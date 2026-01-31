ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

Για αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη κατηγορεί ευθέως τον Χάρη Δούκα ο Σταύρος Τζεδάκης, αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης και έμπιστο στέλεχος του προέδρου του κόμματος, πυροδοτώντας σενάρια που φτάνουν ακόμη και σε διαγραφή τού δημάρχου Αθηναίων, ενώ άλλοι μιλούν για «ηρωική έξοδο» με πρωτοβουλία του ιδίου.

Στην ανάρτηση Τζεδάκη, στην οποία τονίζεται χαρακτηριστικά πως «εκτός από το μιντιακό σύστημα και τους ολιγάρχες, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο από τον χάρτη, συμμετέχουν στην εργολαβία και κάποιοι εντός του κόμματος», σημειώνεται ξεκάθαρα πως «ένας από αυτούς είναι και ο δήμαρχος Αθηναίων».

Ο κ. Τζεδάκης σχολιάζει, μάλιστα, αφήνοντας σοβαρές αιχμές για την αξιοπιστία τους και τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ «κολλημένα» σε ποσοστά, τα οποία δεν δείχνουν ότι μπορεί να «κοιτάξει στα μάτια» τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές, ενώ για τον Χάρη Δούκα αναφέρει χαρακτηριστικά πως «έχει βρει τώρα την καραμέλα και παίρνει σβάρνα τα κανάλια και λέει για το ψήφισμα στο συνέδριο, να πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ» – κάτι που ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξάλλου, έχει αποκλείσει με τρόπο κατηγορηματικό.

Και προσθέτει για τον δήμαρχο Αθηναίων πως «δεν το κάνει τυχαία, δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο προβληματισμό στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και σε αυτούς που είναι προς το κέντρο, γιατί σου λένε αυτοί θα μας πάνε με τον Τσίπρα και την Κωνσταντοπούλου, άρα να πάμε στον Μητσοτάκη, αλλά και στους πιο αριστερούς, που σου λένε με τα λεγόμενα του Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει ξανά με την ΝΔ, οπότε δημιουργεί δυσκολία στην συσπείρωσή τους».

Γεγονός είναι πως ο κ. Δούκας επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία τρία πράγματα:

Πρώτον, ότι, ως ΠΑΣΟΚ, λίγο έως πολύ… «αποτύχαμε». Δεύτερον, «όχι» στην συγκυβέρνηση με τη ΝΔ «με μια ξεκάθαρη απόφαση του Συνεδρίου». Και τρίτον, «τα μέλη μας να επιλέξουν μέσα από προκριματικές εκλογές ένα τμήμα των υποψηφίων βουλευτών μας», κάτι που, όπως του επισήμανε πρόσφατα, σε συνεδρίαση κομματικού οργάνου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δοκιμάστηκε και «απέτυχε».

Ολόκληρη η «πύρινη» ανάρτηση Τζεδάκη για τον Δούκα:

«Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες όλο το σύστημα να έχει αναλάβει εργολαβία την αποδόμηση του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του…

Είδαμε μια δημοσκόπηση της MRB που ρίχνει το ΠΑΣΟΚ μισή μονάδα και ανεβάζει την Πλεύση Ελευθερίας 4 μονάδες. Αλήθεια τι συνταρακτικό έγινε το διάστημα από την προηγούμενη μέτρηση για να πάρει η Ζωή 4 μονάδες πάνω? Φαίνεται ότι δεν τους βγαίνει ο Τσίπρας, δεν τους βγαίνει η Καρυστιανού και σου λέει να φουσκώσουμε τη Ζωή και να παρουσιάζει η κυβέρνηση το δίπολο Μητσοτάκης ή Χάος.

Δυστυχώς όμως εκτός από το μιντιακό σύστημα και τους ολιγάρχες που προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο από τον χάρτη, συμμετέχουν στην εργολαβία και κάποιοι εντός του κόμματος.

Ένας από αυτούς είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων ο οποίος υπονομεύει καθαρότατα και απροκάλυπτα τον Πρόεδρο και βέβαια κάνει μεγάλη ζημιά στο ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει βγάλει όλο αυτό το διάστημα μετά τις εσωκομματικές μια θετική ανάρτηση για το ΠΑΣΟΚ, μόνο αναρτήσεις εσωστρέφειας.

Έχει βρει τώρα την καραμέλα και παίρνει σβάρνα τα κανάλια και λέει για το ψήφισμα στο συνέδριο να πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ. Δεν το κάνει τυχαία, δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο προβληματισμό στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και σε αυτούς που είναι προς το κέντρο γιατί σου λένε αυτοί θα μας πάνε με τον Τσίπρα και την Κωνσταντοπούλου άρα να πάμε στον Μητσοτάκη αλλά και στους πιο αριστερούς που σου λένε με τα λεγόμενα του Δούκα ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει ξανά με την ΝΔ οπότε δημιουργεί δυσκολία στην συσπείρωση τους, προς το ΠΑΣΟΚ.

Σύντροφε Δούκα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας υπεύθυνος και αξιόπιστος πολιτικός και έχει πει ξεκάθαρα την γραμμή του κόμματος που νομίζω συμφωνούν όλοι, αυτόνομη πορεία να κερδίσουμε έστω και με μια ψήφο την ΝΔ και να συνεργαστούμε με τα προοδευτικά κόμματα ώστε να στείλουμε την ΝΔ στην αντιπολίτευση. Εάν είναι η ΝΔ πρώτη έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετέχει το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.

Εσύ σύντροφε Δούκα καλό θα ήταν να κάνεις ένα ψήφισμα στο Δήμο Αθηναίων για να μην συνεργάζεσαι με τα φιλοκυβερνητικά μέσα όπως με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ που δεν πρόλαβε να τελειώσει η πολιτική γραμματεία και κυκλοφορούσαν οι εσωστρεφείς σου δηλώσεις εκεί, αλλά και με την OPINION που τάχαμου έκανε δημοσκόπηση για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με ερωτήσεις τα ίδια πράγματα που λες κάθε μέρα, για το ψήφισμα, την στρατηγική κτλ. με μόνο στόχο την αποδόμηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Είναι αμαρτία κάποιοι μέσα στον χώρο να θολώνουν το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας που είναι τεκμηριωμένες, κοστολογημένες, ένα πρόγραμμα που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου, την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την αύξηση της παραγωγής.

Σύντροφοι και συντρόφισσες τον Νίκο Ανδρουλάκη προσπαθούν τα συμφέροντα να τον μειώσουν και να τον αποδομήσουν γιατί δεν τον κάνουν ό,τι θέλουν, αυτή είναι η πάσα αλήθεια, θέλουν κάποιον τον οποίο να τον τραβάνε από το αυτί και να τον πηγαίνουν όπου θέλουν και να εξυπηρετεί τις δουλειές τους.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι μας να στηρίξουμε τον Πρόεδρο μας και το ΠΑΣΟΚ και ενόψει του συνεδρίου αλλά και στο δρόμο προς στις Εθνικές Εκλογές για να υπάρξει η αλλαγή που χρειάζεται η πατρίδα μας…».