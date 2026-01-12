newspaper
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 12 Ιανουαρίου 2026 | 12:50

Ανδρουλάκης: Τεράστιες ευθύνες της ΝΔ για τη Mercosur, το ΠΑΣΟΚ δεν θα τη στηρίξει – Πυρά για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, επισκέφθηκε το πρωί τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε μία κυβέρνηση που δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και που επέτρεψε ένα πολύ μεγάλο ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις που δικαιούντο άνθρωποι τη παραγωγής», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το πρωί επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών (ΑΣΕΠΟΠ), Βελβεντού, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Τονίζοντας την ανάγκη στήριξης των συνεταιρισμών, ο κ. Ανδρουλάκης, δεσμεύτηκε ότι «προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα έχετε εσείς και όχι η εγχώρια ολιγαρχία, που σημαίνει χαμηλό κόστος παραγωγής, εσείς να παράγετε την ενέργεια που θα καταναλώνετε».

Παράλληλα είπε «ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, διότι οι επιπτώσεις συμφωνίας θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή. Και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει το λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία, αλλά και σε κάποιους τομείς που αφορούν στη γεωργική ανάπτυξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και τον αγροτικό συνεταιρισμό «Δήμητρα», ολοκληρώνοντας την τετραήμερη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία.

Αναλυτικά ο κ. Ανδρουλάκης στη δήλωσή του κατά την επίσκεψή του στον ΑΣΕΠΟΠ, ανέφερε:

«Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε έναν συνεταιρισμό-πρότυπο, σε έναν συνεταιρισμό-πυξίδα για το πώς πρέπει να κινηθεί ο πρωτογενής τομέας.
Και αυτό εικονοποιείται και στην τοπική κοινωνία. Διότι, και η τοπική κοινωνία έχει σημαντικά οφέλη για τις επόμενες γενιές, γιατί σημαντικό είναι να μείνουν εδώ στον τόπο τους, να δημιουργήσουν, να έχουμε μια ζωντανή ύπαιθρο.

Δυστυχώς, όμως, ζούμε σε μία εποχή όπου το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλά. Λείπουν εργατικά χέρια από τον πρωτογενή τομέα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψε μία κυβέρνηση που δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και που επέτρεψε ένα πολύ μεγάλο ριφιφί στις βασικές ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις που δικαιούντο άνθρωποι τη παραγωγής.

Εμείς θέλουμε να έρθει μία άλλη εποχή. Μια εποχή, όπου προτεραιότητα σε όλη την περιφέρεια θα είναι η ανάπτυξη ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος. Που θα μπορεί αυτό το κίνημα να στηριχθεί σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για αυτό δεσμεύομαι ότι προτεραιότητα σε όρους σύνδεσης με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα έχετε εσείς και όχι η εγχώρια ολιγαρχία, που σημαίνει χαμηλό κόστος παραγωγής, εσείς να παράγετε την ενέργεια που θα καταναλώνετε. Μία εποχή, που θα στηρίξει χαμηλό κόστος παραγωγής στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, σε ό,τι φορά του συντελεστές παραγωγής.

Και, βέβαια, με ένα όραμα διασύνδεσης της εθνικής παραγωγής με τη μεταποίηση και τον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στα νησιά. Παντού. Για να έχουμε προστιθέμενη αξία, καλές θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας, για να μείνουν εδώ και να δημιουργήσουν.

Κλείνοντας, θέλω να δεσμευτώ, εδώ από το Βελβεντό, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δεν θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, διότι οι επιπτώσεις συμφωνίας θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και την παραγωγή. Και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, διότι, ήδη, στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έχει στηρίξει χωρίς να δικαιολογήσει το λόγο ή ποιο όφελος εν τέλει θα έχει η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην κτηνοτροφία, αλλά και σε κάποιους τομείς που αφορούν στη γεωργική ανάπτυξη.

Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε γνωρίζω χρόνια. Ξέρω τον αγώνα σου, την προσπάθειά σου. Και χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω νέους ανθρώπους να φέρνουν τόσο μεγάλα αποτελέσματα. Και η χθεσινή σου παρουσία και η παρουσίαση που έκανες στο περιφερειακό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μας γεμίζει αισιοδοξία. Ειδικά εμάς, που είμαστε άνθρωποι της περιφέρειας. Διότι, ως άνθρωποι της περιφέρειας, πονάμε να βλέπουμε τα χωριά μας άδεια, τα καφενεία να κλείνουν. Και χαίρομαι γιατί η προσπάθειά σας δείχνει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος για το συνεταιριστικό κίνημα. Ένας δρόμος υγιής, ανταγωνιστικός, παραγωγικός, που είναι πραγματικά στολίδι για την εθνική οικονομία. Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να γίνετε εσείς, όπως και άλλοι συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα, ένα παράδειγμα βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, προοπτικής και ελπίδας για όλον τον ελληνικό λαό της περιφέρειας».

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση
Πολιτική κόντρα 12.01.26

Αγρότες: Υπεραμύνεται της συμφωνίας Mercosur η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

«Οι αγρότες είναι σε απόγνωση γιατί δεν φτάνει αυτά που έχουν, έρχεται στο κεφάλι το καπέλο της Mercosur», τονίζουν από την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση να υπεραμύνεται της συμφωνίας κάνοντας λόγο για οικονομικά προϊόντα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Μωυσίδης – Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης
ΟΠΕΚΕΠΕ 12.01.26 Upd: 12:28

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Εξεταστικής: Καταθέτει ο Μωυσίδης - «Φαίνεται ότι έχει γίνει κατάχρηση της Τεχνικής Λύσης»

Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινά εκ νέου τις εργασίες της - Στο επίκεντρο η περίοδος 2015 - 2019 - Η ΝΔ απέρριψε αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση νέων μαρτύρων

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
Πολιτική 12.01.26

Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems

To in φέρνει στη δημοσιότητα εταιρικά e mails που αποδεικνύουν ότι ο Σωτήρης Ντάλας δεν ήταν και τόσο... ειλικρινής στην κατάθεσή του ενώπιον του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Η συνεργασία της Krikel του Γιάννη Λαβράνου με την ισραηλινή Elbit Systems, που διαχειρίζεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες

Το χάσμα Μητσοτάκη με όλους τους πρώην προέδρους του κόμματος, η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της ΝΔ και η σύγκρουση αντιλήψεων με φόντο την επόμενη μέρα. Η νέα παρέμβαση Δένδια, ο οποίος λειτουργεί σταθερά ως διακριτός εσωκομματικός πόλος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αγρότες: Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων – Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά
Κινητικότητα 11.01.26

Δύο συναντήσεις Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους των μπλόκων - Διαβουλεύσεις για τα διαδικαστικά

O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες συμμετεχόντων, έως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό. Προετοιμασίες από τους αγρότες.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση – Σε ρόλο οδηγού για την «αναγκαία πολιτική αλλαγή» βάζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26 Upd: 21:14

Ανελέητο πρέσινγκ στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη - Σε ρόλο οδηγού για την «αναγκαία πολιτική αλλαγή» βάζει το ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη επιλογή της ελληνικής κοινωνίας για να ξεφύγει από το θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο «που μάς έχει οδηγήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» αναφέρει από τη Δυτική Μακεδονία ο Νίκος Ανδρουλάκης και εγγυάται πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει «την αναγκαία πολιτική αλλαγή».

Σύνταξη
Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Κ. Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη ΝΔ και να τη στείλει στην αντιπολίτευση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA. «Η βελόνα της χώρας έχει κολλήσει και με την νίκη του ΠΑΣΟΚ θα ξεκολλήσει», λέει.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»
Η ανάρτηση 11.01.26

Φάμελλος: «Με το σημερινό του μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ξανά ότι είναι επικίνδυνος»

Ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την ανάρτηση Μητσοτάκη, ειδικά την αναφορά του για τη Βενεζουέλα - «Δεν βρήκε σήμερα ούτε μια λέξη να γράψει για τους αγρότες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Τι ζητούν 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν
BE GOOD 12.01.26

Χρυσές Σφαίρες: Οι αντι-ICE καρφίτσες στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ «περπάτησαν» στο κόκκινο χαλί – Ποιοι τις φόρεσαν

Πολιτική διάσταση απέκτησε η φετινή τελετή των Χρυσών Σφαιρών, καθώς καλλιτέχνες εμφανίστηκαν με καρφίτσες κατά της ICE, τιμώντας τη Ρενέ Γκουντ, που δολοφονήθηκε από πυρά αξιωματικού στη Μινεάπολη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο
Ακραίο 12.01.26

Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

«Η κυβέρνηση υπονομεύει την κουβέντα» καταγγέλλουν οι αγρότες – Εμπλοκή λίγο πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις δύο επιτροπές με τη σύνθεση που έχουν προτείνει 25 +10 - Θεωρούν ότι με την αντιπρόταση για δύο 20μελεις επιτροπές, το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» στα μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική Επιτροπή

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Μιλένα Αποστολάκη για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ επιλέγει τη συσκότιση γιατί φοβάται την αλήθεια

Η Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι «ζητάμε να κληθεί ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μ.Σαλμάς ,ο οποίος με δηλώσεις του διέψευσε όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης»

Σύνταξη
