Γιάννης Παναγόπουλος: Τα ποσά και οι διαδρομές χρήματος που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ποσό που αναφέρεται πως μπήκε στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να προκαλεί αίσθηση.

Σύμφωνα με το MEGA, η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρεται, εκ μέρους της αρχής φέρεται ήδη να υπάρχει τεκμηρίωση για «μαύρη τρύπα» σε αυτά τα 75 εκατ., η οποία ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αναφέρεται πως διοχετεύθηκαν μέσω ύποπτων συμβάσεων και μελετών.

Έξι είναι τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρεται πως ελέγχονται, με το εν λόγω σχήμα να φέρεται πως λειτουργούσε μέσω έξι νομικών προσώπων και εταιρειών. Όπως αναφέρεται, η μεθοδολογία περιελάμβανε ένα σύστημα απευθείας αναθέσεων, σεμινάρια που ελέγχεται εάν πραγματοποιούνταν και αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Η αρχή αναφέρεται πως ερευνά εάν το εν λόγω κεφάλαιο «ξεπλενόταν» μέσω επενδύσεων, ενώ η Δικαιοσύνη φέρεται να ερευνά εάν τα κονδύλια για την κοινωνική συνοχή χρησιμοποιήθηκαν ως προκάλυμμα για πλουτισμό.

Το ΠΑΣΟΚ έθεσε σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, έκανε λόγο για μια «δύσκολη κατάσταση» που θα διαχειριστεί με εντιμότητα.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωση που εξέδωσε μέσω της Γραμματείας Επικοινωνίας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της ΓΣΕΕ.

Η δήλωσή του:

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ηδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Οπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.