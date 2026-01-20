ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία του πρωτογενούς τομέα έκρουσε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), ξεκαθαρίζοντας ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση θα ακολουθήσει τον δικό της δρόμο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε τις κυβερνητικές αποφάσεις, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα η παράταξη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων «χωρίς λαϊκισμό, με προτάσεις».

Όπως υπογράμμισε το κόμμα «αγκάλιασε» τις κινητοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να «αγκαλιάζει» βίαιες και ακραίες ενέργειες. «Είμαστε ένα σοβαρό θεσμικό κόμμα αλλά δεν μπορεί να μην βλέπουμε την καταστροφή της υπαίθρου» τόνισε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι «χωριά ερημώνουν, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το επάγγελμα, πολύ μεγάλες εκτάσεις μένουν ακαλλιέργητες και η χώρα κινδυνεύει. Είναι ένας εθνικός κίνδυνος η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα».

Θα καταθέσει δική του πρόταση στη Βουλή

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συζήτηση στη βουλή για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, η Χαριλάου Τρικούπη θα σταθεί απέναντι στην κυβερνητική πρόταση, εκτιμώντας ότι ο διάλογος που προκρίνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι προσχηματικός. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, πρόκειται να καταθέσει δική του πρόταση για Εθνικό διάλογο.

Συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, «με σαφή δομή , αποστολή και χρονοδιάγραμμα», που θα συμμετέχουν τόσο επιστήμονες όσο και εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Σημειωτέον ότι την τελική απόφαση για το εάν θα συμμετέχει στην επιτροπή που προτείνει η κυβέρνηση, θα λάβει η Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Πάντως, ο κ. Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του, έκανε ειδική αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για τον πυρήνα της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα από τις υπόλοιπες 26, που δεν έχει αναπτυξιακό οργανισμό του πρωτογενούς τομέα. «Τον χρεοκόπησαν ηθικά και οικονομικά και τους έβαλε σε επιτήρηση η Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα κάνουν μια ευρωπαϊκή εξαίρεση, να είναι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας υπεύθυνος για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα; Που αλλού έχουν γίνει;» διερωτήθηκε με καυστικό ύφος.

Για το κόστος παραγωγής και την ενέργεια επανέλαβε την πάγια θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης στους παραγωγούς. «Δηλαδή θα αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη να κάνει διανομή του ενεργειακού χώρου και να μας πει ‘’ελάτε να συζητήσουμε’’ τι; Για το ποιες καλλιέργειες χρειάζεται η Ελλάδα; Ας μας το πουν οι επιστήμονες» τόνισε.