Συνεχίζεται ο έντονος δημόσιος διάλογος για την υπόθεση της διαδρομής χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς. Μια υπόθεση που στο επίκεντρό της βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, μετά τη εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα

Η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Το ΠΑΣΟΚ έθεσε σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Ανάγκη για ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος»

Με τη «σκόνη» να μην έχει κάτσει ακόμα το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας την «αδήριτη ανάγκη» για «ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή του προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρές αξιόποινες πράξεις, αποτελούν απλά την κορυφή του παγόβουνου σε μια πραγματικότητα που φωνάζει καιρό τώρα: «Δεν πάει άλλο». Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να επαναθεμελιωθεί εκ βάθρων, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Με βαθιά επίγνωση της αδράνειας και των στρεβλώσεων, που επηρεάζουν και τέμνουν οριζόντια το σύνολο των συνδικαλιστικών δυνάμεων της χώρας, με αυτοκριτική διάθεση αλλά και πίστη στις αρχές και τις αξίες που ορίζουν τη δράση μας, οφείλουμε τώρα να υψώσουμε ένα τείχος υπεράσπισης του συνδικαλιστικού κινήματος, της ιστορίας του και των αγώνων του», σημειώνει το Δίκτυο.

«Απέναντι στις δυνάμεις της συντήρησης, απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν αξιοποιώντας τα τελευταία γεγονότα, να σπιλώσουν και να κατασυκοφαντήσουν το θεσμό του συνδικαλιστικού κινήματος, την ιστορία του και όλους τους συνδικαλιστές, είμαστε υποχρεωμένοι να υψώσουμε την φωνή μας. Ο συνδικαλισμός είναι ένα από τα βάθρα της Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Οι πρακτικές, οι μέθοδοι και τα «ολισθηρά μονοπάτια», που ενδεχομένως βάδισαν οι λίγοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να εκμηδενίσουν τους αγώνες και τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων. Απέναντι στις εφαρμοζόμενες αντεργατικές πολιτικές της Κυβέρνησης, είναι αδήριτη η ανάγκη το συνδικαλιστικό κίνημα να αναγεννηθεί, να αποτινάξει τη «σκουριά» που το βαραίνει και να υπερασπιστεί δικαιώματα και κατακτήσεις», προσθέτει.

«Έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος»

Στο ΠΑΣΟΚ δηλώνουν «εμφατικά παρόντες» σημειώνοντας πως η «κυβέρνηση για ακόμη φορά είναι εκτεθειμένη και υπόλογη όχι μόνο γιατί επέλεξε να μην κάνει κανένα έλεγχο αλλά με τις πελατειακές και αδιαφανείς επιλογές της οδήγησε στη διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Δεν προστάτευσε τους ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους».

Καλεί μάλιστα την κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη και τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς «να δώσουν εξηγήσεις με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία».

Για το ΠΑΣΟΚ «τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για μια ουσιαστική αναγεννητική ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή την κατεύθυνση η επανίδρυση της Παράταξής μας είναι αναγκαία συνθήκη».

Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζει πως «σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας είναι όμως αυτονόητο ότι «συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αμαυρώσει την Παράταξή μας δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία» και υπογραμμίζει πως «η ανάγκη και η ώρα για ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα».

Δηλώνουν πως έχουν «τραβήξει διαχωριστική γραμμή από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοτελείς πρακτικές, που αμαυρώνουν τους αγώνες των εργαζομένων και της Ελληνικής Κοινωνίας για μια καλύτερη ζωή και καλούν «σε συμπαράταξη όλες τις υγιείς, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις του συνδικαλιστικού κινήματος που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών».