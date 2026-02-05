Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Θέση για την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών στο πλαίσιο έρευνας που γίνεται για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ πήρε ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που θα διαχειριστεί με καθαρότητα και εντιμότητα, ενώ άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται.

«Ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω, υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να κάνω μάθημα σε κανέναν θα σας πω το δικό μου. Σε μια περιπέτεια που με βάζουν κάποιοι που δεν ξέρω γιατί, αν είναι επειδή διαφωνούν με τη συμφωνία ή έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δεν θέλω να αμαυρώσω με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη βουλή».

Σημειώνεται πως σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας της επιτροπής δήλωσε πως δεν έχει ενημερωθεί για την υπόθεση, πως δεν θεωρεί ότι έχει γίνει κάτι μεμπτό και πως θα αποδειχθεί στην πορεία.