ελληνική κοινωνία στη Μεταπολίτευση», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε πως «για ποιον λόγο θέλει μια τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία; Για να σπάσουν νέα ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις; Να συνεχίσουν τα ολιγοπώλια να θησαυρίζουν; Για να γίνει το κόστος ζωής ακόμα πιο απαγορευτικό για τη μέση οικογένεια; Να ερημώσουν όλα τα χωριά της χώρας; Ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή. Μπορεί να στηρίζεται στη Δημοκρατική Παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα».

«Η Δημοκρατική Παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία»

Ανέφερε ότι «η ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, δεν μπορεί να γίνει σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό δεν με αφορά και δεν σας αφορά. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο».

Όπως είπε, «σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, το πραγματικό ζήτημα για την κοινωνία δεν είναι ο ‘συστημισμός – αντισυστημισμός’. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια πολιτική δύναμη έχει το επεξεργασμένο σχέδιο, το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό και την αναγκαία Αξιοπιστία για να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και τα τρία αυτά στοιχεία τα διαθέτει το ΠΑΣΟΚ». Επισήμανε με έμφαση πως «με εμάς θα σταματήσει το πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας» και ανέλυσε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για τα κόκκινα δάνεια, τα ενεργειακά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και το στεγαστικό.

«Θα δώσουμε τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος»

«Να είστε σίγουροι ότι αυτό το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για τη μεγάλη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η μάχη θα δοθεί στην κοινωνία, εκεί που χτυπά η καρδιά του ελληνικού λαού. Όσο και αν θέλουν κάποιοι να μας απογοητεύσουν, εμείς θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με ευθύνη και αξιοπρέπεια ως το τέλος», υπογράμμισε.

«Ζούμε σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών. Μια ιστορική μετάβαση, όπου η νοσταλγία, όμως, δεν αποτελεί κατάλληλη στρατηγική για να κερδίσουμε το μέλλον. Οι παλιές βεβαιότητες καταρρέουν η μία μετά την άλλη. Ειδικά οι βεβαιότητες που οικοδομήθηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις μετά τον όλεθρο του Β’΄Παγκοσμίου Πολέμου», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης για τα διεθνή ζητήματα, προσθέτοντας πως «γεωπολιτική και γεωοικονομία διαπλέκονται σε έναν σκληρό παγκόσμιο ανταγωνισμό, ενώ οι διεθνείς θεσμοί αδυνατούν να επιβάλουν κανόνες. Η φιλελεύθερη δημοκρατία δοκιμάζεται ακόμη και στην καρδιά της Ευρώπης και του δυτικού κόσμου.. Όπως έλεγε ο μεγάλος Ούλωφ Πάλμε, ‘η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει όταν η κοινωνική ανισότητα γίνεται κανονικότητα’».

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, μακρόπνοη εξωτερική πολιτική. Με σαφείς στόχους: την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, τη θωράκιση των εθνικών μας δικαίων απέναντι στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας αλλά με εγχώρια παραγωγή. Την ενεργή παρουσία στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι το γεωπολιτικό μας χρέος. Σχέσεις ισοτιμίας, όχι μοιρολατρικής αποδοχής αποφάσεων τρίτων. Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς αυταπάτες. Με σχέδιο, χωρίς προπαγάνδα για φτηνή εσωτερική κατανάλωση», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά το casus belli και αν το έθεσε πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε πως «το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου το έθεσε στον Ερντογάν». Διερωτήθηκε, ακόμη, γιατί δεν καταδικάζεται η δήλωση του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη σχετικά με την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου.

«Κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε αλλά παράξαμε πολύ μεγάλο έργο για την πατρίδα»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ιστορικά ότι έχει τη δύναμη, την εμπειρία, τη σοβαρότητα να διαχειριστεί πολύ μεγάλα θέματα. Και εμείς κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε, αλλά παράξαμε πολύ μεγάλο έργο για την πατρίδα σε κάθε εποχή μας. Εμείς λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό: η μεγάλη πολιτική αλλαγή που διεκδικούμε δεν εξαντλείται σε εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει αναγέννηση και της ίδιας της πολιτικής. Με ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, ψηφιακό, συλλογικό, που φέρνει ξανά την κοινωνία στο προσκήνιο», τόνισε επανερχόμενος στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «για αυτό τον λόγο, προχωράμε σε ψηφιακή διαβούλευση με τα μέλη και τους φίλους μας έως το συνέδριο». Συμπλήρωσε πως «ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής που αφήνει πίσω η ΝΔ, ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια Δημοκρατική Αλλαγή με σχέδιο».

Για την πολιτική αυτονομία τόνισε πως «για πολλούς η πολιτική είναι μια πορεία συμβιβασμών που όταν θα έρθει η ώρα της εξουσίας μετατρέπονται σε αλυσίδες και βαρίδια. Για αυτό σας καλώ τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα τη δική μας πορεία με αρχές και αξίες, χωρίς κανένα συμβιβασμό με την εγχώρια ολιγαρχία». Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε «καλή μας δουλειά, καλό αγώνα και πάνω από όλα νίκη και επιτυχία».

Στο βήμα ανέβηκε πρώτος ο γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, όπου πρότεινε ως πρόεδρο της διαδικασίας τον Νίκο Μήλη. «Πρόκειται για μια καθοριστική συνεδρίαση», τόνισε ο κ. Μήλης και ευχήθηκε να είναι μια παραγωγική συνεδρίαση.