Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15 Ιανουαρίου 2026 | 17:05

Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Τα βέλη του κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής αναδεικνύοντας μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μετά το καλωσόρισμα της άφιξης κι ένταξης της φρεγάτας «Κίμων» στον Ελληνικό Στόλο ξεκίνησε μια σφοδρή κριτική στο κυβερνών κόμμα εστιάζοντας σε τρία μείζονα θέματα.

Οι υποδομές δεν είναι απλώς επενδύσεις

Αναφερόμενος στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι είναι σαφής τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον ρόλο του κράτους, τις υποδομές και την ίδια την έννοια της δημόσιας ευθύνης σε μια εποχή μεγάλων γεωοικονομικών ανακατατάξεων.

«Ζούμε σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια οικονομία αναδιοργανώνεται, όπου οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενέργεια, οι μεταφορές και τα δίκτυα ελέγχου μετατρέπονται σε εργαλεία ισχύος και ασφάλειας. Σε αυτό το περιβάλλον, οι υποδομές δεν είναι απλώς επενδύσεις. Είναι πυλώνες εθνικής κυριαρχίας, ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνοχής», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης κι επικρίνοντας τη κυβέρνηση πρόσθεσε: «Όμως, εσείς επιλέγετε να τις αντιμετωπίζετε ως «ασημικά» προς εκποίηση. Αντί να τις θωρακίζετε, να τις εκσυγχρονίζετε και να τις εντάσσετε σε έναν εθνικό σχεδιασμό αναβάθμισης -αξιοποιώντας και τη χρυσή ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες- συνεχίζετε με ακόμα περισσότερη ζέση ένα αποτυχημένο μοτίβο αποσπασματικών ιδιωτικοποιήσεων: χωρίς επαρκή δημόσιο έλεγχο, λογοδοσία και στρατηγικό ορίζοντα».

Απηύθυνε την κατηγορία πως η κυβέρνηση μετατρέπει «κρίσιμες υποδομές από εργαλεία ασφάλειας και ανάπτυξης σε μηχανισμούς μεταφοράς ρίσκου στο Δημόσιο και κέρδους στον ιδιώτη» και υποστήριξε ότι «το δήθεν φιλοναπτυξιακό πρότυπο απέτυχε με πάταγο στον σιδηρόδρομο».

«Μας καλείτε, σήμερα, να εγκρίνουμε μια σύμβαση που έχετε ήδη υπογράψει από τις 22 Δεκεμβρίου 2025, αφαιρώντας από το Κοινοβούλιο τον ουσιαστικό του ρόλο. Δεν επιλέξατε τον διάλογο. Μόνο τετελεσμένα. Και αυτό από μόνο του συνιστά θεσμικό ατόπημα. Δεν μας παρουσιάζετε απολογισμό της αρχικής σύμβασης. Δεν απαντάτε αν λειτούργησε, αν βελτίωσε το σιδηροδρομικό έργο, αν ενίσχυσε την ασφάλεια, αν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της κοινωνίας. Ζητάτε απλώς μια νέα έγκριση, λες και το παρελθόν μπορεί να διαγραφεί. Όμως το παρελθόν -δυστυχώς- δεν διαγράφεται. Και στον σιδηρόδρομο έχει όνομα: τραγωδία στα Τέμπη», συμπλήρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Υποστήριξε πως η τροποποίηση της σύμβασης με την Hellenic Train δεν συνιστά τομή, αλλά συνέχεια της ίδιας λογικής με την οποία «δεν ενισχύετε τον δημόσιο έλεγχο. Δεν ενσωματώνετε ρήτρες πραγματικής λογοδοσίας. Αντίθετα, επιβαρύνετε περαιτέρω το Δημόσιο. Αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αξιώσεων αποζημίωσης λόγω της κατάστασης της υποδομής. Μεταφέρετε τις αστοχίες του σχεδιασμού στον κρατικό προϋπολογισμό και, τελικά, στους πολίτες. Με απλά λόγια: θωρακίζετε την εταιρεία, αποδυναμώνετε το Δημόσιο και αφήνετε τον πολίτη ακάλυπτο. Αυτό που κάνετε δεν είναι ουσιαστική πολιτική υποδομών. Είναι πολιτική επικοινωνίας», υπογράμμισε.

«Κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε τη πρόσφατη «κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα», όπως είπε, κατηγορώντας τη κυβέρνηση πως επιχείρησε να πείσει την κοινή γνώμη ότι «τάχα είμαστε θύμα «κυβερνοεπίθεσης», σήμερα που το πόρισμα σας εκθέτει, επιχειρείτε να κλείσετε το θέμα με μια καθυστερημένη παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

«Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη… «αυτά παραλάβαμε», είναι το μεγαλοπρεπέστερο «άδειασμα» της «επιτελικής κυβέρνησης των αρίστων». Από πού παραλάβατε; Κυβερνάτε εδώ και 7 χρόνια!», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αγροτικές κινητοποιήσεις

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα θέλει δρόμους ανοιχτούς και χωριά που σφύζουν από ζωή.«Λέμε ναι στον διάλογο, που οφείλει να είναι αξιόπιστος, ειλικρινής και αποτελεσματικός», τόνισε επικρίνοντας παράλληλα τη κυβέρνηση πως δεν είναι δυνατόν να μιλάει για success story στις αγροτικές πληρωμές.

Υπενθύμισε ότι στο αγροτικό πετρέλαιο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δύο φορές τροπολογία στη Βουλή για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία κι επιτέθηκε στον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, λέγοντας: «Γελούσε ειρωνικά και μας κατηγορούσε ότι θα ευνοήσουμε το λαθρεμπόριο! Σήμερα ανακοινώνει ο ίδιος το αφορολόγητο πετρέλαιο. Το μόνο λαθρεμπόριο που γίνεται, είναι το λαθρεμπόριο ελπίδας κ. Μητσοτάκη, που κάνετε εσείς κρατώντας σε ομηρία τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο εσείς και το γαλάζιο πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάσατε σε ιδιότυπο μνημόνιο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Για το αγροτικό ρεύμα, συνέχισε, «η θέση μας είναι ξεκάθαρη και σταθερή: 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Γίνεται. Η ΔΕΗ οφείλει και μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Συνεννοηθείτε με τα golden boy της ΔΕΗ που έχουν θησαυρίσει στις πλάτες των καταναλωτών. Έχουν το θράσος σε απόλυτη συνεννόηση με εσάς να απαγορεύουν στην αξιωματική αντιπολίτευση να επισκεφθεί την «Πτολεμαΐδα 5″, που πλήρωσε ο ελληνικός λαός ενάμισι δισεκατομμύριο ευρώ και λειτούργησε μόλις 3 χρόνια».

Συμπλήρωσε ότι «θέλουν να την οδηγήσουν σε «ξαφνικό θάνατο» μετατρέποντάς την σε μονάδα φυσικού αερίου με επιπλέον κόστος 300 εκατομμυρίων. Δηλαδή ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον ξένο παράγοντα».

«Αυτή δεν είναι εθνική επιλογή. Είναι υπονόμευση των εθνικών συμφερόντων της χώρας και αυτοί που θα το αποφασίσουν, θα λογοδοτήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία εικονοποιείται η παταγώδης αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία όσο ποτέ. Ώστε να αποκτήσει ο ελληνικός λαός μια ποιότητα ζωής στα πρότυπα μιας πραγματικά ευρωπαϊκής χώρας», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

