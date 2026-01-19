Στην συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, αλλά και στο θέμα που έχει προκύψει με την Γροιλανδία, αναφέρθηκε σήμερα Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι: «Στις εκλογές ψηφίζουμε αν θέλουμε κυβέρνηση με πολιτική αλλαγή και σταθερότητα, με πρόγραμμα και λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει προοδευτικό πρόγραμμα και τα πρόσωπα να το υλοποιήσουν», είπε.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς τον ισπανικό λαό για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία.

Τι είπε ο Ανδρουλάκης για την συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι οι κινητοποιήσεις των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα είχαν τη στήριξη της κοινωνίας γιατί οι πολίτες συμμερίζονται τις αγωνίες του και τα προβλήματά τους που οδηγούν σε ερήμωση της υπαίθρου.

«Αν βλέπατε ότι οι “γαλάζιοι” του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στήριξη των πολιτικών, επέτρεψαν να φαγωθούν εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη σας και από την τσέπη κάθε τίμιου παραγωγού, δεν θα αντιδρούσατε; Όταν βλέπετε να η πράσινη ενεργειακή μετάβαση σε όλη την Ευρώπη να μεταφράζεται και σε ενεργειακές κοινότητες αγροτών, κτηνοτρόφων, συνεταιρισμών με αποτέλεσμα φθηνό ρεύμα στην παραγωγή αλλά κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα όπου τα πήραν όλα, -τα περισσότερα-, οι ολιγάρχες; Όταν βλέπετε να έχουν αυξηθεί 20-30-40% συντελεστές παραγωγής και το πρόγραμμα νέων αγροτών από 17.000 αιτήσεις να συρρικνώνεται στις 6.000 σε τρία χρόνια, γιατί οι νέοι πια δεν μπαίνουν στο επάγγελμα, τι θα κάνατε; Θα καθόσασταν σπίτι σας;» αναρωτήθηκε.

Μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της μεγάλης διασποράς της ευλογιάς και της καταστροφής πολύ μεγάλου μέρους του ζωικού κεφαλαίου της χώρας: «Ευλογιά έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα. Πρώτη φορά έχει τέτοια διασπορά. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Υπάρχουν παράνομες ελληνοποιήσεις. Δεν μπλόκαραν όσο γρήγορα θα έπρεπε τις περιοχές. Και, βέβαια, δεν αξιοποίησαν ούτε το εμβόλιο για τοπικούς εμβολιασμούς. Τι θα πει λοιπόν σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στους κτηνοτρόφους;»

Επιπλέον, έκανε αναφορά στην αλληλογραφία Κομισιόν και υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ήρθε στη δημοσιότητα από τις πρωτοβουλίες της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ε. Λιακούλη, και για την οποία η κυβέρνηση αποφεύγει να μιλήσει.

«Έχουμε αλληλογραφία του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τους τοπικούς εμβολιασμούς ως μέτρο ανάσχεσης της ευλογιάς. Άρα, τι μας λένε τώρα; Ρωτώ τον κ. Μητσοτάκη από την εκπομπή σας: Δεν γνωρίζει την ύπαρξη αυτή της αλληλογραφίας; Και αν την γνωρίζει γιατί δεν απαντά τόσο καιρό στα ερωτήματα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και σε μένα; Γιατί έχει κάνει αυτή την επιλογή καταστρέφοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα; Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χρεοκοπήσει.

Για την Γροιλανδία

Ερωτηθείς για τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τη Γροιλανδία, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «ο κ.Τραμπ δεν ήρθε τώρα, έχει ξαναβγεί πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη δεν προετοιμάστηκε, ενώ είχε πριν από λίγα χρόνια την εμπειρία μιας αποσταθεροποιητικής πολιτικής από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα που αφορούσαν την κλιματική αλλαγή, την στρατηγική του κόσμου απέναντι στο διεθνές δίκαιο».

Εξηγώντας επιπλέον ότι η Ευρώπη όφειλε να έχει κινηθεί στην κατεύθυνση «αυτονομίας σε επίπεδο ευρωστρατού και εξωτερικής πολιτικής, αυτονομίας σε επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας, ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης ώστε να μην είναι εξαρτώμενη ενεργειακά από τη Ρωσία, στρατιωτικά από τις ΗΠΑ και παραγωγικά σε ένα βαθμό από την Κίνα.

«Η ηγεσία της Ευρώπης και η κυρία φον ντερ Λάιεν έχει δείξει αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν ώθησε μπροστά το όραμα της ενωμένης Ευρώπης» είπε αρχικά.

«Και να το βάλω και σ’ ένα άλλο περιβάλλον: Τελικά το συμφέρον μας ως μια χώρα της περιφέρειας που έχουμε απέναντί μας μια αναθεωρητική δύναμη, την Τουρκία που και αυτή θέλει να αλλάξει τη γεωπολιτική της ισχύ και δημιουργεί συνεχώς συνθήκες αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περιοχής, δεν μας συμφέρει η Ευρώπη να αποκτήσει ένα ενιαίο δόγμα ασφάλειας; Αλλά με εργαλεία, όχι στη θεωρία. Άρα, ευρωστρατό και κοινή εξωτερική πολιτική. Μας συμφέρει», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.