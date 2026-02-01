Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος

Δεν είναι λίγοι στους κόλπους της Χαριλάου Τρικούπη αυτοί που εκτιμούν ότι οι τελευταίες συνεντεύξεις του Χάρη Δούκα (Face2Face στα «ΝΕΑ») και του Παύλου Γερουλάνου (parapolitika.gr) έφεραν στην επιφάνεια «αόρατες» ζυμώσεις.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, πέρα από το ότι επέμεινε στην ανάγκη συχνότερης συνεδρίασης των κομματικών οργάνων, μίλησε και για τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει το συνέδριο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αθηναίων ερωτηθείς για τη γνώμη του σχετικά με τον κ. Γερουλάνο είπε ότι «με στήριξε όταν ήμουν υποψήφιος και δεν το ξεχνώ, έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των δύο πολιτικών έχουν σταματήσει να είναι τεταμένες μετά από μία περίοδο εμφανών τριβών, ωστόσο κοινή ατζέντα σε σειρά ζητημάτων δεν έχουν.

Βέβαια, όσον αφορά την πρόταση Δούκα περί ψηφίσματος και συνεργασιών, ο κ. Γερουλάνος δήλωσε: «Το συνέδριο πρέπει να είναι ένα συνέδριο ουσίας και δημοκρατίας. Όχι συνέδριο αμφισβήτησης, ούτε συνέδριο φιέστα. Σε ένα συνέδριο ουσίας και δημοκρατίας όλα μπορούν και πρέπει να συζητηθούν πάνω σε συγκεκριμένα θέματα με γραπτές εισηγήσεις. Για αυτό, τα κείμενα του προσυνεδριακού μας διαλόγου πρέπει να περιλαμβάνουν και συγκεκριμένη πρόταση για τις βασικές αρχές του πλαισίου κυβερνητικών συνεργασιών όπως θα τις επιδιώξουμε ως πρώτο κόμμα, πέρα από την αυτονόητη απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως του εκλογικού αποτελέσματος. Έχουμε μόνο να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό».

Πάντως, ο ίδιος επανέλαβε την πάγια άποψή του ότι «με τρία ΠΑΣΟΚ να απέχουν από τις κάλπες το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο και αφορά στο πώς θα φέρουμε κόσμο να ψηφίσει. Πώς θα μιλήσουμε ξανά σε κάθε προοδευτικό πολίτη, από την Αριστερά και το Κέντρο».

Δούκας: «Στον διάλογο ούτε αποκλείεις, ούτε παρακαλάς»

Κατά τη συνέντευξή του στην Κατερίνα Παναγοπούλου, ο Χάρης Δούκας άφησε εκ νέου «αιχμές» για τις μεταγραφές βουλευτών, επιμένοντας ότι όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Aξιοσημείωτη ήταν και η αναφορά του περί αντισυστημικότητας. Με φόντο το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ένα αντισυστημικό κόμμα, φέρνοντας ως παράδειγμα τον ιστορικό νόμο της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου 1609/1986 για τις αμβλώσεις.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επέμεινε στην άποψή του για το θέμα των συνεργασιών στη βάση όμως των αρχών και των αξιών του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητο το «καρφί» που έριξε προς τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να γκρεμίζει τις γέφυρες προς το μέρος του. «Για να κάνεις τον διάλογο πρέπει ο ίδιος να θέλει να έρθει στον διάλογο» σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «στο διάλογο ούτε αποκλείεις ούτε παρακαλάς». Επίσης, εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συζήτησης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Ονομάτισε όμως τους πολιτικούς χώρους με τους οποίος θέλει να συνομιλήσει το ΠΑΣΟΚ. Αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και στους Οικολόγους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει πολιτικός χρόνος, κρίνοντας ως αναγκαία την αλλαγή στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του συνεδρίου του κόμματος.