Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει
Πολιτική Γραμματεία 13 Φεβρουαρίου 2026, 16:00

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος. «Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές», τόνισε με έμφαση.

Εσωκομματικά μηνύματα εν όψει συνεδρίου έστειλε κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι κάποιοι «πρέπει να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο «κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας»».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Ανδρουλάκης απήντησε στην κριτική που δέχεται για τη μη λειτουργία των οργάνων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. « Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα», τόνισε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση.

Όσον αφορά τα της εκλογής συνέδρων, υπογράμμισε πως «πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;».

Ακόμη, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σε βεντάλια ζητημάτων της πολιτικής επικαιρότητας, όπως και για την επερχόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σημεία από την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Για τη συνάντηση Κ. Μητσοτάκη-Ρ.Τ. Ερντογάν

Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς όμως αυταπάτες. Τι σημαίνει χωρίς αυταπάτες; Προφανέστατα, χαιρετίζουμε το καλό κλίμα της συνάντησης. Αλλά, εδώ υπάρχουν θέματα ανοικτά, όπως το καλώδιο. Ακούσαμε κάποια εξέλιξη; Θα ποντιστεί το καλώδιο; Διότι, σήμερα, σε τηλεοπτική παρουσία του ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Θεοχάρης, είπε ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κύπρος. Πρέπει να τοποθετηθεί σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών και η Νέα Δημοκρατία, αν εν τέλει μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν η γραμμή είναι ότι το καλώδιο δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη θεώρηση, την οποία καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ και για την οποία πρέπει να τοποθετηθεί η κυβέρνηση σήμερα.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση

Το Σύνταγμα δεν είναι μόνο να το αλλάζεις και να το βελτιώνεις. Πάνω από όλα, είναι να το σέβεσαι. Και πρέπει στην πορεία προς το συνέδριο να συζητήσουμε σε βάθος τι σημαίνει ποιότητα δημοκρατίας και τι σημαίνει καλό Σύνταγμα. Για μένα, καλό Σύνταγμα είναι αυτό που προστατεύει την ποιότητα δημοκρατίας από τον χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να εξαρτάται η ποιότητα δημοκρατίας της χώρας, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ποιότητα λειτουργίας της Βουλής από το χαρακτήρα και τη στρατηγική του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Και, νομίζω, αυτό είναι το επίδικο πάνω στο οποίο πρέπει όλοι μας με σαφήνεια να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Τα ζήσαμε με τον κ. Τσίπρα, τα ζήσαμε και με τον κ. Μητσοτάκη. Σε καμία των περιπτώσεων και κανένας αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, από τον ιδρυτή μας μέχρι σήμερα, ουδέποτε παίξαμε επικίνδυνα παιχνίδια με τη δημοκρατία εις βάρος του ελληνικού λαού και εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η ηθική και αξιακή μας διαφορά.

Για την οικονομία

Η ανάπτυξη θα πέσει στο 0,7% το 2027. Αυτό δείχνει ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη με πολύ μεγάλες επιπτώσεις για την κοινωνία.

Για τον πρωτογενή τομέα

Πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να αποκτήσει σύγχρονα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, και τον κατάκλεψαν και τον χρεοκόπησαν και τον έβαλαν υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και τώρα τον οδηγούν ξανά στην απόλυτη απαξίωση εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Αυτά, λοιπόν, είναι θέματα τα οποία με την πρωτοβουλία μας θέλουμε να μπουν ισχυρά στο δημόσιο διάλογο.

Για την υπόθεση του Βασίλη Γιαϊλαλί

Βλέπετε ότι δεν έχει κλείσει το θέμα της αίτησης ασύλου. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας αγωνιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, άρα κινδυνεύει εάν επιστρέψει στη γειτονική χώρα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων του και πρέπει να μην υπάρξει απόρριψη στο αίτημα ασύλου.

Για το συνέδριο

Σκληρό μήνυμα Ανδρουλάκη στην ΚΟΕΣ: Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media. Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο «κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας».

Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε.

Ακούω να λέγεται ‘μα, συνεδριάζουν τα όργανα;’. Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα.

Και πάω στην ουσία. Θέλουμε ανοικτό συνέδριο; Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε σήμερα: 4.000 εκλεγμένοι συν τον απόδημο. Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων -αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω.

Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;

Και πάμε στην κατανομή καθαυτή. Η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του. Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας. Δηλαδή:

Στη Νότια Αθήνα, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, -έναν μεγάλο δήμο-, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαΐου του 2023 3.500, στις δεύτερες του 2023 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισαν ΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές.

Δίνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί προτείνω αυτήν τη λύση.

Βριλήσσια: Πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές. Ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι.

Φιλοθέη: Πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600.

Κάνουμε έναν δίκαιο κανόνα, να τον βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Που δεν είναι για να ευνοήσουν την περιφέρεια. Είναι γιατί υπάρχουν δήμοι που θα αδικηθούν κατάφωρα στο ίδιο το λεκανοπέδιο.

Για τη διεύρυνση

Και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά έφερε βουλευτές εν ενεργεία και άλλα στελέχη και τώρα έγινε το ίδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό. Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτόν τον αγώνα, να έρθει. Με τον ίδιο τρόπο που έρχονταν και στελέχη τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι τώρα μπορούμε, όπως μπορούσαμε και παλαιότερα.

