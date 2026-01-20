Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Πολιτικό γεγονός γίνεται με το διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στέλνοντας σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Και αυτό, συνέχισε προς αποφυγή κάθε παρανόησης, «μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα. Σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, αλλά όχι την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά , η παιδεία, η υγεία».

Η παραίνεση, ωστόσο, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν πτόησε τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, που επιμένοντας στη στάση που κρατούν τον τελευταίο καιρό άσκησαν εκ νέου κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το κόμμα και μιλώντας για αποτυχημένη στρατηγική και κακή λειτουργία των οργάνων.

Τοποθετήσεις, που, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, διέρρευσαν στον Τύπο, ενισχύοντας την εικόνα εσωστρέφειας, η οποία για το περιβάλλον Ανδρουλάκη είναι ένα από τα βασικά βαρίδια που κρατούν την «βελόνα κολλημένη».

Η διαρροή στον Τύπο της τοποθέτησης του Χάρη Δούκα, που επιμένει να θέτει τη δική του ατζέντα (και) για το συνέδριο, παρά τις ξεκάθαρες απαντήσεις Ανδρουλάκη και τη δέσμευση ότι αποκλείει συνεργασία με τη ΝΔ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου – και όχι μόνο – που τον επέπληξε, σύμφωνα με καλές πληροφορημένες πηγές.

Ανδρουλάκης: Συνέδριο διεύρυνσης και συνεργασίες

«Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς«».

«Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως το «συζητάμε με άλλα κόμματα», κάτι που, όπως τόνισε, «πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά», σημαίνει ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ «θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου», στα οποία θα καλέσει «και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν».

Δούκας: Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε

«Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει», σημείωσε ο Χάρης Δούκας, στην παρέμβασή του, υποστηρίζοντας, μάλιστα, πως «η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται».

Παράλληλα, αφήνοντας εκ νέου αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανέφερε πως γι’ αυτό και επιμένει «στην αναγκαιότητα να λάβουμε συλλογικά σημαντικές αποφάσεις, προτού έρθουμε αντιμέτωποι με μία μη αναστρέψιμη κατάσταση».

«Το συνέδριο μας πρέπει να είναι λυτρωτικό. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρο: Είμαστε υπέρ της προοδευτικής διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ;», ρώτησε, παρότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει με ένα ξεκάθαρο «ναι» σε αυτή την ερώτηση.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, ωστόσο, επέμεινε, λέγοντας ότι «πρέπει να απαντήσουμε καθαρά και χωρίς ‘ναι μεν αλλά’. Το ‘ναι’ στην προοδευτική διακυβέρνηση που καλείται να υπερψηφίσει το συνέδριο δεν είναι παρά η επιβεβαίωση της ιστορικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ από τη γένεσή του μέχρι σήμερα. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει καθαρές κατευθύνσεις και θα αντιδράσει σε υπεκφυγές», όπως είπε.

Και προσέθεσε ότι «υπάρχει όμως και άλλος ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η καθαρή απόφαση για το μεγάλο ‘όχι’ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ να εκφυλιστεί σε ένα απλό ‘bullet’, σε κάποιο σημείο μιας πολιτικής διακήρυξης» – μία απόφαση την οποία, επίσης, έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Δούκας ζήτησε «ξεχωριστή απόφαση, για να είναι άκρως δεσμευτική για οποιοδήποτε σενάριο βρούμε μπροστά μας. Αυτή πρέπει να είναι η κεντρική πολιτική στρατηγική μας».

«Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση», σημείωσε καταληκτικά, προκαλώντας αντιδράσεις.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Δούκας προκάλεσε την ενόχληση και του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς πρότεινε τα μέλη του κόμματος να μπορούν «να επιλέγουν παράλληλα με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κινήματος τους υποψηφίους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέσω της διενέργειας προκριματικών εκλογών».

«Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα», του απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Δούκα να ανταπαντά, σύμφωνα με πληροφορίες, «αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».

Έντονη ενόχληση Διαμαντοπούλου για τη διαρροή Δούκα

Μεγάλη ένταση επικράτησε στην αίθουσα της συνεδρίασης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, όταν σημεία της ομιλίας του Χάρη Δουκα διέρρευσαν σε μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα, πρώτη η Αννα Διαμαντοπουλου, δείχνοντας στο κινητό της την διαρροή, άσκησε έντονη κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ φέρεται να του είπε: «Τι ειναι αυτά που κάνεις;

Είμαστε τόσοι εδώ. Εδώ δεν είναι μια δημόσια συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση πολιτικού οργάνου».

Απο την πλευρά του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δούκας απάντησε ότι οι απόψεις του δεν ειναι κρυφές.

Έντονη κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων άσκησε και ο πρόεδρος τηε ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Διαμαντοπούλου: Ανάγκη σκιώδους κυβέρνησης

Κατά τα λοιπά, η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε ως «πολύ καλή τη συζήτηση για τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς εξελίξεις, το αγροτικό και την πορεία προς το συνέδριο», σημειώνοντας ότι κατατέθηκαν διαφορετικές απόψεις.

Εκτίμησε ότι οι Σοσιαλιστές στην Ευρώπη έχουν εξαιρετική ευκαιρία να αλλάξουν στρατηγική. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, τάχθηκε υπέρ της θέσης οι ευρωσοσιαλιστές να προτείνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβουλιο να ενεργοποιήσει το όργανο αντί-εξαναγκασμού εφαρμόζοντας

αντίμετρα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφορικά με την στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για την ανάγκη «σκιώδους κυβέρνησης», ενώ ειδική αναφορά έκανε στις μεγάλες προτεραιοτητες που πρέπει να έχει το κόμμα στην Αττική, συνδυάζοντας θέσεις και δράσεις.

Γερουλάνος: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει – Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων

Τις δικές του διαφωνίες με τη στρατηγική Ανδρουλάκη διατύπωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, ζητώντας «να συνεδριάζουμε συχνά».

Παράλληλα, ζήτησε να διεξαχθεί διάλογος για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και με άλλες δυνάμεις, ενώ έκανε λόγο για «ανοιχτές διαδικασίες» και ένα μεγάλο και δημοκρατικό συνέδριο, τονίζοντας πως «έτσι θα φέρουμε κόσμο, σε ένα συνέδριο που είναι ανοιχτό».

Ο κ. Γερουλάνος μίλησε και για την ανάγκη ηλεκτρονικού μητρώου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν μπορεί η ΝΔ να είναι με ηλεκτρονικό μητρώο και εμείς με τεφτέρια».

Μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Γερουλάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Παύλου Γερουλάνου, καθώς ο δεύτερος φέρεται να είπε πως «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων».

«Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;», τον ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Γερουλάνο να απαντά πως εκφράζει την αγωνία του και να ζητά να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε, ωστόσο, πως «όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ», με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να επιμένει, λέγοντας «εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».