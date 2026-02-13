ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων

Με καταγεγραμμένες τις διαφωνίες επί των πολιτικών και οργανωτικών θεμάτων του συνεδρίου, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία του προσυνεδριακού του διαλόγου. Στη χθεσινή συνεδρίαση της οργανωτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) δεν έλειψαν οι εντάσεις μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Εν τέλει, σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας η εκλογή συνέδρων θα γίνει με βάση τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το κόμμα σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές.

Οι τελικές «πινελιές» στις αποφάσεις του Κινήματος θα μπουν την Παρασκευή, που συνεδριάζει εκ νέου η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ και την Κυριακή κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Οι δύο κρίσιμες διαφωνίες

Στη χθεσινή συνεδρίαση δύο ήταν οι βασικές διαφωνίες. Η πρώτη αφορούσε τον τρόπο που θα οριστούν τα αριστίνδην μέλη του συνεδρίου. Οι εκπρόσωποι Δούκα, Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου ζήτησαν διευκρινήσεις σε σχέση με το πλαίσιο διορισμού των «ex-officio» μελών.

Η δεύτερη και σημαντικότερη διαφωνία καταγράφηκε γύρω από τον τρόπο εκλογής συνέδρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη αντίθεσή τους με την πρόταση της πλειοψηφίας εξέφρασαν μεταξύ άλλων η Χαρά Κεφαλίδου, ο Κώστας Πανταζής, η Τόνια Αντωνίου, ο Θόδωρος Μαργαρίτης, ο Στέφανος Παραστατίδης κ.α.

Το «αγκάθι» της εκλογής συνέδρων

Η Χαρά Κεφαλίδου, που ανήκει στο «μπλοκ» της Άννας Διαμαντοπούλου, υποστήριξε ότι το 2022 η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη ζητούσε εκλογή συνέδρων με βάση τον αριθμό των μελών που είχαν ψηφίσει στις προεδρικές εσωκομματικές εκλογές (2021). Στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται πως κινήθηκε και ο Κώστας Πανταζής, που εκπροσωπούσε τον Παύλο Γερουλάνο.

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό το συνέδριο, σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας, το μέτρο εκλογής συνέδρων θα προκύψει με βάση τον αριθμό των ψηφοφόρων που έριξαν στις πρόσφατες κάλπες το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως, η πλευρά της πλειοψηφίας επιμένει ότι η απόφαση που ελήφθη «αδυνατίζει» τους εσωκομματικούς μηχανισμούς και δίνει προτεραιότητα στο κόσμο της παράταξης. Από την άλλη, οι πλευρές Δούκα, Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου επιμένουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση ευνοεί αποκλειστικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε, «πριμοδοτεί» τις οργανώσεις της περιφέρειας, στις οποίες έχει ισχυρότερο έρεισμα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μάλιστα, η κριτική της μειοψηφίας επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στο Ηράκλειο της Κρήτης, που αποτελεί και «προπύργιο» του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, όπως υποστηρίζουν στελέχη της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις οργανωτικές λίστες του κόμματος, τα μέλη του Ηρακλείου της Κρήτης είναι περισσότερα από αυτά της Α΄ Αθήνας. Κατ’ επέκταση το επιχείρημα ότι η απόφαση ενισχύει την παρουσία των «ανδρουλακικών», κατά τους ίδιους, δεν ευσταθεί. Παράλληλα, σημειώνουν ότι στα τρία προηγούμενα συνέδρια του Κινήματος οι σύνεδροι από την Α’ Αθήνας ήταν λιγότεροι από αυτούς του Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, υπάρχουν δήμοι στους οποίους τα μέλη είναι περισσότερα από αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές.

Διαρροή με αιχμές

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στις διαρροές που υπήρξαν από την οργανωτική επιτροπή της ΚΟΕΣ. «Με έκπληξη παρατηρούμε ανακύκλωση τίτλων περί «εμφυλίου» στο ΠΑΣΟΚ» σχολίαζαν κομματικές πηγές. Στη συνέχεια, άφησαν αιχμές κατά του Χάρη Δούκα λέγοντας ότι «με την ίδια έκπληξη βλέπουμε να διακινείται η ψευδής είδηση ότι η κατανομή των συνέδρων σε κάθε δήμο της χώρας θα γίνει με κάποιον αλγόριθμο».

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η απόφαση κατανομής των συνέδρων με βάση τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το ΠΑΣΟΚ σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές αποτελεί «απόλυτη ευθυγράμμιση με τις επιλογές της κοινωνίας, για να μην αφεθεί χώρος σε παρωχημένες μηχανιστικές πρακτικές». Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισαν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «προχωρά σε ένα Συνέδριο με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σε ένα πολιτικό γεγονός αφετηρία της μάχης που θα δώσουμε στις επόμενες εκλογές για την πολιτική αλλαγή».

Ο οδικός χάρτης του επόμενου διαστήματος

Μετά από σχεδόν 140 προσυνεδριακές εκδηλώσεις το ΠΑΣΟΚ πορεύεται προς το συνέδριο της 27ης Μαρτίου και όπως όλα δείχνουν ο προσυνεδριακός διάλογος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Μετά τη συνεδρίαση της ολομέλειας της ΚΟΕΣ την Κυριακή, πρώτος κόμβος είναι η ενεργοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμα διαβούλευσης του κόμματος. Εκεί τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις του στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου.

Στη συνέχεια, ο σχεδιασμός που προτείνεται προβλέπει την ενεργοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας διαβούλευσης και κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το συνέδριο της Παράταξης.

Η πρόταση που θα κατατεθεί, εκτός απροόπτου, προς έγκριση την Κυριακή, προβλέπει ότι οι εκλογές συνέδρων θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή. Δεν αποκλείεται ο αριθμός των συνέδρων να πλησιάσει τους 4.000 (τοπικές οργανώσεις, οργανώσεις απόδημου ελληνισμού, σύνεδροι συνδικαλιστικού και επιστημόνων).