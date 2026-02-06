Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς στην υπόθεση εμπλέκονται και έξι άτομα και έξι εταιρείες.

Ηδη την παραίτηση της υπέβαλε η Αννα Στρατινάκη, υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτής καθώς στην υπόθεση Παναγόπουλου φέρεται να εμπλέκεται το όνομα του συζύγου της.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η Αννα Στρατινάκη στην επιστολή της επικαλείται οικογενειακούς λόγους.

Σε διαθεσιμότητα όμως τέθηκε και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης του οποίοι «πάγωσαν» οι λογαριασμοί καθώς και το δικό του όνομα είναι μεταξύ αυτών που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Για κακουργήματα ερευνάται ο Παναγόπουλος

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα – υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – για τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Ήδη με εντολή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ένα ακίνητο του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του ως προέδρου κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και των άλλων φυσικών προσώπων να υπεξαιρούσαν χρώματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο της έρευνας της η Αρχή έκανε …φύλλο και φτερό τις χρηματοδοτήσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα που συνολικά ξεπερνούσαν το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο από το 2020 έως και το 2025. Χρήματα που εκταμιεύονταν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Από την οικονομική ανάλυση των δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών ή Αρχή διαπίστωσε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

Από την έρευνα προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο Γιάννης Παπαγόπουλος προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου και της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η Αρχή, υπό τον πρόεδρο της Χαράλαμπο Βουρλιώτη χαρτογράφησε και την τακτική που ακολουθήθηκε είτε με απευθείας αναθέσεις, είτε με αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχετεύινταν συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Μάλιστα πολλές από τις απευθείας αναθέσεις σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

Ηδη το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, μετά τη εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος σε γραπτή του δήλωση υποστήριξε πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι «αβάσιμες.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, στη δήλωσή του.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν του έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζει με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος του κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς ‘… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία’.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή», ανέφερε μεταξύ άλλων.