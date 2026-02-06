Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες είναι οι συναλλαγές του αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης το όνομα του οποίου ερευνάται για εμπλοκή στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.

Ο ίδιος όπως αναφέρει ενημερώθηκε προ δύο ημερών για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών πλην της μισθοδοσίας του, κατόπιν σχετική διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Έως σήμερα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, δεν έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης ούτε του έχουν δοθεί οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Αντιθέτως όπως ισχυρίζεται πληροφορήθηκε ότι είναι ύποπτος τέλεσης ποινικών αδικημάτων από συναδέλφους του.

«Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προσθέτει πως για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναστέλλεται η δημοσιογραφική του δραστηριότητα και καταλήγει «στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τώρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευτεί κανείς».