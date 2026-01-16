newspaper
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
A
A
Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Σε κατά μέτωπο επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη στόχευσε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθιστώντας σαφές προς πάσα κατεύθυνση -εκτός αλλά και εντός ΠΑΣΟΚ– ότι το κόμμα του αφενός βρίσκεται σε σταθερή τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, αφετέρου δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για εσωστρέφεια και προσωπικές τακτικές στο Κίνημα.

Η συγκεκριμένη στρατηγική αναδείχθηκε κατά τη χθεσινή ημέρα με ευκρίνεια μετά το διπλό «χτύπημα» του επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη τόσο στη Βουλή όσο και κατά τη συνέντευξή του στο One. Εκεί ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή είναι ταυτισμένη με την ήττα της ΝΔ και την απομάκρυνσή της από τα κυβερνητικά έδρανα, ενώ επέλεξε να σηκώσει το γάντι που του έριξε ο Χάρης Δούκας ενόψει του συνεδρίου και να μιλήσει παράλληλα ανοιχτά για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Μέτωπο» με την ατιμωρησία

Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για «ατιμώρητη ελίτ» και για μία κατηγορία οικονομικά και πολιτικά ισχυρών Ελλήνων, που βρίσκονται στο απυρόβλητο, δεν έρχεται σε κενό πολιτικό χρόνο. Το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία έχει ως προμετωπίδα της την κάθαρση, «μονοπωλεί» τμήμα των μέσων ενημέρωσης, ενώ η διαφαινόμενη συμμετοχή της στον πολιτικό στίβο «πολιορκεί» τις δημοσκοπήσεις.

Βέβαια, θα ήταν άδικο να χρεώσει κάποιος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι κρούει για πρώτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την ανάγκη θωράκισής τους.

«Δεν μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι θα έχουν πάντοτε ένα πλαίσιο ατιμωρησίας. Κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, “δεν πειράζει”. Κάνουν υποκλοπές με predator,  “δεν πειράζει”, δεν πληρώνει κανείς. Στη σύμβαση 717 της τηλεδιοίκησης, πάλι ο κ. Καραμανλής στο απυρόβλητο, ενώ έλεγε ότι τα τρένα κινούνται με ασφάλεια. Διώκονται όλοι οι υφιστάμενοί του, αλλά αυτός στο απυρόβλητο βάσει του άρθρου 86» σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ίδια ώρα ότι στόχος του «είναι κάποιοι να πληρώσουν».

Η απάντηση για το κόμμα της Καρυστιανού

Για το υπό ίδρυση κόμμα της κ. Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα επιχειρήσει να «δαιμονοποιήσει» τη συμμετοχή της στην πολιτική αρένα, ούτε πρόκειται να επενδύσει σε μία στρατηγική πόλωσης απέναντί της. «Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να μπει στην πολιτική. Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί πρώην πρωθυπουργοί έχουν δικαίωμα να κάνουν κόμματα ενώ έχουν κριθεί, και άνθρωποι που δεν έχουν κριθεί κι έχουν κάποιες απόψεις, -μπορεί να μην έχουν προγράμματα-, να θέλουν να μπουν στην πολιτική. Δεν κατάλαβα, είναι μια κλειστή κάστα;» διερωτήθηκε με νόημα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, εκτίμησε ότι άπαντες θα κριθούν για τον πολιτικό τους λόγο, τη συνέπεια και τις θέσεις τους. «Ας τους ακούσουμε όλους. Τι έχουμε να φοβηθούμε; Προσωπικά δεν έχω να φοβηθώ τίποτα» είπε μεταξύ άλλων.

Άλλωστε, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο συγκροτημένος προγραμματικός λόγος, το πολιτικό προσωπικό του κόμματος και το πολιτικό ήθος. Παράλληλα , θεωρούν ότι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει κάποια ιδεολογική συγγένεια με το κόμμα Καρυστιανού γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμούν και ότι δεν θα καταγράψουν ισχυρές απώλειες μετά τη δημιουργία του.

Το αγεφύρωτο χάσμα, οι ανεξάρτητες αρχές και το «καραμπινάτο κακούργημα» στις υποκλοπές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να υψώσει ακόμη περισσότερο τα αντιπολιτευτικά ντεσιμπέλ της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση, δείχνοντας ότι όχι απλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ότι πρόκειται για δύο ανταγωνιστικούς πόλους στο πολιτικό σύστημα.

Αιχμηρή ήταν η αναφορά του για τις ανεξάρτητες αρχές, επαναλαμβάνοντας ότι ο δρόμος που προτείνει είναι διαυγής και χωρίς υπόγειες συνεννοήσεις. Την ίδια ώρα μόνο τυχαίο δεν πρέπει να θεωρείται ότι επέλεξε να υψώσει ένα τείχος προστασίας γύρω από τον Χρήστο Ράμμο και τον Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Μάλιστα, για τον πρώτο έκανε λόγο για έναν άνθρωπο υψηλού κύρους που «άντεξε απέναντι στην κρεατομηχανή της Νέας Δημοκρατίας».

Όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξή του στο One, υπογραμμίζοντας ότι «ο τρόπος που εξελίσσεται η δίκη των υποκλοπών – ως πλημμέλημα βεβαίως – εκθέτει την ίδια τη δικαιοσύνη, διότι βλέπουμε τώρα να εμφανίζονται στοιχεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν να είναι πλημμέλημα, κάτι το οποίο είναι καραμπινάτο κακούργημα. Άρα, εδώ πρέπει να τα πούμε τα πράγματα ωμά: Υπάρχουν λειτουργοί της δικαιοσύνης απολύτως αξιόπιστοι που αγωνίζονται για την αλήθεια, για το δίκαιο. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν μια άλλη στρατηγική και αυτό υποβαθμίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στην ίδια τη δικαιοσύνη».

Η διαχωριστική γραμμή για το ρόλο του κράτους

Κατά την ομιλία του στην Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης «σφυροκόπησε» το γαλάζιο στρατόπεδο, βάζοντας σε πρώτο πλάνο το ζήτημα των μεταφορών αλλά και το αγροτικό. Με φόντο τη νέα σύμβαση με την hellenic train, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τις υποδομές ως «ασημικά προς εκποίηση». Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη ρευστότητα που επικρατεί στη σφαίρα της παγκόσμιας οικονομίας, εν μέσω μάλιστα γεωπολιτικών ανακατατάξεων, επισήμανε ότι οι υποδομές δεν αποτελούν απλά επενδύσεις αλλά «πυλώνες εθνικής κυριαρχίας».

Στην προκειμένη περίπτωση, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιλέγει να μην ενισχύσει τον δημόσιο έλεγχο και να μην ενσωματώσει ρήτρες πραγματικής λογοδοσίας. Επιλέγοντας να τραβήξει σαφή ιδεολογική γραμμή γύρω από το ρόλο του κράτους πάνω στην οικονομία, κατηγόρησε τον Μέγαρο Μαξίμου ότι επιλέγει να μετατρέψει κρίσιμες υποδομές από εργαλεία ασφάλειας και ανάπτυξης σε μηχανισμούς μεταφοράς ρίσκου στο δημόσιο και κέρδους στον ιδιώτη.

Το μήνυμα απέναντι στον Δούκα

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής ανασυγκρότησης επέλεξε να στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να απαντήσει δημόσια με αυστηρό τρόπο στον Χάρη Δούκα. Κατ’ αρχάς μέσω της επίθεσης που εξαπέλυσε απέναντι στη ΝΔ, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της στρατηγικής του για το ποια σχέση επιθυμεί να έχει με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από την άλλη, όσον αφορά την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων περί προκριματικών εκλογών για τα ψηφοδέλτια, ο ίδιος δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας:

«Το ΠΑΣΟΚ έκανε προκριματικές εκλογές μια φορά πριν από περίπου 30 χρόνια. (Όταν θες να κάνεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και θες να φέρεις ανθρώπους από την κοινωνία, δεν τους βάζεις στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουμε ψηφοδέλτια ανοιχτά στην κοινωνία και όχι ψηφοδέλτια που θα είναι προϊόντα κομματικών ανταγωνισμών, θα γίνει όπως έγινε και κάθε άλλη φορά τα τελευταία 30 χρόνια».

