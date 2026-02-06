Ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ, το ΠΑΣΟΚ και το παρασκήνιο πριν τη διαγραφή

«Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια». Η συγκεκριμένη παροιμία φαίνεται πως επιβεβαιώνεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαπιστώνουν ότι το πρόβλημα στα μάτια της κοινής γνώμης είναι διπλό.

Από τη μία πλευρά, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών για υπόθεση διαφθοράς.

Από την άλλη, το συγκεκριμένο στέλεχος είναι ο επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Στην πράξη, το γεγονός, ανεξαρτήτως έκβασης, έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των αρνητικών όψεων ενός απαξιωμένου συνδικαλιστικού κινήματος.

Η συγκυρία μάλιστα είναι τραγική εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι πριν από λίγες ημέρες, 5 εργάτριες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, ενώ, δημόσια, έγινε πολύς λόγος για το ότι τα τοπικά συνδικάτα πάλευαν μόνα τους για να γίνουν εκλογές στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

Τα κρίσιμα ζητήματα

Αυτοί που γνωρίζουν από πρώτο χέρι γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις θέτουν σειρά ζητημάτων γύρω από την υπόθεση Παναγόπουλου και την στάση του ίδιου στο ΠΑΣΟΚ.

Έχει σημασία το πολιτικό «timing» της υπόθεσης για την αξιωματική αντιπολίτευση; Η απάντηση είναι προφανής με βάση τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή και στους χώρους εργασίας.

Όσον αφορά το εσωκομματικό τοπίο, ο «εκπρόσωπος της εργατικής τάξης» κατηγορείται ότι είχε «χαρίσει» την ΟΤΟΕ στη Δεξιά πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι ανύπαρκτες. Σημειωτέον ότι ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ επέλεξε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές να μην πάρει θέση υπέρ κάποιου υποψηφίου, κρατώντας τις αποστάσεις του.

Άραγε πώς επηρεάζουν την κυβέρνηση οι πληροφορίες που έφταναν ήδη από την Πέμπτη το μεσημέρι στα δημοσιογραφικά γραφεία, για εμπλοκή προσώπου που μεταπήδησε από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία και βρέθηκε επί σειρά ετών σε θέση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ενώ μέχρι και πριν λίγες ώρες ήταν τοποθετημένη σε θέση κλειδί;

Είναι αξιοσημείωτο ότι η υπόθεση Παναγόπουλου συνέπεσε με την ακρόαση των κοινωνικών εταίρων στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή πραγματοποιήθηκε με φόντο το εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα» αλλά και τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι από τους 8 φορείς που προσκλήθηκαν στην επιτροπή οι 6 ήταν εργοδοτικοί.

Στην πραγματικότητα, χωρίς όλα τα παραπάνω να μπαίνουν στο «μίξερ», οι χρονικές συμπτώσεις παράγουν για την αξιωματική αντιπολίτευση μία δυσάρεστη αλληλουχία γεγονότων.

Ο Παναγόπουλος και η ΟΤΟΕ

Ήταν Φεβρουάριος του 2025 όταν η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του ΠΑΣΟΚ είχε διαγράψει από το Κίνημα τον Θανάση Σταθόπουλο. Ο «πράσινος» συνδικαλιστής είχε εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ με άλλη παράταξη από την επίσημη του Κινήματος. Μάλιστα, είχε συμβάλει στο να βρεθούν οι εκπρόσωποι της ΝΔ για πρώτη φορά μετά το 1990 στην κεφαλή του συνδικάτου. Τότε, το κλίμα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ ήταν πολεμικό με τα στελέχη του κόμματος να καταλογίζουν ευθύνες στον ίδιο τον Γιάννη Παναγόπουλο, καθώς ο Σταθόπουλος ανήκε στα «πρωτοπαλίκαρά» του. Έτσι τουλάχιστον τον χαρακτήριζαν αρκετοί στη Χαριλάου Τρικούπη. Κομματικές πηγές σχολίαζαν με καυστικό ύφος στο in ότι το σενάριο διαγραφής του προέδρου της ΓΣΕΕ είχε πέσει και τότε στο τραπέζι. Ωστόσο, ο «ισόβιος» πρόεδρος σώθηκε την τελευταία στιγμή γιατί μπήκαν μπροστά οι εσωκομματικοί του «προστάτες».

Χαρακτηριστικό των ανύπαρκτων σχέσεων Παναγόπουλου-Ανδρουλάκη είναι ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ από τα μέσα ενημέρωσης.

Με βάση τα δημοσιεύματα, οι καταγγελίες για υπεξαίρεση κονδυλίων αφορούν την περίοδο 2020-2025. Πάντως, στο ΠΑΣΟΚ, αρκετοί μιλούν για μία αναστολή κομματικής ιδιότητας που μάλλον άργησε χωρίς να παραλείπουν ότι ο ίδιος διατηρούσε καλές πολιτικές σχέσεις με το κυβερνητικό στρατόπεδο.