Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 21:01
Τραγική κατάληξη για τον 55χρονο αγνοούμενο – Βρέθηκε νεκρός στο Μαρούσι
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
10 Φεβρουαρίου 2026, 23:46

ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Συνδικαλιστική… εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ όσο συνεχίζεται ο έντονος δημόσιος διάλογος για την υπόθεση της διαδρομής χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς. Μια υπόθεση που στο επίκεντρό της βρίσκεται ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια και την ΠΑΣΚΕ να απαντά έτοιμη για όλα

Η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Οι αποκαλύψεις του in είναι διαφωτιστικές και περιγράφουν τον τρόπο που διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη φερόμενη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Προειδοποιητικές «βολές» από το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας την «αδήριτη ανάγκη» για «ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος» για «να αποτινάξει τη ‘σκουριά’ που το βαραίνει και να υπερασπιστεί δικαιώματα και κατακτήσεις».

Όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λαμβάνοντας σαφείς αποστάσης από τον Γιάννη Παναγόπουλου.

«Σήκωσε το γάντι» η ΠΑΣΚΕ

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Δικτύου η ΠΑΣΚΕ «σήκωσε το γάντι» και ανέβασε τους τόνους λαμβάνοντας θέση υπέρ του Γιάννη Παναγόπουλου, απειλώντας με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, με μια επιστολή που αποδέκτη έχει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του ‘συνδικαλιστικού δικτύου’ του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ» αναφέρει εισαγωγικά τραβώντας το «μαχαίρι από το θηκάρι».

«Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του ‘δικτύου’ και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της ‘νομιμοποίησης’ και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει έστω και μια αμυχή με διασπαστικές ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα», προσθέτει μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας τους τόνους κατακόρυφα.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΑΣΚΕ:

«Σύντροφε Πρόεδρε,

Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του “συνδικαλιστικού δικτύου” του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ. Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.

Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα “κατηγορείται”, συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

 Απέναντί τους οι ελάχιστοι θα βρουν αρραγή και ενωμένη την παράταξή μας. Μια παράταξη που, σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού, πιστεύει στο κράτος δικαίου, πιστεύει στους θεσμούς, πιστεύει στα στοιχειώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο δεν είμαστε «σκουριά». Εκλεγόμαστε σε ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Σκουριά είναι αυτοί που επιχειρούν να θέσουν τα συνδικάτα και την παράταξή μας στην υπηρεσία τους μιας και οι ίδιοι μόνο ως διορισμένοι «επιτυγχάνουν».
Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του «δικτύου» και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της «νομιμοποίησης» και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΜΥΧΗ με ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
10.02.26

Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου - Τέσσερα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύνταξη
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο 'όχι' σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
10.02.26

Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου - Τέσσερα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύνταξη
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
10.02.26

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία
10.02.26

Αλβανία: Διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης – Συγκρούσεις με την αστυνομία

Ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην Αλβανια ήταν: «Ράμα φύγε, αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στα κυβερνητικά κτίρια.

Σύνταξη
