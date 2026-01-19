ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Τη στιγμή που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης οξύνει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «κλείνοντας» παράλληλα το μάτι στα αριστερά του, όπως πολλοί διαπίστωσαν μετά την ομιλία του στην Πεύκη, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ παίρνουν θέσεις μάχης ενόψει συνεδρίου. Οι διαδοχικές παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών από τους Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρη Δούκα και Παύλο Γερουλάνο δείχνουν πως η Χαριλάου Τρικούπη κινείται πλέον σε συνεδριακούς ρυθμούς. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι οι συνεντεύξεις τόσο του Δημάρχου Αθηναίων (ERTNews) όσο και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος στη διαδικτυακή πύλη των «Νέων» δόθηκαν μόλις λίγες ώρες πριν τη δεύτερη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Ανδρουλάκης: «Συνέδριο-βατήρας»

Να στείλει μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες επέλεξε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Πεύκη τον περασμένο Σάββατο. Επιχείρησε να τονώσει το ηθικό των μελών και των φίλων του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ένα «συνέδριο βατήρα για τη νίκη». Επίσης, επέλεξε- τουλάχιστον δημόσια- να ρίξει τους εσωκομματικούς τόνους, μιλώντας για «συνέδριο ενότητας και προοπτικής», υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ακριβώς είχε εγγυηθεί το συνέδριο του 2022. Όπως σημείωσε «η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή».

Την ίδια ώρα, εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν η αναφορά του στις προοδευτικές δυνάμεις:

«Γι’ αυτό καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτίμησαν ότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε ένα νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και κυρίως σε αυτούς που έφυγαν κατά το παρελθόν από το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για δήλωση που γίνεται σε μία σημαντική χρονικά πολιτική στιγμή, δεδομένων των διεργασιών στην κεντροαριστερά, τη συζήτηση περί ανασύνθεσης και την επανεμφάνιση Τσίπρα.

Όπως ξεκαθάριζαν κομματικές πηγές ένας από τους κεντρικούς στόχους του επόμενου διαστήματος είναι αυτός της διεύρυνσης του κόμματος. Σε αυτή τη λογική φτιάχτηκε άλλωστε και η αντίστοιχη επιτροπή, με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη. Πάντως, όπως είχε αποκαλύψει το in, η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να στείλει το σήμα για ένα κόμμα ανοιχτό «χωρίς face control». Κατ’ επέκταση, δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα, να δούμε επιστροφές στελεχών εκτός αλλά και… εντός Βουλής.

Πρόκειται για κινήσεις που de-facto θα ισχυροποιήσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά και τη μίνι-κρίση που προέκυψε από τη ρήξη με τον Αντώνη Σαουλίδη. Δεν πέρασε δε απαρατήρητη η ανακοίνωση αποχώρησης του πρώην γραμματέα Υγείας, Γιώργου Μπουλμπασάκου. Η λογική του «ανοίγματος» Ανδρουλάκη προς τα αριστερά, αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντηση και «σε εκείνους που θέλουν το κόμμα κλειστό». Σημειωτέον ότι στελέχη που ανήκουν στην ηγεσία του κόμματος εξέφραζαν τη δυσφορία τους για τη δήλωση του Χάρη Δούκα περί «πλιάτσικου», αναφορικά με το ενδεχόμενο προσχώρησης ανεξάρτητων βουλευτών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

To «δεν κάνω πίσω» του Δούκα και η απάντηση στη Διαμαντοπούλου

Σε υψηλούς τόνους αποφάσισε να απαντήσει στην Άννα Διαμαντοπούλου αλλά και σε όσους τον επικρίνουν για τις προτεραιότητές του ενόψει συνεδρίου, ο Χάρης Δούκας, μιλώντας στην EΡΤNews.

Ειδικότερα, για το ζήτημα των συνεργασιών έκανε λόγο για «μια απόφαση καθαρή: καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσει ένα ξεκάθαρο στίγμα ως προς το αφήγημα του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, όπως εξήγησε δεν πρόκειται να «κάνει πίσω σε αυτό», καθιστώντας σαφές ότι στο συνέδριο θα επιμείνει στην κατάθεση ψηφίσματος που θα ορίζει ρητά ότι απορρίπτεται κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, πράγμα το οποίο έχει απορρίψει δημόσια ουκ ολίγες φορές και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Βέβαια, η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα ήρθε ως απάντηση στα «καρφιά» που πέταξε εναντίον του πριν από λίγες ημέρες, η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε μεν «αυτοκτονικό» να συνεργαστεί η αξιωματική αντιπολίτευση με το κυβερνών κόμμα, ωστόσο άσκησε κριτική στον Δήμαρχο Αθηναίων για τα περί ψηφίσματος.

Παράλληλα, διαφώνησε ανοιχτά και με την πρόταση περί προκριματικών εκλογών για την ανάδειξη των προσώπων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Στον αντίποδα, μίλησε για «σκιώδη κυβέρνηση».

Πάντως, όπως ξεκαθάριζαν πηγές από το περιβάλλον του κ. Δούκα, τόσο φυσικά ο Δήμαρχος Αθηναίων όσο και τα στελέχη που τάσσονται με τις θέσεις του, θα είναι ανυποχώρητοι πάνω στο «τρίπτυχο» που προκρίνουν ενόψει συνεδρίου:

-Ψήφισμα απόρριψης της συνεργασίας με τη ΝΔ

-Προκριματικές κάλπες για τα ψηφοδέλτια

-Διάλογος με τις προοδευτικές δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς

Η «βελόνα» του Παύλου Γερουλάνου και το συνέδριο ως τελευταία ευκαιρία

«Τελευταία ευκαιρία» χαρακτήρισε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου στα «ΝΕΑ». Ο ίδιος ανέφερε, επίσης, ότι το συνέδριο του κόμματος «πρέπει να είναι ένα συνέδριο συναγερμού», ενώ αναφορικά με την επίμαχη φράση περί « ακούνητης βελόνας» ήταν σαφής:

«Νομίζω ότι η-η πορεία προς το συνέδριο είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχουμε να την κουνήσουμε. Δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων».

Με αυτόν τον τρόπο, ο βουλευτής Α’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ έδωσε τον δικό του τόνο ενόψει συνεδρίου, επιμένοντας παράλληλα, ότι στόχος του κόμματος πρέπει να είναι η έμπνευση των πολιτών προκειμένου να έρθουν στην κάλπη. «Αν έρθει ο κόσμος στην κάλπη, θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτή είναι δουλειά μας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολλή δουλειά» τόνισε, εκτιμώντας ότι «η συγκυρία δεν είναι καλή».

Πάντως, στα περί συνεργασιών, ο κ. Γερουλάνος φαίνεται πως κινείται σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που κινήθηκε ο Χάρης Δούκας. Ειδικότερα, ως προς το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα για μας. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε μια αυτόνομη πορεία με στόχο τη διεύρυνση της βάσης». Αποστάσεις τήρησε και από το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα, εκτιμώντας ότι δεν βλέπει «ως πιθανότητα να πάρει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ», ενώ ανέφερε με νόημα ότι «όλα όσα γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες είναι συζητήσεις για καρέκλες, όχι για την κοινωνία».