Συνδικαλιστική… εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ όσο συνεχίζεται ο έντονος δημόσιος διάλογος για την υπόθεση της διαδρομής χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς. Μια υπόθεση που στο επίκεντρό της βρίσκεται ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια και την ΠΑΣΚΕ να απαντά έτοιμη για όλα

Η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Οι αποκαλύψεις του in είναι διαφωτιστικές και περιγράφουν τον τρόπο που διαμορφώθηκε ένα θεσμικό και διαχειριστικό πλαίσιο που επέτρεπε τη φερόμενη διασπάθιση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Προειδοποιητικές «βολές» από το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας την «αδήριτη ανάγκη» για «ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος» για «να αποτινάξει τη ‘σκουριά’ που το βαραίνει και να υπερασπιστεί δικαιώματα και κατακτήσεις».

Όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λαμβάνοντας σαφείς αποστάσης από τον Γιάννη Παναγόπουλου.

«Σήκωσε το γάντι» η ΠΑΣΚΕ

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Δικτύου η ΠΑΣΚΕ «σήκωσε το γάντι» και ανέβασε τους τόνους λαμβάνοντας θέση υπέρ του Γιάννη Παναγόπουλου, απειλώντας με αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, με μια επιστολή που αποδέκτη έχει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του ‘συνδικαλιστικού δικτύου’ του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ» αναφέρει εισαγωγικά τραβώντας το «μαχαίρι από το θηκάρι».

«Εάν αυτό το παρακομματικό σύστημα του ‘δικτύου’ και του επικεφαλής τους συνεχίσει να τυγχάνει της ‘νομιμοποίησης’ και της εύνοιας του ΠΑΣΟΚ -που εμείς με το γραμματέα της παράταξής μας υπηρετήσαμε ανιδιοτελώς όλα τα δύσκολα χρόνια- επιχειρήσει να κάνει έστω και μια αμυχή με διασπαστικές ενέργειες εναντίον της παράταξης και του ψηφοδελτίου μας, στο εργατικό κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) στο οποίο ηγείται ο σ. Κ. Κουλούρης σας δηλώνουμε ότι θα θεωρήσουμε ότι όχι απλά δεν είμαστε αρεστοί αλλά και ως προτροπή ν’ αποχωρήσουμε από το κόμμα, στο οποίο γαλουχηθήκαμε πολιτικά και συνδικαλιστικά και να δώσουμε την επιστολή αυτή στη δημοσιότητα», προσθέτει μεταξύ άλλων, ανεβάζοντας τους τόνους κατακόρυφα.

Ολόκληρη η επιστολή της ΠΑΣΚΕ:

«Σύντροφε Πρόεδρε,

Με κατάπληξη και οργή διαβάσαμε την ανακοίνωση του “συνδικαλιστικού δικτύου” του ΠΑΣΟΚ, μιας περίπου μονοπρόσωπης οργάνωσης που δεν συνεδριάζει ποτέ. Κατάπληξη, διότι έσπευσε να υιοθετήσει τα ψευδέστατα στοιχεία ενός non paper που έντεχνα διακίνησαν στα ΜΜΕ παραθεσμικοί παράγοντες που συνεργάστηκαν με πανίσχυρους επιχειρηματικούς κύκλους στο χώρο της κατάρτισης.

Οργή, διότι ενώ υποκριτικά επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας, στην ουσία δίκασε και καταδίκασε τον νόμιμα εκλεγμένο επικεφαλής της ΓΣΕΕ και της παράταξής μας, χωρίς καν να περιμένει για να ακούσει την αναλυτική τοποθέτησή του για όσα “κατηγορείται”, συμμετέχοντας έτσι σε ένα άνευ προηγουμένου λιντσάρισμα, σε μια δολοφονία χαρακτήρα, σε έναν δημόσιο κανιβαλισμό που δεν στοχεύει μόνο στο πρόσωπο, αλλά στα συνδικάτα, προκειμένου να ευνοηθούν πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.