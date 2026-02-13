ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Αν και άπαντες συνομολογούν ότι στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ επικράτησε σχετική ηρεμία σε σύγκριση με την προηγούμενη φορά, δεν έλειψαν τα εκατέρωθεν πυρά. Βέβαια, η «μάχη» των εντυπώσεων για το τί ειπώθηκε στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ δόθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι, φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διαρροές, στον «ανύπαρκτο διάλογο» για τον οποίο μιλούν, φέρεται ο Χάρης Δούκας να είπε τα εξής στον Νίκο Ανδρουλάκη:

Πρώτον, ότι «δεν σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις». Το δεύτερο σημείο τριβής αφορούσε τους σύνεδρους. «Είναι δυνατόν» φέρεται να είπε ο κ. Δούκας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε Συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Η τρίτη επισήμανση Δούκα αφορούσε την ευθύνη του κ. Ανδρουλάκη για την εσωστρέφεια. «Όχι στη εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως ΟΧΙ και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για την ΝΙΚΗ.»

Ωστόσο, στελέχη της πλειοψηφίας υποστηρίζουν ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν απεύθυνε ποτέ το ερώτημα «είναι δυνατόν να μας λες μετά τις εσωκομματικές δεν υπάρχουν μητρώα»;

Επίσης, στελέχη του οργάνου υποστήριξαν πως από την πλευρά του ο κ. Δούκας δεν ανέφερε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι με τις αιχμές του παράγει εσωστρέφεια.

Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Πάντως, πηγές από το περιβάλλον του Δημάρχου Αθηναίων επιμένουν πως τα όσα δημοσιοποιήθηκαν από τις αναφορές του κ. Δούκα ειπώθηκαν κατά τον διάλογο που είχε ο ίδιος με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες μετά τη δημοσιοποίηση της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη τον λόγο πήρε ο Παύλος Γερουλάνος.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλώς ανέφερε τα όσα ανέφερε εντός του οργάνου και της συνεδρίασης. Ωστόσο, εκτίμησε ότι δεν έπρεπε να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαντήσεις του προς την πλευρά Δούκα, δεδομένου ότι θα ακολουθούσε ένας νέος κύκλος διαρροών που δεν θα βοηθούσε την εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

«Θόρυβος και κουτσομπολιά»

Τη διαφωνία της με τις διαρροές και τη δημιουργία αρνητικού κλίματος ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει «εμφύλιος» εξέφρασε και η Αννα Διαμαντοπούλου σε βίντεο που ανήρτησε. Όπως επισημαίνει ήταν μια συνεδρίαση πέντε ωρών, «ίσως η καλύτερη που έχει γίνει» που σαφώς υπήρξαν και διαφωνίες, αλλά και σύνθεση. «Γιατί αυτό είναι πολιτική, τα άλλα είναι θόρυβος και κουτσομπολιά» τονίζει με νόημα η κυρία Διαμαντοπούλου.

«Και στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει και δεν παίζουμε παιχνίδια εξουσίας. Στήνουμε και παλεύουμε για την πολιτική αλλαγή και την εξουσία της επόμενης μέρας. Προχωράμε» είναι το μήνυμα – «καρφί» με το οποίο καταλήγει η Άννα Διαμαντοπούλου.